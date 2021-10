Ein weiser Mann hat einmal gesagt: "Alles was ein Ende haben muss, wird auch einmal ein Ende haben."

Diese scheinbar sehr einfache Weisheit muss man sich allerdings erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, und erst einmal so richtig verinnerlichen. Denn diese bedeutet, dass wenn jemand ständig riskiert, ständig kleine Wahrscheinlichkeiten eines Totalversagens in Kauf nimmt um weiter zu kommen, dann diese kleinen Wahrscheinlichkeiten - aufsummiert - auch einmal zuschlagen werden.



"Es geht um das Ende des Sebastian Kurz, nur dass er in seinem Luftschloss noch nichts davon weiß." (Zitat 11. Mai 2020)



Oder etwas prominenter formuliert in Murphy's Gesetz: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“

So was ist nun schiefgegangen mit Sebastian Kurz, mit ...

"Eine Traumkarriere wie sie im Bilderbuch steht, ein Krisenmanager sondergleichen. Ein nettes Gesicht, eine gepflegte Frisur, ein exzellenter Rhetoriker, schlicht und einfach der Liebling aller Pensionisten, und so manche Schwiegermama in spe würde ihn liebend gerne von früh bis spät bekochen." (Zitat 11. Mai 2020)

Integrität ist das oberste Prinzip, die oberste Eigenschaft die man sich von Menschen die einen umgeben wünschen muss, fordern muss, und nicht Fleiß und Intelligenz. Denn wenn man Leute ohne entsprechende Integrität um sich hat, so, laut Warren Buffet, kann man sich diese nur als dumm und faul wünschen, damit diese einem einen nur möglichst kleinen Schaden zuführen können.

Fehlende Integrität?

"Die Logik ist simple. Ein Politiker, ein Bundeskanzler kann es nicht überleben, politisch, die Pensionsansprüche bleiben gewahrt, egal was er vermurkst hat, wenn der Murks rauskommt." (Zitat 11. Mai 2020)

Fehlende Integrität bei Sebastian Kurz? Ist der Murks nun raus gekommen?

Die Details wie die Unwahrheit bei einem Untersuchungsausschuss auszusagen, möglicherweise bewusst die Medien mit Steuergeldern manipuliert zu haben sind schön langsam allgemein bekannt. Und auch bei sich selbst moralisch komplett andere Maßstäbe ansetzen zu wollen als bei der ungeliebten politischen Konkurrenz.

Der Murks ist offensichtlich - und der Kanzler Geschichte. Ist damit nun alles erledigt?

Aber herzugehen und den Maßstab für die Besetzung eines politischen Amtes bei der strafrechtlichen Verurteilung, also bei der offiziellen behördlichen Attributierung als "Straftäter" eingestuft zu werden, ist wohl auch eine sehr niedrige Latte für die politische Moral und Integrität in diesem Lande.

Also sprich wer nicht im Hefen sitzt, ist zum Bundeskanzler geeignet.

Und das schlimme dabei ist, dass alle die Sebastian Kurz in diesen Tagen und Monaten die Latte gehalten haben, die "Mauer" errichtet haben auch um nichts besser sind. Denn was macht es denn für einen moralischen Unterschied jemanden zu stützen, der offensichtlich eine Straftat begangen hat, oder gleich selbst bereit zu sein eine Straftat zu begehen?

Nicht die Straftat ist der Maßstab aller Dinge, sondern lange, lange zuvor die fehlende moralische Integrität.

Der Rückzug von Sebastian Kurz auf die Abgeordnetenbank, um vielleicht dort die so berühmte "Immunität" vor Strafverfolgung zu genießen ist wohl nicht der Weg wie Österreich aus dem Sumpf der Korruption und des Machtmissbrauches herauskommen wird. Und jene die dies stützen und gut heißen sind mit denselben Maßstäben zu behandeln, wie die (noch nicht verurteilten) Straftäter selbst.

"Nun es ist vielleicht nicht ganz verständlich wie man einem Bundeskanzler, der an der absoluten Mehrheit kratzt, eine so düstere Zukunft vorhersagen kann." (Zitat 11. Mai 2020)

... aber nun ist es klar, wie man es vorhersagen konnte.

P.S.: Die Auszüge sind vom originalen Artikel "Das Ende des Sebastian Kurz" der am 11. Mai 2020 erschienen ist. Eine guter Anlass die damals getätigten Vorhersagen und Argumentationen revue passieren zu lassen. Corona oder Korruption? Stimmt, zwei komplett unterschiedliche Gründe eines möglichen Falles.

Aber das Grundprinzip ist das Gleiche, die kleinen Wahrscheinlichkeiten des Murksen die an das Tageslicht kommen, sprich wenn der ganze Murks rauskommt. Bei Corona dauert es scheinbar eben noch länger bis der politische Aufschrei kommt ... aber er wird kommen.

2,2 Tage an Lebenserwartung in der gesamten Corona-Krise in Österreich bis dato verloren zu haben. Wow. Millionen Euro für jeden verhinderten, aber doch eher nur verzögerten Corona-Todesfall ausgegeben zuhaben. Wow. Panik zu schüren aufgrund von 11.000 Corona-Toten in einem Zeitraum indem es 130.000 Tote aufgrund von allen möglichen anderen Ursachen gegeben hat. Wow.

Manche Skandale, manche moralische Fehlleistungen sind eben noch nicht spruchreif um in der Öffentlichkeit entsprechend angeprangert zu werden. Aber Murphy wird so sicher zuschlagen, so sicher wie das Amen im Gebet folgen wird. Und wir werden uns an die Namen der Verantwortlichen erinnern können, auch wenn diese schon lange in der politischen Versenkung verschwunden sind, auf der langen Puh-Bank jener Politiker sitzen, für die wir uns nur schämen können.

