Valentino Rossi beendet seine Karriere mit Saisonende und ist jetzt noch zweimal am Red Bull Ring zu bewundern.

SPIELBERG. "Il Dottore" wird in Italien jemand genannt, der auf seinem Gebiet außergewöhnliche Leistungen erbringt. Es hat vermutlich selten jemanden gegeben, auf den dieser Spitzname so gut passt wie auf Valentino Rossi. Der "Doktor" hat den Motorradsport über zwei Jahrzehnte lang geprägt wie kein Anderer. Er hat mit neun Weltmeistertiteln, seinem unwiderstehlichen Charme und der unnachahmlichen Spitzbübigkeit Millionen Fans hinter sich versammelt.

Letzte Chance

Am Donnerstag hat sich Spielberg in diesem Zusammenhang abermals als historischer Boden erwiesen. Valentino Rossi hat dort in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt vom aktiven Motorradsport erklärt. Bei den beiden MotoGP-Rennen am 8. und 15. August am Red Bull Ring haben die Fans also zum letzten Mal die Möglichkeit, den 42-Jährigen live am Bike zu sehen.

Magische Momente

"Es ist ein trauriger und schwieriger Moment für mich - schließlich bin ich über 30 Jahre auf dem Bike gesessen", sagte Rossi in Spielberg, bevor magische Momente aus seiner Karriere über dem Bildschirm flimmerten. "Es ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich hier in Österreich fahren kann", bedauerte die Legende. Er wird freilich in anderer Funktion zurückkehren - vermutlich als Teamchef. "Die Resultate machen den Unterschied, am Ende ist es die richtige Entscheidung", sagt der Doktor.

Tickets gibt es noch

Der Andrang zu den beiden Grands Prix in Spielberg ist dem Vernehmen nach groß. Zum traditionellen Termin am 15. August werden allerdings mehr Fans kommen als beim ersten Rennen. Tickets gibt es jedenfalls noch für beide Wochenenden. Kurzentschlossene können sich diese jeweils ab 8 Uhr auch an den Tageskassen sichern. Weitere Infos gibt es hier



Die Anreise will geplant sein