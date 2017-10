Besuchermassen am Maxlaunmarkt - Impressionen vom Freitags- und Samstagsgeschehen

16.10.2017, 12:41 Uhr

- Perfektes Kaiserwetter sorgte bereits an den ersten beiden Tagen des mittlerweile 481. Maxlaunmarktes für einen regelrechten Ausnahmezustand. Tausende Besucher strömten dabei durch die Straßen von Niederwölz und erkundeten, was sich die Aussteller für dieses Jahr so alles einfallen ließen.Der außergewöhnliche Mix aus Tradition und Moderne traf auch im heurigen Jahr wieder den Geschmack von Jung und Alt. Während viele die unterschiedlichen Aussteller besuchten, wurden Adrenalin-Junkies im Vergnügungspark fündig. Für das leibliche Wohl wurde alles was das Herz begehrt geboten und der Einstand für den 481. Maxlaunmarkt mehr als geglückt.Weitere Bilder und einen ausführlichen Bericht über den wohl größten Markt in unserer Region finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.