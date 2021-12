In der Früh kam es zu einem Unfall auf der Friesacher Straße B317 im Murtal. Ein Pkw-Lenker wurde dabei tödlich verletzt.

ST.GEORGEN/JUDENBURG. Freitagfrüh, am 17. Dezember, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der B317. Beim Unfall wurde ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal tödlich verletzt.

Ins Schleudern gekommen

Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit seinem Pkw auf der Friesacher Straße B317 aus Richtung Scheifling kommend in Richtung Judenburg. Bei Straßenkilometer 6,2 in St. Georgen ob Judenburg kam er in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Allerdings geriet er mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn.

Tödliches Ende

Dort prallte der Pkw frontal gegen ein entgegenkommendes kroatisches Sattelkraftfahrzeug. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw wieder zurück auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert. Der 45-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges, ein 48-Jähriger aus Serbien, blieb unverletzt.

