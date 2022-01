Hier finden Sie einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage im Bezirk Schärding.



INFORMATION vom 19. Jänner: 366 Corona-Infektionen werden am heutigen Mittwoch für den Bezirk Schärding gemeldet. Das macht um etwa 150 Fälle mehr als am Freitag. Die 7-Tages-Inzidenz ist auf 680 gestiegen. In Oberösterreich werden derzeit etwas mehr als 16.400 Corona-Fälle gemeldet. 3.260 neue Fälle sind seit gestern dazu gekommen. Etwa 33.000 Oberösterreicher befinden sich in Quarantäne. Die aktuelle Krankenhausbelegung in Oberösterreich: 108 Patienten auf der Normalstation, 21 auf der Intensivstation.

Bericht vom 14. Jänner: Die 7-Tages-Inzidenz des Bezirks steigt auf 396. Aktuell sind 209 Schärdinger als Corona-positiv gemeldet und in Quarantäne. Das sind um 84 Infektionen mehr als noch vor zwei Tagen. 12.745 Fälle sind es derzeit in ganz Oberösterreich. Mehr als 22.000 Oberösterreicher stehen unter Quarantäne. 70 Patienten liegen auf der Normalstation, 23 sind es auf den oberösterreichischen Intensivstationen. Seit gestern wurden etwas mehr als 2.000 neue Corona-Fälle in OÖ registriert. Insgesamt haben schon etwa 277.000 Oberösterreicher eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht. Im Bezirk Schärding wurden seit Ausbruch der Pandemie etwa 12.000 Erkrankungen registriert.

Bericht vom 12. Jänner: Angesichts der sich rasch verbreitenden Omikrom-Variante steigen die Corona-Zahlen im Bezirk Schärding wieder. Am heutigen Mittwoch sind 125 Menschen im Bezirk Schärding laut offizieller Statistik mit dem Corona-Virus infiziert. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt bei 282 und liegt damit noch wesentlich unter dem Landesschnitt von 641. In ganz Oberösterreich sind 10.197 Fälle gemeldet. 59 Patienten sind es auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser – 32 auf der Intensivstation. 2.365 Menschen sind in Oberösterreich bisher an oder mit dem Virus gestorben.

Bericht vom 4. Jänner 2022: Erstes Corona-Update im neuen Jahr 2022: Am heutigen Dienstag, 4. Jänner, sind für den Bezirk Schärding 71 Corona-Fälle registriert. Damit haben sich die Fallzahlen über die Feiertage nochmal fast halbiert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt in Schärding bei 106. Übers ganze Bundeslang gerechnet liegt der Durchschnitt bei 185. In Oberösterreich gibt es 3.864 registrierte Corona-Fälle und etwa 7.600 Personen befinden sich in Quarantäne. 59 Patienten liegen mit einer Corona-Infektion auf der Normalstation, 42 Patienten auf der Intensivstation.

Bericht vom 23. Dezember: 141 Corona-Fälle werden für den Bezirk Schärding am 23. Dezember 2021 gemeldet – fast 40 Infektionen weniger als vor drei Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz ging zurück auf 168. In Oberösterreich werden 4.706 Corona-Infektionen gemeldet, etwa 9.200 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Belegung in den Krankenhäusern in OÖ: 97 Patienten auf der Normalstation, 69 auf der Intensivstation.

Bericht vom 20. Dezember: 183 Corona-Fälle werden am heutigen Montag für den Bezirk Schärding gemeldet. Das sind 78 Infektionen weniger als noch am Freitag. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 228. In Oberösterreich werden 6.069 aktive Corona-Infektionen gemeldet. Etwa 11.500 Menschen befinden sich in Quarantäne. 143 Patienten liegen im Krankenhaus auf der Normalstation – etwa 50 weniger als am Freitag. Dazu kommen 78 Intensivpatienten – 7 weniger als am Freitag.

Bericht vom 16. Dezember: 261 Corona-Fälle werden heute am Donnerstag für den Bezirk Schärding gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 337. Insgesamt haben bereits etwa 11.400 Menschen im Bezirk Schärding Corona gehabt. In Oberösterreich gibt es noch 8.097 aktive Corona-Fälle. In Quarantäne befinden sich etwa 14.000 Menschen. Auch im Krankenhaus entspannt sich in den letzten Tagen des Lockdowns die Lage etwas entspannt: 193 Patienten liegen auf den Normalstationen, 85 auf der Intensivstation. In Oberösterreich sind bislang 2.297 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben.

Bericht vom 13. Dezember: Die Infektionszahlen im Bezirk Schärding gehen weiter zurück. 318 Corona-Fälle werden am heutigen Montag gemeldet – um 114 Infektionen weniger als am Freitag. Die Rate an Neuansteckungen, die 7-Tages-Inzidenz, liegt bei 421. In ganz Oberösterreich sind es nunmehr knapp unter 8.000 Infektionen. Etwa 17.000 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. 374 Menschen in OÖ befinden sich mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus – davon genau 100 Patienten auf der Intensivstation. Laut Statistik des Landes Oberösterreich haben sich seit Beginn der Pandemie etwa 250.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. 2.276 Menschen sind in Oberösterreich mit oder an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben.

Bericht vom 10. Dezember: 432 Corona-Fälle meldet das Corona-Dashboard für den Bezirk Schärding. Das sind etwa 100 Infektionen weniger als noch vor drei Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 445. In Oberösterreich werden derzeit 10.152 Corona-Fälle verzeichnet, die Inzidenz liegt bei 404. Circa 21.000 Menschen befinden sich im ganzen Bundesland in häuslicher Quarantäne. Auf den Krankenhaus-Stationen zeigt sich nun auch eine klare Entlastung. 309 Patienten sind es der Normalstation – über 100 Patienten weniger als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen sind es noch 104 Menschen– also um 17 weniger als vor drei Tagen.

Bericht vom 7. Dezember: Weiter rückläufig ist die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Schärding. Am heutigen Dienstag sind 546 Schärdinger corona-positiv. Damit haben sich die Infektionszahlen innerhalb einer Woche nochmal fast halbiert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 672 – eine Inzidenz wie man sie zuletzt im Oktober hatte. 13.388 Corona-Fälle werden aus ganz Oberösterreich gemeldet. Knapp 27.000 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Auslastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten geht ebenfalls leicht zurück, ist aber nach wie vor hoch: 422 Patienten melden die oberösterreichischen Krankenhäuser auf der Normalstation – 121 Patienten sind es auf den Intensivstationen.

Bericht vom 1. Dezember: Erstmals seit Anfang November gibt es im Bezirk Schärding weniger als 1.000 Corona-Fälle. Am heutigen Mittwoch sind es laut Corona-Dashboard des Landes Oberösterreich 940 Infektionen. Das sind 166 weniger als noch vor zwei Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz ist langsam rückläufig mit 1.317. Von den 54.000 Einwohner des Bezirks haben inzwischen schon nahzu 11.000 eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgemacht. In Oberösterreich gibt es heute 24.176 Corona-Infektionen. Nach wie vor stehen mehr als 40.000 Menschen unter Quarantäne. Leicht rückläufig ist diese Woche die Zahl der Krankenhaus-Patienten auf der Normalstation (504). Noch keine Entlastung, sondern sogar noch eine Steigerung gibt es bei den Intensivpatienten. Hier sind es 138 – mehr als doppelt so viele wie Anfang November.

Bericht vom 29. November: Laut den aktuellsten Zahlen des Corona-Dashboards sind 1.106 Corona-Infektionen im Bezirk Schärding gemeldet. Das bedeutet einen Rückgang um 461 Fällen über das Wochenende. Die 7-Tages-Inzidenz ist indes auf 1.354 zurück gegangen. Auch oberösterreichweit ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 27.243 gesunken – mehr als 5.300 Fälle weniger als noch am Freitag. Bei der Krankenhaus-Belegung hat sich der Rückgang an Infektionen aktuell jedoch noch nicht niedergeschlagen: Mit 573 Patienten auf den Normalstationen und 131 Intensivpatienten in den verschiedenen Spitälern Oberösterreichs ist die Belastung noch etwa genauso hoch wie vor dem Wochenende.

Bericht vom 25. November: 1.567 Menschen im Bezirk Schärding haben aktuell eine Corona-Infektion. Das sind um 222 Infizierte weniger als noch am Dienstag. Die 7-Tages-Inzidenz ist wieder knapp unter 2.000 gefallen (1.993,6). 32.588 Infizierte sind es in ganz Oberösterreich – da sind über 1.000 weniger als gestern. Die Krankenhausbelegung: 576 auf der Normalstation, 124 Intensivpatienten.

Bericht vom 23. November: Aktuell haben 1.789 Schärdinger haben eine Corona-Infektion – das sind etwa 40 Menschen weniger als am Freitag. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 2.104. In Oberösterreich sind gerade 33.759 Menschen positiv getestet. Unter Quarantäne wurden mehr als 52.000 Menschen in OÖ gestellt. Die Krankenhaus-Belegung steigt aktuell noch. 572 Patienten sind es auf den regulären Stationen, 122 Patienten liegen auf den oberösterreichischen Intensivstationen.

Bericht vom 19. November: 1.833 Menschen im Bezirk Schärding haben aktuell eine Infektion mit dem Corona-Virus. Das sind um 800 Infizierte mehr als noch vor etwa einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz in Schärding liegt bei 2.500. Blickt man auf das ganze Bundesland so sind mehr als 33.000 Oberösterreicher corona-positiv – knapp 50.000 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Um die Infektionskurve zu brechen, wurde heute von der Bundesregierung erneut ein Lockdown ab Montag, dem 22. November 2021 angekündigt. Die Krankenhausbelegung in Oberösterreich: 534 Patienten auf der Normalstation, 109 auf der Intensivstation.

Bericht vom 11. November: 1.164 Corona-Infektionen sind es am heutigen Donnerstag im Bezirk Schärding. Das sind 208 Corona-Positive mehr als noch am Dienstag. Die Kurve der 7-Tages-Inzidenz geht weiter steil nach oben und liegt nun bei 1.676. So hoch wie noch nie im Bezirk Schärding. In ganz Oberösterreich sind es derzeit knapp 22.000 Corona-Infektionen. Etwa 34.300 Menschen in Oberösterreich befinden sich abgeriegelt in Quarantäne. Genau 550 Patienten in OÖ befinden sich wegen einer Corona-Infektion im Spital – davon 89 auf der Intensivstation.

Bericht vom 9. November: 956 Menschen im Bezirk Schärding machen aktuell eine Infektion mit dem Corona-Virus durch. Damit hat sich der Wert in nur wenigen Tagen fast verdoppelt. Die 7-Tages-Inzidenz liegt alarmierend hoch: Bei 1.396,3 hat Schärding die dritthöchste Inzidenz aller oberösterreichischen Bezirke nach Vöcklabruck und Braunau. Im Verlauf der Pandemie haben bereits etwa 7.500 Menschen, die im Bezirk Schärding leben, eine Corona-Infektion durchgemacht – das entspricht etwa 13 Prozent der Bevölkerung. 66 Prozent der Bevölkerung sind vollimunisiert. In den Krankenhäusern werden 415 Patienten auf den Normalstationen betreut. 79 Intensivpatienten sind es derzeit in Oberösterreich. 78 Menschen im Bezirk Schärding sind bislang einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Bericht vom 3. November: 549 Schärdinger haben aktuell eine Corona-Infektion. Das sind um 206 mehr Infektionen als noch vor vier Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt in Schärding aktuell bei 726. Da auch die über 7 Tage hinweg gemittelte Inzidenz im Bezirk bei über 500 liegt, trifft Schärding nun der Hochinzidenzerlass des Bundes. Für die Aus- und Durchreise im Bezirk gilt eine Testpflicht – diese wird auch punktuell kontrolliert. Aktuell sind in Oberösterreich über 12.700 Corona-Infektionen bekannt. Mehr als 17.000 Menschen befinden sich im gesamten Bundesland in Quarantäne. 348 Patienten liegen in auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser. 58 Menschen liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 29. Oktober: 343 Menschen im Bezirk Schärding haben laut Corona-Dashboard des Landes Oberösterreich aktuell das Corona-Virus. Damit ist die 7-Tages-Inzidenz auf nunmehr 506 hochgeschnellt. In ganz Oberösterreich liegt die Inzidenz heute bei 464. Ingesamt haben bereits über 6.400 Menschem im Bezirk eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgemacht. Am heutigen Freitag werden 321 Menschen in Oberösterreich wegen einer Corona-Infektion im Spital behandelt. Davon sind 270 Patienten auf der Normalstation sowie 51 Patienten auf der Intensivsation.

Bericht vom 8. Oktober: 152 Menschen im Bezirk Schärding haben aktuell das Corona-Virus. Das sind etwa 41 Menschen weniger als vor einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz ist wieder auf 157,7 gefallen und liegt unter dem OÖ-Schnitt. In Oberösterreich sind 146 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus: 111 auf der Normalstation. 35 Patienten liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 30. September, 16 Uhr: 193 Menschen im Bezirk Schärding sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind etwa 50 Menschen mehr als vor zehn Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz ist inzwischen auf 240,3 gestiegen. Sie ist damit seit langem wieder eine der höchsten in Oberösterreich. 56 Prozent der Bevölkerung in Schärding sind vollständig geimpft. Insgesamt haben sich laut Statistik des Landes Oberösterreich 5.858 Schärdinger mit dem Virus angesteckt – das entspricht etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Die Dunkelziffer dürfte wohl höher liegen. In Oberösterreich sind aktuell 4.107 Menschen infiziert. Davon müssen 159 im Spital behandelt werden. 36 von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 20. September, 15:30 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Schärding steigt weiter langsam an. 141 Infektionen werden für den Bezirk Schärding gemeldet und damit 26 Fälle mehr als noch vor fünf Tagen. Die 7-Tages-Inzidenz ist auf 167,1 gestiegen – ab einem Wert von 300 drohen Ausreisebeschränkungen aus dem Bezirk. In OÖ sind es 3.831 Corona-Fälle. Aktuell sind es 141 Patienten auf den Normalstationen der oö. Krankenhäuser sowie weitere 37 Intensivpatienten in Oberösterreich. Insgesamt sind im Laufe der Corona-Pandemie bisher 1.783 Menschen in Oberösterreich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 15. September, 15:15 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 115 Corona-Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 151,5. In Oberösterreich sind es 3.939 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 6.921 Menschen befinden sich derzeit in OÖ in häuslicher Quarantäne. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 192. 126 Patienten liegen auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser – 34 liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 30. August, 16:30 Uhr: 73 Corona-Fälle werden im Bezirk Schärding derzeit gemeldet. Nachdem der Bezirk Schärding lange eine der niedrigsten Inzidenzen in OÖ hatte, ist die 7-Tages-Inzidenz nun auf 121,9 gestiegen. Damit liegt sie noch immer knapp unter dem Oberösterreichschnitt von 140,3. Insgesamt 2.560 Menschen in Oberösterreich sind derzeit mit dem Virus infiziert. Knapp 4.700 Oberösterreich befinden sich in häuslicher Quarantäne. 63 Patienten werden in oberösterreichischen Spitälern auf der Normalstation behandelt. Auf der Intensivstation liegen 26 Patienten. Übrigens: Im Laufe der Pandemie haben sich laut offizieller Statistik des Landes 123.759 Menschen in OÖ mit dem Coronavirus angesteckt – die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Bericht vom 19. August, 14 Uhr: Nach vielen Wochen mit sehr niedrigen Infektionszahlen ist in dieser Woche die Zahl der Corona-Infektionen auch im Bezirk Schärding wieder deutlich angestiegen. Aktuell werden im Bezirk Schärding 42 Personen gemeldet, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 57,5. In ganz Oberösterreich werden derzeit 1.612 Corona-Fälle gemeldet. 43 Patienten werden auf den Normalstationen der oö Krankenhäuser behandelt. 9 Patienten sind es auf der Intensivstation.

INFORMATION vom 27. Mai, 13 Uhr: Vier Corona-Fälle mehr als gestern werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt sind es 17. Auch in Oberösterreich gab es einen minimalen Anstieg um 11 Infektionen auf 1.040 aktive Fälle. In Oberösterreich liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 46,2 – in Schärding bei 13,9. Hinsichtlich Spitalsbelegung sieht es in Oberösterreich folgendermaßen aus: 41 Patienten werden auf der Normalstation gemeldet (4 weniger als gestern), dazu kommen noch 32 Patienten auf der Intensivstation (2 weniger als gestern).

Bericht vom 26. Mai, 13 Uhr: 13 Corona-Fälle werden am heutigen Dienstag für den Bezirk Schärding gemeldet – nochmal um zwei weniger als gestern. Schärdings 7-Tages-Inzidenz ist auf 19,2 gefallen und ist nun eine der niedrigsten in OÖ. In Oberösterreich sind es 1.029 Infektionen (7 weniger als gestern). 45 Patienten werden auf der Normalstation der oö. Krankenhäuser behandelt (3 weniger als gestern). Hinzu kommen 34 Intensivpatienten (5 weniger als gestern). 540.000 Menschen in Oberösterreich haben bereits die erste Teilimpfung erhalten.

Bericht vom 25. Mai, 14:30 Uhr: Nur 15 Corona-Infektionen meldet die Statistik des Landes Oberösterreich im Bezirk Schärding. Damit ist die Zahl der aktiven Fälle seit Freitag von 37 auf 15 Fälle zurückgegangen. Schärdings 7-Tages-Inzidenz ist auf 27,9 gesunken. In Oberösterreich sind es nur noch etwas über 1.000 Fälle – genau 1.036 Infektionen. Bei den Spitalspatienten sieht die Lage so aus: 48 Patienten werden auf der Normalstation behandelt (sechs weniger als am Freitag). 39 sind es auf der Intensivstation (einer mehr als am Freitag).

Bericht vom 21. Mai, 13 Uhr: Immer weniger Menschen im Bezirk stecken sich neu mit dem Coronavirus an. Die 7-Tages-Inzidenz in Schärding ist auf 33,1 gesunken. Insgesamt sind aktuell 37 Menschen im Bezirk positiv auf das Coronavirus getestet – ein Fall mehr als gestern. In Oberösterreich werden 1.320 Fälle gemeldet – 7 weniger als gestern. Im Bundesland-Schnitt liegt die Inzidenz bei 59. 54 Patienten werden auf der Normalstation behandelt (4 weniger als gestern) und 38 Intensivpatienten (1 weniger als gestern).

Bericht vom 20. Mai, 14 Uhr: Vier Corona-Fällen weniger als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet. Insgesamt sind es jetzt noch 36 Fälle. In Oberösterreich sind es mit 1.327 Infektionen seit gestern 555 Fälle weniger. Auch bei den Spitalspatienten stehen die Zeichen weiter auf Entlastung: 58 Personen werden in den oö. Spitälern noch wegen einer Corona-Infektion auf der Normalstation behandelt (11 weniger als gestern). Die Zahl der Intensivpatienten ist auf 39 gesunken (4 weniger als gestern).

Bericht vom 19. Mai, 13 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist seit gestern um drei Fälle gesunken und liegt nun im Bezirk Schärding bei 40 Fällen. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 47. 1.382 Oberösterreicher sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – 27 Fälle mehr als gestern. Im Schnitt liegt die 7-Tages-Inzidenz in OÖ bei 67,3. 69 Patienten werden auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (5 weniger als gestern). Hinzu kommen 43 Intensivpatienten (genauso viele wie gestern).

Bericht vom 18. Mai: 43 Corona-Fälle werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet – vier Infektionen mehr als gestern. In Oberösterreich ist Fallzahl auf 1.355 Menschen gesunken. Das macht 92 Infektionen weniger als gestern. Etwa 3.800 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. 74 Patienten werden noch auf den Normalstationen der oö. Krankenhäuser behandelt (9 weniger als gestern). Hinzu kommen 43 Intensivpatienten (2 weniger als gestern). Seit gestern ist ein Todesfall hinzugekommen – insgesamt sind in Oberösterreich 1.736 Menschen im Laufe der Pandemie an und mit einer Infektion am Corona-Virus gestorben.

Bericht vom 17. Mai, 13 Uhr: 22 Infektionen weniger als vor dem Wochenende werden heute am Montag gemeldet – insgesamt steht der Bezirk Schärding nun bei 39 Corona-Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 55,8. In Oberösterreich ist die Fallzahl übers Wochenende um 480 Infektionen auf nunmehr 1.447 Corona-Fälle zurückgegangen. Auch in den oberösterreichischen Krankenhäusern ist eine Entlastung spürbar: 83 Patienten werden auf den Normalstationen behandelt (16 weniger als am Freitag). Auf der Intensivstation werden noch 45 Patienten behandelt (einer weniger als am Freitag). 635.000 Impfungen wurden in Oberösterreich bereits durchgeführt: 487.000 Menschen haben die erste Spritze erhalten – 148.000 Menschen haben mit der Zweitimpfung bereits den vollen Impfschutz.

Bericht vom 14. Mai, 13:30 Uhr: 61 Corona-Fälle werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – das ist ein Fall mehr als am Mittwoch. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt bei 68,0. Bereits 5.265 Schärdinger haben laut offizieller Statistik des Landes bereits eine Corona-Infektion durchgemacht – die Dunkelziffer dürfte höher liegen. In Oberösterreich sind es nun unter 2.000 Infektionen, nämlich genau 1.927 Corona-Fälle. Das sind um 129 Infektionen weniger als Mittwoch. Auch in den oberösterreichischen Krankenhäusern geht die Zahl der Patienten zurück: Es befinden werden noch 99 Patienten auf der Normalstation und 46 auf der Intensivstation behandelt.

Bericht vom 12. Mai, 14:30 Uhr: 60 Corona-Infektionen hat die Statistik des Landes Oberösterreich am heutigen Mittwoch erfasst – zwei Fälle weniger als gestern. In Oberösterreich werden 73 Fälle weniger gemeldet, nämlich genau 2.119 Infektionen. Mehr als 5.100 Menschen in Oberösterreich stehen unter Quarantäne. 104 Patienten werden auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (6 weniger als gestern) und es gibt 51 Intensivpatienten (1 weniger als gestern). Etwa 451.000 Oberösterreicher haben bereits eine Erstimpfung erhalten – 144.000 genießen nach der Zweitimpung den vollen Impfschutz. Etwa 114.000 Menschen in Oberösterreicher haben schon eine Infektion mit dem Corona-Virus durchlebt – die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Bericht vom 11. Mai, 12:45 Uhr: Noch einmal zehn Corona-Fälle weniger als gestern werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet. Damit verzeichnet der Bezirk Schärding am heutigen Dienstag 62 Infektionen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 87,1. In Oberösterreich werden 158 Infektionen weniger als gestern gemeldet – insgesamt sind es aktuell 2.192 aktive Corona-Fälle. In OÖ-Schnitt liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 111,6. 110 Patienten werden auf der Normalstation der oö Krankenhäuser behandelt (1 weniger als gestern). Auf der Intensivstation sind es seit gestern acht Patienten weniger (insgesamt 52).

Bericht vom 10. Mai, 13 Uhr: Übers Wochenende sind die Corona-Fälle im Bezirk Schärding von 116 auf 72 zurückgegangen. Die 7-Tages-Inzidenz ist auf 74,9 gefallen – noch vor einer Woche lag sie bei 176. Für Oberösterreich werden 2.350 Infektionen gemeldet. Das macht um 643 Fälle weniger als am Freitag. 111 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (24 weniger als am Freitag). Weitere 60 Patienten liegen auf der Intensivstation (3 weniger als am Freitag).

Bericht vom 6. Mai, 13 Uhr: Schärdings Corona-Fallzahlen gehen seit Tagen zurück. Seit gestern sind es wieder zwölf Fälle weniger – insgesamt werden 116 Infektionen gemeldet. Auch Oberösterreich hat erstmals wieder unter 3.000 Fälle – nämlich genau 2.993. Damit sind es um 21 Fälle weniger als gestern. Auch die Zahl der Krankenhauspatienten ist seit gestern erstmals stärker zurückgegangen: Aktuell werden durch Corona-Patienten 135 Betten auf den Normalstationen belegt (19 weniger als gestern) und 63 auf der Intensivstation (2 weniger als gestern).

Bericht vom 5. Mai, 12:30 Uhr: Schärdings 7-Tages-Inzidenz fällt auf 118,5. Fünf Corona-Infektionen weniger als gestern werden für den Bezirk Schärding gemeldet – damit sind es aktuell nun 128 Fälle. In Oberösterreich liegt die Fallzahl bei 3.014 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das sind 30 Fälle weniger als gestern. Insgesamt stehen derzeit etwa 8.000 Oberösterreicher unter häuslicher Quarantäne. 215 Menschen werden mit einer Corona-Infektion im Spital behandelt: 154 auf der Normalstation (eine Person weniger als gestern) sowie 61 auf der Intensivstation (einer mehr als gestern).

Bericht vom 4. Mai: 14 Uhr: 133 Corona-Infektionen werden am heutigen Dienstag im Bezirk Schärding gemeldet – sechs Fälle weniger als noch gestern. Damit liegen die Infektionszahlen nun etwa wieder auf den Niveau von Ende Februar. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt damit weiter auf 144,6. Insgesamt sind derzeit in Oberösterreich 3.044 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert – ein Rückgang um 149 Infektionen seit gestern. In Oberösterreich liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 152,2. Mehr als 112.000 Menschen haben in Oberösterreich bereits eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgemacht – Dunkelziffer vermutlich höher. In Oberösterreichs Krankenhäusern werden 155 Patienten auf der Normalstation (1 weniger als gestern) und 60 auf der Intensivstation behandelt (drei weniger als gestern).

Bericht vom 3. Mai, 13 Uhr: Übers Wochenende ist die Zahl der Infektionen im Bezirk Schärding um 51 Fälle zurückgegangen. 139 Schärdinger sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Schärdings 7-Tages-Inzidenz ist auf 176 gefallen. In Oberösterreich werden 3.193 Infektionen gemeldet – das macht um 533 Fälle weniger als vor dem Wochenende. Die Zahl der Krankenhauspatienten ist indeß nochmal gestiegen: 156 Patienten liegen auf der Normalstation – 13 mehr als am Freitag. Die Zahl der Intensivpatienten in den oberösterreichischen Krankenhäusern liegt am heutigen Montag unverändert bei 63 Menschen.

Bericht vom 30. April, 13 Uhr: In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Schärding um 17 Fälle zurückgegangen. Insgesamt sind aktuell 190 Menschen im Bezirk positiv auf das Coronavirus getestet. Auch in Oberösterreich ging die Infektionszahl um genau 17 Fälle auf nunmehr 3.726 Fälle zurück. 143 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser gemeldet (10 weniger als gestern). 63 weitere Patienten brauchen die Intensivmedizin (ein Patient mehr als gestern). Oberösterreich steht kurz davor Halbe-Million-Marke bei den Impfungen zu durchbrechen – 491.000 Impfungen wurden bereits verabreicht. 126.000 Menschen haben bereits den vollen Impfschutz durch Erst- und Zweitimpfung. 1.701 Menschen sind in Oberösterreich im Laufe der Pandemie an einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Bericht vom 29. April, 13 Uhr: 207 Corona-Fälle werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet – und damit nur eine Infektion weniger als gestern. Auf etwa diesem Niveau mit etwas mehr als 200 Infektionen geht es seit Tagen auf und ab. Die 7-Tages-Inzidenz ist leicht gesunken auf 243,9. In Oberösterreich werden 3.743 Corona-Infektionen gemeldet – 92 Fälle mehr als gestern. Ziemlich genau 9.000 Oberösterreicher stehen derzeit unter häuslicher Quarantäne. 153 Patienten werden im Krankenhaus behandelt (9 weniger als gestern) – dazu kommen noch 62 Intensivpatienten (2 weniger als gestern).

Bericht vom 28. April, 13:30 Uhr: Acht Corona-Fälle weniger als gestern werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt sind es nun 207 Infektionen. In Oberösterreich werden 3.651 Corona-Fälle gemeldet – das macht 49 Infektionen weniger als gestern. Auch in Sachen Spitalspatienten sind die Fälle seit gestern zurück gegangen: 162 Patienten werden auf der Normalstation behandelt (17 weniger als gestern), 64 sind Intensivpatienten (3 weniger als gestern).

Bericht vom 27. April, 15:30 Uhr: Sieben Corona-Fälle mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet. Insgesamt steht der Bezirk nun bei 215 Corona-Infektionen. In Oberösterreich sind es um 125 Fälle weniger als gestern – insgesamt genau 3.700 aktive Fälle. Die Zahl der Krankenhauspatienten hat sich seit gestern nicht verändert: 179 Patienten sind es auf der Normalstation, 67 auf der Intensivstation. Zählt man Erst- und Zweitimpfung zusammen wurden bereits 458.000 Impfungen ausgeteilt.

Bericht vom 26. April, 13 Uhr: 208 Corona-Infektionen meldet die Statistik des Landes Oberösterreich heute am Montag – das macht acht Fälle weniger als am Freitag. Die 7-Tages-Inzidenz hat sich bei 263 eingependelt. In Oberösterreich ist die Gesamtzahl der Infektionen nun wieder unter 4.000 gefallen, nämlich genau 3.825. Das macht 315 Fälle weniger als vor dem Wochenende. 179 Menschen liegen auf der Normalstation und 67 auf den Intensivstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser.

Bericht vom 23. April, 13:30 Uhr: 216 Corona-Fälle werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – drei Fälle weniger als gestern. 4.140 Corona-Fälle werden heute für Oberösterreich gemeldet. Das macht einen Rückgang um 51 Infektionen seit gestern. Insgesamt haben mehr als 109.000 Oberösterreicher seit Beginn der Pandemie schon eine Corona-Infektion durchgemacht. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. 177 Patienten werden auf der Normalstation der oö Krankenhäuser behandelt (20 weniger als gestern). 62 auf der Intensivstation (1 mehr als gestern). 427.000 Oberösterreicher sind bereits gegen das Corona-Virus geimpft.

Bericht vom 22. April, 13 Uhr: Neun Corona-Infektionen mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet. Insgesamt sind 219 Fälle gemeldet. In Oberösterreich stieg die Fallzahl leicht auf 4.191 Fälle – um 141 mehr als noch gestern. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt mit 261 noch immer deutlich über dem OÖ-Schnitt von 198. Heute macht ein Corona-Schnelltest-Bus in St. Willibald Halt. 197 Patienten werden in OÖ auf der Normaltstation behandelt (11 mehr als gestern). Dazu kommen 61 Intensivpatienten (drei weniger als gestern).

Bericht vom 21. April, 13 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Schärding ist seit gestern um 13 Fälle zurückgegangen. Insgesamt sind am heutigen Mittwoch 210 Schärdinger laut offizieller Statistik mit dem Virus infiziert. 4.050 Oberösterreich sind aktuell positiv getestet – 176 mehr als gestern. Im Laufe der Pandemie wurden in Oberösterreich bisher etwa 3,5 Millionen Antigen-Schnelltests und mehr als 664.000 PCR-Tests durchgeführt. Seit dieser Woche sind mehr als 404.000 Oberösterreicher geimpft. 186 Patienten liegen auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser (12 weniger als gestern). Weitere 64 Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (3 weniger als gestern).

Bericht vom 20. April, 13:30 Uhr: Fünf Corona-Fälle weniger als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet. 223 Corona-Infektionen sind es heute. Die 7-Tages-Inzidenz liegt in Schärding nun bei 266,6. In Oberösterreich ist die Zahl der Infektionen wieder leicht gefallen auf 3.874 – um 202 Fälle weniger als gestern. Im OÖ-Schnitt liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 204. 198 Patienten werden im Krankenhaus auf den Normalstationen behandelt (12 weniger als gestern). 67 weitere auf der Intensivstation (drei weniger als gestern). Etwas mehr als 9.600 Oberösterreicher sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 19. April, 13 Uhr: 227 Corona-Fälle werden im Bezirk Schärding am heutigen Montag – vier Corona-Fälle weniger als vor dem Wochenenden. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 256,1. In Oberösterreich sind 4.076 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert – gut 227 Menschen weniger als vor dem Wochenende. 210 Patienten werden in den Krankenhäusern auf der Normalstation behandelt (9 mehr als am Freitag). 70 weitere Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (6 mehr als am Freitag). Etwas mehr als 397.000 Impfung gegen das Corona-Virus wurden in OÖ bereits ermöglicht.

Bericht vom 16. April, 15 Uhr: 231 Corona-Fälle gibt es aktuell im Bezirk Schärding. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz in Schärding auf 285,8. In Oberösterreich gibt es aktuell 4.303 positiv gemeldete Corona-Fälle. In Quarantäne befinden sich aktuell 9.644 Oberösterreicher. 201 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt. 64 auf der Intensivstation. Insgesamt sind im Laufe der Pandemie 1.667 Menschen in Oberösterreich an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 12. April, 13 Uhr: Aktuell gibt es im Bezirk Schärding 202 positiv auf das Corona-Virus getestete Schärdinger. Das sind gegenüber Freitag, 9. April, um 39 Fälle mehr. In einer Aussendung warnt Bezirkshauptmann Rudolf Greiner nun vor drohenden Ausreisebeschränkungen (hier geht's zum Bericht). In Oberösterreich haben aktuell 3998 Menschen eine Corona-Infektion. In Quarantäne befinden sich aktuell 9.701 Oberösterreicher. 249 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt. 73 auf der Intensivstation.

Bericht vom 9. April, 13 Uhr: Um sieben Corona-Fälle mehr als gestern werden für heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt steht der Bezirk Schärding nun bei 163 Infektionen. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz in Schärding auf 196 – damit liegt Schärding nun in etwa im OÖ-Durchschnitt. In Oberösterreich haben aktuell 4.229 Menschen eine Corona-Infektion – 22 weniger als gestern. 253 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (7 mehr als gestern). 67 auf der Intensivstation (3 weniger als gestern).

Bericht vom 8. April, 13 Uhr: 156 Corona-Fälle werden für den Bezirk Schärding heute am Donnerstag gemeldet – acht Infektionen mehr als gestern. In Oberösterreich hat sich die Zahl der Infizierten auf 4.251 erhöht – 194 Fälle mehr als gestern. Die 7-Tages-Inzidenz des Landes OÖ liegt bei 202. 246 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (13 weniger als gestern). Hinzu kommen 70 Patienten auf der Intensivstation (2 weniger als gestern).

Bericht vom 7. April, 13 Uhr: Acht Corona-Fälle mehr als gestern werden am heutigen Mittwoch im Bezirk Schärding gemeldet. Im Bezirk Schärding haben sich laut offizieller Statistik derzeit also 148 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Der Bezirk hat eine 7-Tages-Inzidenz von 155. In Oberösterreich sind 4.057 Menschen derzeit infiziert – das macht einen weiteren Rückgang um 45 Fälle seit gestern. 259 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser gemeldet (4 mehr als gestern). 72 weitere Patienten liegen auf der Intenivstation (1 weniger als gestern).

Bericht vom 6. April, 13 Uhr: Nach den Osterfeiertagen steht der Bezirk Schärding heute bei 140 Corona-Infektionen – und damit genauso vielen wie noch am Karfreitag. Die 7-Tages-Inzidenz ist wieder leicht auf 139 gesunken. In Oberösterreich werden 4.102 Corona-Fälle gemeldet – 545 weniger als noch am Karfreitag. 255 Patienten werden auf den Normalstationen der oö. Spitäler behandelt (genauso viele wie am Karfreitag). Hinzu kommen noch 73 Intensivpatienten (fünf mehr als am Karfreitag). Insgesamt sind im Laufe der Pandemie 1.628 Menschen in Oberösterreich an einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 2. April, 13 Uhr: Fünf Corona-Fälle weniger als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – damit steht der Bezirk am heutigen Karfreitag nun bei 140 Infektionen. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt bei 169. 4.647 Oberösterreicher sind aktuell mit dem Virus infiziert – drei weniger als gestern. Bei den Krankenhauspatienten sieht es so aus: 255 Patienten liegen auf der Normalstation (einer weniger als gestern). 68 weitere Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (2 weniger als gestern). 286.000 Menschen in Oberösterreich haben auch schon eine Corona-Impfung erhalten.

Bericht vom 1. April, 13 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Schärding ist auf 140 Personen angestiegen – drei Fälle mehr als gestern. Damit gibt es an die 30 Fälle mehr noch vor einer Woche und wieder etwa dieselbe Fallzahl wie Mitte Jänner. 4.650 Oberösterreicher haben aktuell eine Corona-Infektion – 156 mehr als vor 24 Stunden. Über alle Bezirke in Oberösterreich gerechnet ist die 7-Tages-Inzidenz auf 227 gestiegen. 256 Patienten werden auf den Normalstationen der oö. Krankenhäuser behandelt (5 mehr als gestern). Hinzu komme noch 70 Intensivpatienten (einer weniger als gestern).

Bericht vom 31. März, 14:30 Uhr: 137 Corona-Infektionen werden am heutigen Mittwoch im Bezirk Schärding gemeldet – ein Anstieg um vier Fälle seit gestern. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 189,9. In Oberösterreich sind 4.494 Corona-Fälle bekannt. Das sind um 120 Corona-Fälle mehr als gestern. Über 320 Patienten liegen wegen einer Corona-Infektion im Spital: 251 auf der Normalstation (vier mehr als gestern) und 71 Intensivstationen (einer weniger als gestern).

Bericht vom 30. März, 13:30 Uhr: Sechs Fälle mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt haben gerade 133 Schärdinger eine Corona-Infektion. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich schon fast 4.600 Menschen aus dem Bezirk Schärding mit dem Virus angesteckt – Dunkelziffer vermutlich höher. In Oberösterreich werden 4.374 Infektionen gemeldet. Das macht 111 Fälle weniger als noch gestern. Etwa 11.300 Menschen sind derzeit in Quarantäne. 247 Patienten liegen auf den Normalstationen der oö. Krankenhäuser (15 mehr als gestern) – 72 auf der Intensivstation (3 mehr als gestern).

Bericht vom 29. März, 13 Uhr: 127 Corona-Fälle werden in Schärding nach dem Wochenende gemeldet – 12 Fälle mehr als noch am Freitag. Schärdings 7-Tages-Inzidenz ist mittlerweile wieder auf 174 gestiegen. In Oberösterreich werden 4.485 Corona-Fälle gemeldet – das macht 161 Fälle weniger als vor dem Wochenende. Gerechnet über alle Regionen Oberösterreichs liegt die Inzidenz bei 226. Über 300 Patienten werden wegen einer Corona-Infektion in Oberösterreichs Spitälern behandelt: 232 auf den Normalstationen (12 mehr als vor dem Wochenende) und 69 (5 mehr als vor dem Wochenende) auf der Intensivstation. In Oberösterreich wurden seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr als 2,6 Millionen Antigen-Schnelltests und 611.000 PCR-Tests durchgeführt. Mehr als 255.000 Oberösterreicher wurden bereits geimpft.

Bericht vom 26. März, 14 Uhr: Schärding steht am letzten Freitag im März bei 115 Corona-Fällen – drei Fälle mehr als gestern. 4.646 Oberösterreicher haben aktuell eine Corona-Infektion. Das macht 182 Fälle mehr als gestern. Schärdings 7-Tages-Inzidenz liegt bei 132, die von Oberösterreich bei 211. 220 Patienten werden auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (9 mehr als gestern). Auf der Intensivstation sind es 64 Patienten (8 mehr als gestern).

Bericht vom 25. März, 13 Uhr: Einen Anstieg um 15 Corona-Fälle verzeichnet der Bezirk Schärding von gestern auf heute. Insgesamt 112 Schärdinger sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. In ganz Oberösterreich sind es 4.464 Infektionen – 243 Fälle mehr als gestern. 211 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (zwei mehr als gestern). Hinzu kommen 56 Intensivpatienten (2 mehr als gestern).

Bericht vom 24. März, 13 Uhr: Zwei Corona-Fälle mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt 97. In ganz Oberösterreich sind es 4.221 Infektionen. Etwas über 11.000 Menschen in Oberösterreich stehen unter Quarantäne. 209 Patienten werden auf den Normalstationen der oö. Krankenhäuser behandelt (18 mehr als gestern). 54 sind es auf den Intensivstationen (3 weniger als gestern).

Bericht vom 23. März, 12:30 Uhr: Im Bezirk Schärding werden am heutigen Dienstag 95 Corona-Infektionen gemeldet – damit ist die Zahl im Vergleich vor dem Wochenende relativ stabil geblieben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 106,3. In Oberösterreich werden aktuell 4.116 positiv auf das Corona-Virus Getestete gemeldet. Im Durchschnitt hat Oberösterreich eine Inzidenz von 203. 248 Oberösterreicher werden im Krankenhaus behandelt: Davon 191 auf der Normalstation und 57 auf der Intensivstation.

Bericht vom 19. März, 16 Uhr: 94 Corona-Infektionen werden am heutigen Freitag im Bezirk Schärding gemeldet – acht Fälle weniger als gestern Die 7-Tages-Inzidenz liegt im Bezirk Schärding bei 111. Insgesamt werden in Oberösterreich 4.071 Corona-Fälle gemeldet – damit haben sich die Zahlen seit gestern um 169 Fälle erhöht. 158 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (6 weniger als gestern). Weitere 50 Patienten sind es auf der Intensivstation (4 mehr als gestern).

Bericht vom 18. März, 13 Uhr: Acht Corona-Fälle mehr als gestern werden im Bezirk Schärding heute gemeldet – insgesamt 102 Infektionen. 3.902 Infektionen sind es gesehen auf das ganze Bundesland und damit um 224 Fälle mehr als gestern. Die 7-Tages-Inzidenz in Oberösterreich liegt bei 190. 164 Patienten liegen wegen einer Corona-Infektion auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser (4 mehr als gestern). 46 auf der Intensivstation (genauso viele wie gestern). 214.000 Menschen in Oberösterreich haben bereits eine Impfung erhalten.

Bericht vom 17. März, 14 Uhr: Drei Corona-Fälle mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt 96. In ganz Oberösterreich sind aktuell 3.678 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das macht im Vergleich zu gestern 150 Fälle mehr. 160 Patienten werden auf den Normalstationen der oö Krankenhäuser behandelt (11 weniger als gestern). Auf der Intensivstation sind es nochmal 46 Patienten (drei mehr als gestern).

Bericht vom 16. März, 14 Uhr: 93 Corona-Fälle sind aktuell im Bezirk Schärding registriert – zwei weniger als gestern. 3.528 Infektionen werden für ganz Oberösterreich gemeldet. Im Vergleich zu gestern ein Plus von 16 Fällen. In Oberösterreich liegt die 7-Tages-Inzidenz nun bei 186,9. Im Bezirk Schärding liegt sie bei 116,7. Über 9.000 Menschen stehen unter Quarantäne. Auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser werden 171 Patienten gemeldet (4 mehr als gestern). Die Zahl der Intensivpatienten stieg auf 43 (2 mehr als gestern). Insgesamt haben schon über 92.000 Oberösterreicher eine Corona-Infektion durchgemacht.

Bericht vom 15. März, 13 Uhr: Übers Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Schärding erneut gesunken auf nunmehr 95 Personen. Das sind 14 Fälle weniger als am Freitag. In ganz Oberösterreich sind insgesamt aktuell 3.512 Menschen positiv getestet – 53 mehr als vor dem Wochenende. Die oberösterreichischen Krankenhäuser sind übers Wochenende deutlich voller geworden: 167 Patienten liegen wegen einer Corona-Infektion im Spital (36 mehr als am Freitag). 41 weitere Patienten brauchen intensivmedizinische Versorgung (11 mehr als am Freitag). Das Land Oberösterreich meldet mittlerweile über 177.000 geimpfte Personen.

Bericht vom 12. März, 13 Uhr: Erneut sechs Infektionen weniger als gestern werden im Bezirk Schärding gemeldet – damit sind am Freitag im Bezirk Schärding 109 Corona-Fälle bekannt. Schärdings 7-Tages-Inzidenz sinkt damit auf 125,5. In Oberösterreich steigt die Fallzahl auf 3.459 Infizierte – um 165 Fälle mehr als gestern. Über 8.400 Personen sind aktuell in Quarantäne. 131 Patienten werden auf den Normalstationen gemeldet (7 mehr als gestern). Auf der Intensivstation sind es 30 Patienten (2 mehr als gestern).

Bericht vom 11. März, 13 Uhr: Neun Infektionen weniger als gestern werden für den Bezirk Schärding heute am Donnerstag gemeldet. Insgesamt 115 Schärdinger sind aktuell als Corona-positiv gemeldet. Während im Bezirk Schärding die Zahlen seit Anfang März wieder leicht sinken, steigen oberösterreichweit die Fallzahlen. Hier werden 3.294 Infektionen gemeldet und damit um 239 Fälle mehr als gestern. In den oberösterreichischen Krankenhäusern werden folgende Belegungszahlen gemeldet: 124 Patienten auf der Normalstation (3 weniger als gestern) sowie 28 Intensivpatienten (3 mehr als gestern).

Bericht vom 10. März, 13 Uhr: 124 Corona-Infektionen werden heute im Bezirk Schärding gemeldet– drei weniger als gestern. Betrachtet man das ganze Bundesland steigen die Fallzahlen weiter an: Seit gestern gab es einen Anstieg um 173 Fälle auf nunmehr 3.055 Infektionen. Aktuell liegt der Bezirk Schärding mit einer 7-Tages-Inzidenz von 149 sogar wieder unter dem Oberösterreich-Schnitt von 160. 127 Patienten liegen auf der Normaltstation der oberösterreichischen Krankenhäuser (7 mehr als gestern). 25 sind es auf den Intensivstationen (ein Patient weniger als gestern). Inzwischen sind über 148.000 Menschen in Oberösterreich gegen das Corona-Virus geimpf – über 100.000 haben nach der zweiten Teilimpung den vollen Impfschutz.



Bericht vom 9. März, 13:30 Uhr: Sechs Infektionen mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt 127. Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 167,3. In Oberösterreich steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle derzeit auf 2.882 – ein Plus von 71 Fällen seit gestern. Über 7.100 Oberösterreicher stehen unter häuslicher Quarantäne. 120 Personen werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (4 weniger als gestern). 26 weitere Patienten sind intensivpflichtig (2 mehr als gestern).

Bericht vom 8. März, 13 Uhr: Übers Wochenende sind die Corona-Zahlen im Bezirk Schärding zurückgegangen. 121 Infektionen werden heute am Montag gemeldet – das macht 19 weniger als vor dem Wochenende. Oberösterreichweit sind die Infektionszahlen weiter leicht angestiegen, nämlich um 38 Fälle auf nun 2.811 Personen. Bei den Krankenhaus-Patienten gab es einen starken Anstieg. 124 Patienten liegen mit einer Corona-Infektion auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser – 28 mehr als vor dem Wochenenden. Hinzu kommen 24 Intensivpatienten, genauso viele wie am Freitag. Insgesamt 1.527 Menschen in Oberösterreich sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 5. März, 13 Uhr: Zwei Corona-Fälle weniger meldet die Statistik des Landes Oberösterreich heute am Freitag. Damit steht der Bezirk Schärding nun bei 140 Personen, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 186,4 und damit deutlich über dem OÖ-Schnitt von 136,3. Insgesamt haben sich aktuell 2.773 Oberösterreicher mit dem Corona-Virus angesteckt – 109 Fälle mehr als gestern. 96 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (einer weniger als gestern). Auf den Intensivstationen liegen 24 Patienten – um drei mehr als gestern.

Bericht vom 4. März, 13 Uhr: Schärdings Corona-Zahlen sind von gestern auf heute um 13 Fälle gesunken. Aktuell sind 142 Schärdinger mit dem Corona-Virus infiziert. In Oberösterreich sind 2.644 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden – 163 Fälle mehr als gestern. 97 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt – das sind 6 weniger als gestern. 21 Patienten, also genauso viele wie gestern, liegen auf der Intensivstation. Knapp 126.000 Oberösterreicher haben schone eine erste oder zweite Teilimpfung erhalten.

Bericht vom 3. März, 13 Uhr: Unverändert steht der Bezirk heute am Mittwoch genauso wie am Dienstag bei 155 Corona-Fällen. 2.481 Menschen in Oberösterreich sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – 70 Fälle mehr als gestern. 103 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (11 weniger als gestern). Die Zahl der Intensivpatienten hat sich seit gestern um fünf Personen erhöht und liegt nun bei 21.

Bericht vom 2. März, 13:30 Uhr: Acht Fälle mehr als gestern werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – insgesamt nun 155 Corona-Fälle. 2.411 Corona-Infektionen sind es in Oberösterreich – um 66 Fälle weniger als noch gestern. Etwa 5.600 Oberösterreicher stehen unter häuslicher Quarantäne. 130 Oberösterreicher werden aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt: 114 Patienten – und damit 14 mehr als gestern – auf der Normalstation. Weitere 16 Patienten auf der Intensivstation (4 weniger als gestern).

Bericht vom 1. März, 13 Uhr: Acht Corona-Fälle weniger als vor dem Wochenende sind es im Bezirk Schärding heute am Montag. 142 Schärdinger sind akut mit dem Corona-Virus infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz in Schärding liegt nun bei 193,4. In ganz Oberösterreich werden 2.477 Corona-Fälle gemeldet – um 54 Fälle weniger als vor dem Wochenende. 100 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (6 mehr als vor dem Wochenende). 20 weitere Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (vier mehr als gestern).

Bericht vom 26. Februar, 13 Uhr: Sechs Corona-Fälle mehr als gestern verzeichnet der Bezirk Schärding am heutigen Freitag. Insgesamt sind es nun 150 Schärdinger, die aktuell positiv auf das Corona-Virus getestet wurden – dabei handelt es sich bei etwa der Hälfte (stand gestern 78 Fälle) bereits um Virus-Mutationen. Die 7-Tages-Inzidenz des Bezirks hat sich mittlerweile auf 183 erhöht. 2.531 Oberösterreicher sind derzeit akut mit dem Virus infiziert – das macht 203 Corona-Fälle mehr als gestern. 94 Patienten haben die Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser derzeit aufgenommen (drei weniger als gestern). Auf der Intensivstation sind es 16 Patienten (zwei mehr als gestern).

Bericht vom 25. Februar, 13 Uhr: 144 Schärdinger sind aktuell Corona-positiv. Neun Infektionen mehr als gestern werden für den Bezirk Schärding heute gemeldet. In ganz Oberösterreich sind derzeit 2.328 Menschen derzeit mit dem Virus – damit sind es um 176 Fälle mehr als gestern. 111 Patienten müssen wegen einer Corona-Erkrankungen in oberösterreichischen Spitälern behandelt werden: 97 auf der Normalstation und 14 auf der Intensivstation. Hier haben sich die Zahlen im Vergleich zu gestern nicht verändert.

Bericht vom 24. Februar, 13:30 Uhr: Sieben Infektionen mehr als gestern werden heute für den Bezirk Schärding gemeldet. Insgesamt sind es aktuell 135 Corona-Fälle. In Oberösterreich hat sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.152 Personen erhöht – ein Plus von 92 Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz im Bezirk Schärding liegt bei 170. Oberösterreichweit liegt der Schnitt derzeit bei 112. 97 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (2 mehr als gestern), 14 sind es auf den Intensivstationen (2 weniger als gestern). Ingesamt wurden bereits etwa 101.000 Oberösterreicher gegen das Coronavirus geimpft – davon haben knapp 44.000 Menschen auch bereits die zweite Teilimpfung erhalten.

Bericht vom 23. Februar, 15:30 Uhr: 128 Corona-Infektionen werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – um zwei weniger als gestern. In Oberösterreich sind aktuell gerade 2.060 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert – 23 Fälle mehr als gestern. 95 Patienten werden auf der Normalstation der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (10 weniger als gestern) und 16 auf der Intensivstation (zwei Patienten mehr als gestern).

Bericht vom 22. Februar, 15 Uhr: 130 Corona-Fälle werden im Bezirk Schärding heute am Montag gemeldet – damit ist übers Wochenende ein weiterer Anstieg um 33 Fälle zu verzeichnen. in den letzten zehn Tagen haben sich somit die Fallzahlen mehr als verdoppelt (12. Februar 60 Fälle). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 158,6 und ist damit nach Braunau und Wels wieder eine der höchsten Raten an Neuinfektionen in Oberösterreich. In ganz Oberösterreich sind aktuell 2.037 Menschen mit dem Virus infiziert. 105 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (+1 im Vergleich zu Freitag). 14 Patienten liegen auf der Intensivstation (+1 seit Freitag).

Bericht vom 19. Februar: Bei 97 Corona-Fällen steht der Bezirk Schärding heute am Freitag – ein Fall mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 130,7. In Oberösterreich hat es seit gestern ein Plus von 58 Fällen gegeben. Insgesamt zählt das Bundesland derzeit 1.846 Infizierte. Auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser sind es 106 Patienten – einer mehr als gestern. Zudem kommen 12 Intensivpatienten (drei weniger als gestern). 1.504 Menschen in Oberösterreich sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bisher verstorben.

Bericht vom 18. Februar, 13:30 Uhr: 96 Corona-Fälle werden heute im Bezirk Schärding gemeldet. Das ist um ein Fall mehr als gestern. In Oberösterreich sind es nun 1.788 Corona-Fälle – auch hier geht die Tendenz wieder nach oben. Ein Anstieg um 150 Fälle seit gestern. 105 Patienten werden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion den oberösterreichischen Krankenhäusern behandelt (einer weniger als gestern). 15 weitere Patienten liegen auf der Intensivstation (zwei weniger als gestern). 53.000 Oberösterreicher haben eine Corona-Impfung erhalten.

Bericht vom 17. Februar, 13:30 Uhr: Ein Anstieg um 17 Corona-Fälle wird von gestern auf heute im Bezirk Schärding gemeldet. Insgesamt hat Schärding nun 95 aktive Fälle. 1.638 Corona-Fälle sind es in ganz Oberösterreich – 72 Fälle mehr als gestern. 106 Patienten werden aktuell auf den Normalstationen behandelt (fünf mehr als gestern). 17 Patienten sind es auf der Intensivstation (vier weniger als gestern).

Bericht vom 16. Februar, 16:30 Uhr: 78 Corona-Fälle werden heute im Bezirk Schärding gemeldet – das sind 18 Fälle mehr als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – ist nun wieder auf 111,7 gestiegen. In ganz Oberösterreich liegt die Zahl der Infizierten nun bei 1.566 – das macht 44 Fälle weniger als am Freitag. 101 Patienten werden aktuell auf den Normalstationen der oö Krankenhäuser behandelt – 19 weniger als am Freitag. 21 Patienten sind es auf der Intensivstation und damit um ein Patient mehr als am Freitag.

Bericht vom 12. Februar, 14 Uhr: Einen Anstieg um sechs Fälle – also nun in Summe 60 Corona-Fälle – werden am Freitag im Bezirk Schärding gemeldet. Im ganzen Bundesland liegt die Fallzahl bei 1.610 Personen – 80 Fälle weniger als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 76,7. 120 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser versorgt (zwei weniger als gestern). 20 weitere Patienten liegen auf den Intensivstationen (drei weniger als gestern). Insgesamt 1,2 Millionen Antigen-Testungen und über 520.000 PCR Tests wurden in Oberösterreich bereits durchgeführt.

Bericht vom 11. Februar, 13 Uhr: Vier Corona-Fälle mehr als gestern – insgesamt 54 – werden für heute im Bezirk Schärding gemeldet. Auch in Oberösterreich gehen die Zahlen wieder etwas nach oben, insgesamt sind es 1.690 Corona-Fälle – plus 153 Fälle seit gestern. 122 Patienten liegen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den Spitälern (zwei weniger als gestern). Weitere 23 brauchen intensivmedizinische Betreuung (vier weniger als gestern).

Bericht vom 10. Februar, 13 Uhr: 50 Corona-Fälle und damit genauso viele wie gestern werden im Bezirk Schärding am heutigen Mittwoch gemeldet. 1.537 Corona-Fälle sind es in ganz Oberösterreich – 81 Fälle mehr als gestern. 124 Patienten werden aktuell auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (zwei weniger als gestern). 27 weitere Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (einer weniger als gestern).

Bericht vom 9. Februar, 13:30 Uhr: Einen Anstieg um 7 Corona-Fälle gibt es nun in Schärding – damit steht der Bezirk bei 50 Corona-Fällen. Insgesamt haben bisher laut offizieller Statistik genau 4.000 Schärdinger eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgemacht. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 69,7. In Oberösterreich machen aktuell 1.456 Menschen eine Infektion mit dem Corona-Virus durch – 8 Fälle weniger als gestern. 126 Patienten sind auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser (fünf weniger als gestern) und 28 Patienten liegen auf der Intensivstation (ein Patient mehr als gestern). Neben den drei bekannten Teststationen bietet auch die Schärdinger Delphin Apotheke ab morgen gratis Schnelltests auf das Corona-Virus, die man laut aktueller Regelung beim Friseur oder bei sonstigen körpernahen Dienstleistungen vorzeigen muss.

Bericht vom 8. Februar, 13 Uhr: Übers Wochenende ist die Zahl der Schärdinger, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind, weiter zurückgegangen. 43 Corona-Fälle sind es im Bezirk Schärding nun – 16 weniger als noch am Freitag. In Oberösterreich werden 1.464 Fälle gemeldet, das macht um 62 infizierte Menschen weniger als vor dem Wochenende. Mit 131 Patienten auf den Normalstationen und 27 weiteren Patienten auf den Intensivstationen ist die Fallzahl in den oberösterreichischen Krankenhäusern exakt die gleiche wie vor dem Wochenende.

Bericht vom 5. Februar, 13 Uhr: Acht Corona-Fälle weniger als gestern werden heute am Freitag für den Bezirk Schärding gemeldet. Ingesamt sind es nun 59 Fälle. Oberösterreich hat vor dem Wochenende 1.526 Corona-Infizierte, also 78 Fälle weniger als gestern. 131 Patienten werden auf den regulären Stationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (12 weniger als gestern). Weitere 27 Patienten liegen auf der Intensivstation (einer mehr als gestern). 1.467 Menschen in Oberösterreich sind im Laufe der Pandemie an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. 45.500 Oberösterreicher haben bereits eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten.

Bericht vom 4. Februar, 13 Uhr: Einen leichten Anstieg um sechs Fälle verzeichnet die Corona-Statistik im Bezirk Schärding. 67 aktive Corona-Fälle sind es nun am Donnerstag. 1.604 Menschen in Oberösterreich sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – 81 Fälle mehr als gestern. 143 Patienten liegen auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser (13 weniger als gestern). 26 Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (5 weniger als gestern). 3.621 Menschen stehen unter häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 3. Februar, 14 Uhr: 61 Menschen im Bezirk Schärding sind laut aktueller Statistik mit dem Corona-Virus infiziert – ein Rückgang um vier Fälle seit gestern. 1.523 Fälle werden in ganz Oberösterreich gemeldet – das sind 63 Fälle mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 95,8. In den oberösterreichischen Krankenhäusern werden 156 Patienten auf den Normalstationen gemeldet (fünf mehr als gestern) und 31 auf den Intensivstationen (gleich viele wie gestern).

Bericht vom 2. Februar 13:45 Uhr: Zwei Fälle weniger als gestern werden heute gemeldet. Damit steht der Bezirk Schärding nun bei 65 Corona-Infizierten. Oberösterreich steht bei 1.463 Fällen – ein Minus von 66 Fällen seit gestern. 151 Patienten liegen auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser (13 weniger als gestern). Weitere 31 Patienten brauchen die Intensivmedizin (drei weniger als gestern).

Bericht vom 1. Februar, 12:45 Uhr: 67 Corona-Fälle werden nach dem Wochenende für den Bezirk Schärding gemeldet – elf Fälle weniger als vor dem Wochenende. Insgesamt haben im Bezirk Schärding 3.950 Menschen eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgemacht. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 104,5. Insgesamt 1.529 Fälle sind es in Oberösterreich. Damit ist die Fallzahl im Bundesland seit Freitag um 288 Fälle zurückgegangen. 164 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (24 weniger als vor dem Wochenende). 34 Intensivpatienten sind es in OÖ (genauso viele wie am Freitag). Es stehen etwas mehr als 4.000 Personen unter häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 29. Jänner, 13 Uhr: 78 Corona-Fälle werden am Freitag im Bezirk Schärding gemeldet – vier weniger als gestern. 1.817 Corona-Infizierte sind es in Oberösterreich – ein Plus von 35 Fällen seit gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 87,1. Damit liegt Schärding nun unter dem OÖ-Schnitt von 91,2. 188 Patienten liegen auf den Normalstationen der oö Krankenhäuser (20 weniger als gestern). 34 brauchen intensivmedizinische Betreuung (zwei mehr als gestern).

Bericht vom 28. Jänner, 13 Uhr: 82 Corona-Fälle werden im Bezirk Schärding gemeldet – sechs Fälle mehr als gestern. 1.782 Infizierte sind es in ganz Oberösterreich – 24 Fälle mehr als gestern. 208 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (12 weniger als gestern). 32 liegen auf der Intensivstation (fünf weniger als gestern). Etwa 7.400 Menschen in Oberösterreich stehen wegen Kontakt mit einer an Corona-infizierte Person unter Quarantäne. Von den 1,49 Millionen Einwohnern von Oberösterreich haben bislang knapp 40.000 Menschen eine Impfung erhalten.

Bericht vom 27. Jänner, 13 Uhr: 74 Menschen im Bezirk Schärding sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – fünf Fälle mehr als gestern. In ganz Oberösterreich liegt die Zahl der Infizierten bei 1.758. Auch hier ist die Fallzahl seit gestern wieder etwas nach oben gegangen – ein Plus von 80 Fällen. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 111,5 und damit etwas über dem oberösterreichischen Durchschnitt. 220 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (17 weniger als gestern). Weitere 37 Patienten liegen auf der Intensivstation (genauso viele wie gestern).

Bericht vom 26. Jänner, 14:30 Uhr: 69 Corona-Fälle werden für den Bezirk Schärding heute am Dienstag gemeldet – ein Fall weniger als gestern. In ganz Oberösterreich sind es aktuell 1.678 Fälle. Das sind 36 Fälle weniger als gestern. Krankenhauspatienten gibt es derzeit 274 in Oberösterreich – davon 237 auf der Normalstation (6 weniger als gestern) und 37 Menschen auf der Intensivstation (2 weniger als gestern). Etwa 35.000 Oberösterreicher haben schon eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Über 79.000 Menschen in Oberösterreich haben nachgewiesenermaßen bereits eine Infektion mit dem Virus durchgemacht.

Bericht vom 25. Jänner, 13 Uhr: Übers Wochenende ist die Zahl mit Corona infizierten Schärdinger auf 70 gesunken – 14 Fälle weniger als vor dem Wochenende. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 102,8. Erste Bezirke in Oberösterreich haben bereits die von der Bundesregierung anvisierte Inzidenz von unter 50 – nämlich die Stadt Steyr und Urfahr-Umgebung. In ganz Oberösterreich sind es nun 1.714 Fälle – 177 Fälle weniger als am Freitag. 243 Patienten werden in den oberösterreichischen Krankenhäusern behandelt (2 weniger als am Freitag). 39 Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (2 weniger als am Freitag).

Bericht vom 22. Jänner, 13:30 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden hat sich laut Statistik des Landes Oberösterreich die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Bezirk Schärding um fünf auf 84 verringert. In Oberösterreich gibt es aktuell 1891 Fälle – um 42 weniger als noch gestern. In den oberösterreichischen Spitälern werden aktuell 245 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt. Das ist ein Rückgang um sieben Patienten. Auf den Intensivstationen liegen derzeit 41 Personen (zwei weniger als gestern). Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1402 Personen.

Bericht vom 21. Jänner, 13 Uhr: Einen Corona-Fall weniger als gestern führt die Statistik des Landes Oberösterreich am Donnerstag für Schärding. Damit steht der Bezirk nun bei 89 Corona-Infektionen. In Oberösterreich werden 1.933 Corona-Fälle gemeldet – das macht 19 Fälle mehr als gestern. Die Zahl der Krankenhauspatienten liegt in Österreich bei 295 – davon 252 auf der Normalstation (16 weniger als gestern) und 43 auf der Intensivstation (5 weniger als gestern). 1.391 Menschen im Oberösterreich sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 20. Jänner, 13:15 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle ist in Schärding weiter zurückgegangen. 90 Fälle werden heute am Mittwoch gemeldet und damit um 8 weniger als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 128,9 im Bezirk Schärding. In Oberösterreich sind die Fallzahlen leicht gestiegen auf 1.914 Personen – plus 54 Fälle seit gestern. 268 Patienten werden auf den Normalstationen der österreichischen Krankenhäuser medizinisch behandelt (23 weniger als gestern). Auf den Intensivstationen in Oberösterreich liegen weitere 48 Patienten (genauso viele wie gestern). Etwas über 8.000 Menschen stehen in Oberösterreich unter häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 19. Jänner, 15 Uhr: 98 Corona-Infektionen werden heute am Dienstag gemeldet – drei weniger als gestern. Damit ist der Bezirk erstmals seit drei Monaten wieder unter 100 Fällen. In ganz OÖ ist die Zahl der Infizierten um 87 Fälle auf nun 1.860 Fälle zurückgegangen. 291 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (17 weniger als gestern). 48 weitere Patienten erhalten intensivmedizinische Versorgung (genauso viele wie gestern).

Bericht vom 18. Jänner, 13:30 Uhr: 101 Corona-Fälle werden nach dem Wochenende in Schärding gemeldet – 38 Fälle weniger als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 144,6 im Bezirk Schärding. Der Wert ist damit stark gefallen – vor zehn Tagen lag dieser Wert noch bei 231,7. In ganz Oberösterreich werden erstmals seit 20. Oktober weniger als 2.000 Corona-Fälle gemeldet – nämlich genau 1.947. Seit Freitag sind die Infektions-Zahlen in OÖ also um 457 Fälle zurückgegangen. 308 Patienten werden in Oberösterreich auf den Normalstationen behandelt (acht mehr als vor dem Wochenende). 48 Patienten brauchen intensivmedizinische Behandlung (drei weniger als vor dem Wochenende).

Bericht vom 15. Jänner 2020, 15: Uhr: 139 Corona-Fälle werden am Freitag im Bezirk Schärding gemeldet – im Vergleich zu gestern führt die Statistik des Landes Oberösterreich eine Infektion weniger. In Oberösterreich bewegte sich die Zahl der Corona-Fälle um 75 Fälle nach oben auf nun 2.404 Infektionen. In den oberösterreichischen Krankenhäusern werden insgesamt 351 Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt – 300 auf den Normalstationen (12 weniger als gestern) und 51 auf der Intensivstation (6 weniger als gestern)

Bericht vom 14. Jänner 2020, 13:30 Uhr: Zehn Corona-Fälle weniger als gestern werden für heute gemeldet – insgesamt steht der Bezirk Schärding bei 140 Corona-Infektionen. 2.229 Menschen in Oberösterreich haben aktuell eine Corona-Infektion. Das macht 131 Fälle weniger als gestern. Auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser werden 312 Patienten behandelt (12 weniger als gestern). Weitere 57 Patienten liegen auf den Intensivstationen (ein Patient weniger als gestern). Etwa 9.300 Menschen stehen derzeit in Oberösterreich unter häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 13. Jänner 2020, 13 Uhr: 150 Corona-Fälle werden am heutigen Mittwoch im Bezirk Schärding gemeldet – das sind acht Fälle mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 198,6 im Bezirk Schärding. In Oberösterreich werden 2.360 Corona-Fälle gemeldet – ein Rückgang um 56 Fälle seit gestern. 324 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (50 Patienten weniger als gestern). 58 Patienten brauchen intensivmedizinische Versorgung (3 mehr als gestern).

Bericht vom 12. Jänner, 14 Uhr: Sieben Corona-Fälle mehr als gestern – insgesamt 142 Infektionen – werden für heute im Bezirk Schärding gemeldet. In Oberösterreich steht die Fallzahl bei 2.416 Personen – das sind 79 Fälle mehr als gestern. 374 Patienten werden in den verschiedenen Kliniken in Oberösterreich behandelt (26 Patienten weniger als gestern). 55 weitere Patienten liegen auf der Intensivstation (8 weniger als gestern). 1.345 Menschen sind bislang in Oberösterreich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 11. Jänner 2021, 13 Uhr: Nach dem Wochenende ist die Zahl der Corona-Fälle auf 135 Personen in Schärding gesunken. Das macht 24 Fälle weniger als noch am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 221,3 im Bezirk Schärding. In Oberösterreich ist die Fallzahl auf 2.337 Personen gesunken – um 345 Fälle weniger als vor dem Wochenende. 400 Patienten werden derzeit wegen einer Corona-Infektion in oberösterreichischen Krankenhäusern behandelt (zwei weniger als am Freitag). 63 Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (drei mehr als am Freitag). Etwas über 9.500 Menschen stehen derzeit unter häuslicher Quarantäne. Im November lag die Zahl der Quarantäne-Fälle noch zwischen 30.000 und 40.000 Personen.

Bericht vom 8. Jänner 2021, 13:30 Uhr: Heute am Freitag werden im Bezirk Schärding 159 Corona-Infektionen gemeldet. Das macht zehn Fälle weniger als gestern. In Oberösterreich werden 2.682 Fälle gemeldet – das sind 109 Fälle weniger als gestern. 402 Patienten in Oberösterreich werden auf den Normalstationen der Spitäler versorgt (20 weniger als gestern). 60 Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (2 mehr als gestern). 1.308 Menschen sind in Oberösterreich bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Bericht vom 7. Jänner 2021, 14 Uhr: 169 Corona-Infektionen werden für den heutigen Donnerstag im Bezirk Schärding gemeldet. Das sind neun mehr als vor zwei Tagen – und genau dieselbe Zahl an Infizierten wie vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 231,7 im Bezirk Schärding. In Oberösterreich ist die Fallzahl auf 2.791 Fälle gestiegen – das sind 280 Fälle mehr als vor zwei Tagen. Fast 74.000 Oberösterreicher haben seit Beginn der Pandemie eine Corona-Infektion durchgemacht. 422 Patienten werden aktuell auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (16 weniger als vor zwei Tagen). 58 weitere Patienten erhalten in Oberösterreich intensivmedizinische Behandlung (zehn weniger als vor zwei Tagen).

Bericht vom 5. Jänner 2021, 15 Uhr: Acht Corona-Fälle weniger als gestern verzeichnet der Bezirk Schärding am heutigen Dienstag. Insgesamt sind aktuell 160 Schärdinger mit dem Corona-Virus infiziert. In Oberösterreich machen gerade 2.511 Menschen eine Infektion mit dem Virus durch – das sind 87 Fälle weniger als gestern. Etwas über 10.000 Menschen stehen in OÖ unter häuslicher Quarantäne. 438 Patienten werden im Krankenhaus behandelt (15 weniger als gestern). 68 erhalten intensivmedizinische Betreuung (4 weniger als gestern)

Bericht vom 4. Jänner 2021, 14 Uhr: 168 Corona-Infektionen werden heute am Montag im Bezirk Schärding gemeldet. In Oberösterreich sinkt die Zahl der Corona-Fälle auf 2.598 Personen. Im Laufe der Pandemie haben schon über 72.000 Oberösterreicher eine Corona-Infektion durchlebt. 1.269 Menschen sind bisher in Oberösterreich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 453 Patienten werden aktuell auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt. 72 weitere Patienten liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 2. Jänner 2021, 15 Uhr: 177 Corona-Fälle werden für den Bezirk Schärding heute am Samstag gemeldet. In Oberösterreich ist die Fallzahl derweil auf 2.760 Infizierte gesunken – das sind 69 Fälle weniger als vor drei Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 238,7, im Bezirk. Damit hat Schärding nach Vöcklabruck und Gmunden weiterhin eine der höchsten Neuinfektions-Raten in Oberösterreich und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt von 164,4. In ganz Oberösterreich werden 438 Patienten mit einer Corona-Infektion im Spital behandelt. 70 weitere brauchen intensivmedizinische Versorgung.

Bericht vom 30. Dezember, 14 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 169 Corona-Fällen. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 224,8 im Bezirk Schärding. In Oberösterreich werden 2.829 Corona-Fälle gemeldet. 485 Patienten werden auf den Normalstationen oberösterreichischer Krankenhäuser behandelt. 71 Patienten liegen auf der Intensivstation. 11.634 Menschen in Oberösterreich stehen unter häuslicher Quarantäne. 1.202 Oberösterreicher sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 21. Dezember 2020, 14 Uhr: 284 Corona-Fälle werden am heutigen Montag im Bezirk Schärding gemeldet – das sind um 60 Fälle weniger als am Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 350,2 im Bezirk Schärding. 3.834 Fälle werden in ganz Oberösterreich gemeldet. Das macht einen Rückgang um 880 Fälle seit Donnerstag. 566 Patienten liegen auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser (9 weniger seit Donnerstag). 93 Patienten sind intensivpflichtig (15 Fälle weniger als am Donnerstag). 1.070 Menschen in Oberösterreich sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bisher gestorben.

Bericht vom 17. Dezember 2020: 344 Corona-Fälle werden für den Bezirk Schärding heute gemeldet – das sind vier weniger als gestern. 4.714 Corona-Fälle werden in Oberösterreich gemeldet – das sind 134 Fälle mehr als gestern. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser liegen 575 Patienten (32 Patienten weniger als gestern) . 108 Patienten brauchen intensivmedizinische Versorgung (6 Patienten weniger als gestern).

Bericht vom 16. Dezember 2020: 348 Corona Fälle werden für den Bezirk Schärding heute gemeldet – um acht mehr als gestern. Oberösterreich steht bei 4.484 Corona-Infektionen und hat somit acht Fälle weniger als gestern. Die Zahl der Spitals-Patienten liegt auf der Normalstation bei 607 (17 weniger als gestern). Auf der Intensivstation sind es 114 Patienten (genauso viele wie gestern).

Bericht vom 15. Dezember 2020: 340 Corona-Fälle werden heute am Dienstag im Bezirk Schärding gemeldet – das sind 17 Fälle weniger als gestern. Im Laufe der Corona-Pandemie haben sich seit März 3.185 Schärdinger nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. In Oberösterreich steht die Zahl der aktiven Fälle derzeit bei 4.492 Fällen – 177 weniger als gestern. 624 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (20 weniger als gestern). 114 liegen auf der Intensivstation (8 weniger als gestern). 16.665 Menschen stehen als Verdachtsfall oder wegen Kontakt mit einer Corona-positiven Person unter Quarantäne.

Bericht vom 14. Dezember 2020: Nach dem Wochenende werden für den Bezirk Schärding 357 Corona-Fälle gemeldet. Damit ist die Zahl der Corona-Infizierten im Vergleich zum Freitag um 47 Fälle gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt nun bei 494,5 im Bezirk Schärding. 4.669 Fälle sind es aktuell in ganz Oberösterreich – auch hier ein Anstieg um 92 Personen. 644 Patienten werden in den Normalstationen der OÖ Krankenhäuser behandelt (8 mehr als am Freitag). Auf der Intensivstation sind es 122 (2 weniger als am Freitag). Der Zahl der an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Patienten liegt in Oberösterreich bei 949 Menschen.

Hier geht's zum Ergebnis des Corona-Massentests im Bezirk Schärding

Bericht vom 11. Dezember: 310 Corona-Infektionen werden im Bezirk Schärding am Freitag gemeldet – 13 Fälle mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk nun bei 409,5. 4.577 Infektionen werden in Oberösterreich gemeldet – insgesamt 80 Fälle weniger als gestern. 636 Patienten werden auf den Normalstationen oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (38 weniger als gestern). 124 Patienten liegen auf der Intensivstation (einer weniger als gestern).

Bericht vom 10. Dezember 2020: 297 Corona-Fälle werden für heute im Bezirk Schärding gemeldet – das sind um drei Fälle mehr als gestern. In Oberösterreich sind es 4.657 Fälle – das ist ebenfalls 8 Personen mehr als gestern. 674 Patienten liegen in Oberösterreich im Spital (63 weniger als gestern). 123 Patienten liegen auf der Intensivstation (10 weniger als gestern). Aktuell stehen 17.698 Menschen in Oberösterreich unter Quarantäne. In Oberösterreich sind bisher 873 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 9. Dezember 2020: Die Corona-Zahlen im Bezirk Schärding gehen weiter zurück. Am heutigen Mittwoch werden 294 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 47 Fälle weniger als am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk Schärding nun bei 395,5. In Oberösterreich liegt die Fallzahl bei 4.649 – das macht 440 Fälle weniger als am Montag. 737 Patienten liegen auf der Normalstation des Krankenhauses (16 weniger als Montag). 133 weitere Patienten liegen auf der Intensivstation (8 weniger als am Montag).

Bericht vom 7. Dezember 2020, 13:30: Nach dem Wochenende sind 341 Corona-Fälle im Bezirk Schärding gemeldet. Das macht am Montag 32 Fälle weniger als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk Schärding nun bei 444,3. In Oberösterreich steht die Fallzahl bei 5.089 Corona-Infzierten – das macht einen Rückgang von 1.336 Fällen übers Wochenende. 753 Patienten liegen in oberösterreichischen Spitälern auf den Normalstationen (17 Patienten mehr als vor dem Wochenende). 141 brauchen intensivmediznische Betreuung (ein Patient weniger als vor dem Wochenende).

Bericht vom 4. Dezember 2020: Wie das Land OÖ meldet, gibt es im Bezirk Schärding aktuell 373 positiv auf Corona getestete Personen. Das sind um fünf weniger als vor 24 Stunden. In Oberösterreich werden 6.425 Infektionen gemeldet – ein Rückgang gegenüber gestern von 303 Fällen. 736 Patienten werden in oberösterreichischen Spitälern behandelt (15 weniger als gestern). 142 brauchen die Betreuung in der Intensivmedizin (2 weniger als gestern). In Quarantäne befinden sich 22.612 Oberösterreicher. Ein Rückgang um 871 Personen. 741 Patienten sind bisher im Zusammenhang mit oder an den Folgen von einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 3. Dezember 2020: 378 Corona-Infizierte meldet das Land Oberösterreich heute für den Bezirk Schärding. Das sind um 22 Fälle weniger als noch gestern. In Oberösterreich werden 6.728 Infektionen gemeldet – hier sind es 60 Fälle mehr als gestern. 751 Patienten werden in oberösterreichischen Spitälern behandelt (35 weniger als gestern). 144 brauchen die Betreuung in der Intensivmedizin (7 weniger als gestern). Es befinden sich über 10.000 Menschen weniger in Quarantäne als noch vor einer Woche. Stand heute stehen 23.483 Oberösterreicher unter Quarantäne. 714 Patienten sind bisher im Zusammenhang mit oder an den Folgen von einer Corona-Infektion gestorben.

Bericht vom 2. Dezember 2020: Am heutigen Mittwochmittag steht der Bezirk Schärding bei genau 400 Corona-Fällen. Das sind vier Fälle mehr als gestern Mittag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk nun bei 545,4. Für Oberösterreich werden 6.668 Fälle gemeldet – das entspricht einem Rückgang von 330 Fällen. 786 Patienten werden auf den Normalstationen im Krankenhaus behandelt (66 Patienten weniger als gestern). 151 Patienten liegen auf der Intensivstation (ein Patient weniger als gestern).

Bericht vom 1. Dezember 2020: Die Infektionszahlen in Schärding sinken weiter. 396 Corona-Fälle werden im Bezirk Schärding heute gemeldet – das sind 23 Fälle weniger als noch gestern. Im Bundesland gab es seit gestern einen Rückgang um 717 Fälle. Oberösterreich hat nun 6.998 aktive Corona-Fälle. 852 Menschen werden in Oberösterreichs Spitälern versorgt (32 weniger als gestern). 152 Patienten brauchen intensivmedizinische Versorgung (ein Patient mehr als gestern). 656 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Oberösterreich bisher verstorben.

Bericht vom 30. November, 13:30 Uhr: Nach dem Wochenende zählt der Bezirk Schärding 419 Corona-Fälle. Das sind 48 Fälle weniger als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk Schärding nun bei 533,2. In Oberösterreich sind die Fallzahlen erstmals wieder unter die 10.000-Fälle-Marke gefallen: Heute sind es 7.715 aktive Fällen. Seit Freitag macht das einen Rückgang um 2.767 Personen. In den Krankenhäusern ist diese Entlastung jedoch noch nicht angekommen: Die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden müssen, ist sogar leicht gestiegen. 884 Patienten liegen auf der Normalstation (11 Patienten mehr als am Freitag). 151 brauchen intensivmedizinische Betreuung (6 Patienten mehr als am Freitag). 27.385 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 27. November, 13:30 Uhr: 467 Corona-Infizierte sind es im Bezirk Schärding am Freitagmittag. Das sind um 8 Fälle mehr als gestern. 10.482 Fälle verzeichnet Oberösterreich – das sind 257 Fälle weniger als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk Schärding nun bei 580,2. In oberösterreichischen Krankenhäusern werden aktuell 873 Patienten behandelt (genauso viele wie gestern). 145 Patienten werden auf der Intensivstation betreut (4 weniger als gestern). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist mittlerweile in Oberösterreich auf 538 gestiegen. 33.827 Menschen stehen in Oberösterreich unter häuslicher Quarantäne.

Bericht 26. November, 13:30 Uhr: Im Bezirk Schärding gibt es 459 Corona-Fälle – das sind um 11 Fälle mehr als gestern. Bereits die ganze Woche bewegen sich die Fallzahlen zwischen 450 und knapp unter 500 auf und ab. Auch in Oberösterreich gab es wieder einen leichten Anstieg von 10.714 auf 10.739 – um 25 Fälle mehr als gestern. 873 Patienten werden auf den Normalstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser behandelt (-22 seit gestern). 149 brauchen intensivmedizinische Behandlung (+ 1 seit gestern).

Bericht vom 25. November, 14:30 Uhr: Am heutigen Mittwoch meldet das Land Oberösterreich 448 Corona-Fälle in Schärding – das sind genau 30 Personen weniger als gestern. 10.714 Infektionen sind es aktuell in ganz Oberösterreich – hier gab es seit gestern wieder einen leichten Anstieg um 115 Fälle. 895 Patienten liegen auf in den Krankenhäusern (- 22 ). 148 Patienten sind es auf den Intensivstationen (genau so viele Patienten wie gestern). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist in Oberösterreich auf 485 Personen gestiegen.

Bericht vom 24. November, 14 Uhr: 478 Corona-Infizierte meldet der Bezirk Schärding heute. Das sind 8 Fälle weniger als gestern. Oberösterreichweit steht die Fallzahl bei 10.599 – das sind im Vergleich zu gestern 384 Fälle weniger. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk nun bei 679,5. Damit liegt die durchschnittliche Rate der Neuansteckungen auf etwa demselben Level wie vor einer Woche (siehe Bericht vom 17. November). In oberösterreichischen Spitälern werden 917 Patienten, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, auf den Normalstationen versorgt (5 Patienten weniger als gestern). Auf den Intensivstationen werden 148 Patienten behandelt (9 Patienten mehr als gestern).

Bericht vom 23. November, 13 Uhr: Nach dem Wochenende meldet das Land Oberösterreich heute am Montag 486 Corona-Infektionen in Schärding. Das sind 14 Fälle mehr als am Freitag. In Oberösterreich ist die Zahl der Infizierten auf 10.983 Fälle gesunken. Das sind 2.445 Fälle weniger als noch am Freitag. Die Zahl der Quarantäne-Fälle ist seit Freitag um 4.500 Menschen zurückgegangen. Dennoch stehen noch immer 31.869 Menschen allein in Oberösterreich unter häuslicher Quarantäne. 922 Patienten werden im Spital behandelt (40 Patienten weniger als am Freitag). 139 Patienten liegen auf der Intensivstation (3 Patienten mehr als am Freitag). Seit Freitagmittag hat das Land Oberösterreich 49 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet – darunter ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, der im Krankenhaus Barmherzige Schwestern in Ried gestorben ist. Insgesamt sind es nun 443 Todesfälle in Oberösterreich.

Bericht vom 20. November, 13:30 Uhr: 472 Personen im Bezirk Schärding haben nachweislich das Corona-Virus. Das sind 45 Infizierte weniger als gestern. Zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen liegen die Infektionszahlen in Schärding also wieder unter 500. 13.428 sind es am Freitagmittag in ganz Oberösterreich – um 397 Fälle weniger als gestern. Aufgrund von Verdachtsfällen oder wegen Kontakt mit einer infizierten Person sind 36.370 Menschen allein in Oberösterreich unter Quarantäne. 962 Patienten werden im Spital behandelt (ein Patient weniger als gestern). Auf der Intensivstation liegen 136 Patienten (2 weniger als gestern). 394 Menschen sind in Oberösterreich bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. In den letzten sieben Tagen sind 91 mit dem Corona-Virus infizierte Patienten gestorben.

Bericht vom 19. November, 13 Uhr: 517 Schärdinger sind mit dem Corona-Virus infiziert, das macht um 47 Personen weniger als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt im Bezirk nun bei 590,7. In Oberösterreich gibt es insgesamt 13.807 Infektionen. Das entspricht einem Rückgang um 52 Fälle seit gestern. 41.232 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. 963 Patienten in Oberösterreich sind hospitalisiert (19 weniger als gestern). 138 Menschen brauchen intensivmedizinische Betreuung (5 mehr als gestern).

Bericht vom 18. November, 13 Uhr: Von gestern auf heute ist die Zahl Infizierten in Schärding wieder angestiegen – von 511 auf 564 Personen. Das sind um 53 Personen mehr als gestern. In ganzen Bundesland sind 13.755 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert – das sind 118 Fälle mehr als gestern. In den Spitälern in Oberösterreich werden 982 Patienten behandelt (36 Patienten mehr als gestern). 133 Patienten liegen auf der Intensivstation (12 Patienten mehr als gestern). Insgesamt sind im Verlauf der Pandemie 364 Oberösterreicher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Bericht vom 17. November, 14 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding ist weiter rückläufig. Innerhalb von 24 Stunden ging die Zahl um 48 auf 511 zurück. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – ging ebenfalls weiter zurück und zwar von gestern 737 auf 686,5. Oberösterreichweit liegt die Zahl der Infizierten bei aktuell 13.637 – ein Rückgang gegenüber gestern um 569 Fälle. In Quarantäne befinden sich aktuell 37.870 Oberösterreicher. Im Spital liegen nach wie vor 946 Personen – auf der Intensivstation sind es 121.

Bericht vom 16. November, 14:30 Uhr: Aktuell gibt es laut Daten des Landes OÖ 559 Corona-Fälle im Bezirk Schärding. Das ist gegenüber Freitag, 13. November, ein Rückgang um 107 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – ging ebenfalls stark zurück und zwar von 956,6 (Stand 13. November) auf 737. In Oberösterreich liegt die Zahl der Infizierten bei 14.206 – ein Rückgang gegenüber Freitag um 963 Fälle. In Quarantäne befinden sich aktuell 37.870 Oberösterreicher. Im Spital 946 Personen – das ist gegenüber dem 13. November ein Anstieg von 85 Personen. 121 liegen auf der Intensivstation und damit genau so viele wie am vergangenen Freitag.

Bericht vom 13. November, 13:30 Uhr: 666 Corona-Fälle gibt es mit Stand Freitagmittag in Schärding. Das sind drei Personen weniger als für den Bezirk noch gestern gemeldet wurden. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding derzeit bei 956,6. Sie ist damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, sinkt aber wieder leicht. Der OÖ-Durchschschnitt liegt bei 796,8. In Oberösterreich ist die Zahl der Infizierten von 14.824 auf 15.169 Personen angestiegen – ein Plus von 345 Fällen. 861 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in oberösterreichischen Krankenhäusern (15 Patienten mehr als gestern). 121 Menschen liegen auf der Intensivstation (9 Patienten mehr als gestern). In Oberösterreich sind bisher 273 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Für den Bezirk Schärding wurde zuletzt der Tod eines 85-Jährigen Patienten, der vor zwei Tagen am Klinikum Schärding verstorben ist, von der Landeskorrespondenz gemeldet.

Information vom 12. November, 13:45 Uhr. Der Bezirk Schärding hat 669 Corona-Fälle. Das sind um 33 Menschen weniger als gestern. Somit sind die Fallzahlen in Schärding den zweiten Tag in Folge rückgängig und das rund zehn Tage nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen. Insgesamt haben 1.654 Menschen im Bezirk Schärding die Infektion bereits durchlebt. In ganz Oberösterreich liegt die Fallzahl bei 14.824 – ein Plus von 1.009 Fällen seit gestern 12 Uhr. 34.960 Menschen stehen in Oberösterreich unter häuslicher Quarantäne. 846 Patienten werden im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auf der Normalstation behandelt – 21 Menschen mehr als gestern. 112 Patienten erhalten intensivmedizinische Betreuung – das ist ein Patient weniger als gestern.

Information vom 11. November, 14:30 Uhr: Im Bezirk Schärding gab es einen leichten Rückgang der Infektionszahlen. 702 Schärdinger haben im Moment eine nachgewiesene Infektion mit dem Corona-Virus – elf Menschen weniger als gestern. Auf die wöchentliche Ansteckungsrate hat sich das so schnell noch nicht durchgeschlagen: Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding derzeit bei 1008,9. Schärding ist einer von vier Bezirken neben Ried, Rohrbach und Eferding, welche die 1.000-Marke überschritten haben. Betrachtet man ganz Oberösterreich sind die Infektionszahlen stark gestiegen. Von gestern 12.917 auf nun 13.815 Personen. Das sind 898 Fälle mehr als gestern. Seit 3. November gilt zudem in ganz Österreich ein Lockdown – wie dieser von der Polizei im Bezirk Schärding kontrolliert erklärt Bezirkspolizeikommandant Matthias Osterkorn in einem Interview. 32.362 Menschen in Oberösterreich stehen unter häuslicher Quarantäne. 825 Menschen liegen in Oberösterreich im Spital (+22 seit gestern 12 Uhr) 113 auf der Intensivstation (+12 sei gestern 12 Uhr).

Bericht vom 10. November, 15 Uhr: Die Zahl der am Corona-Virus infizierten Schärdinger ist weiter gestiegen – in den letzten 24 Stunden um 41 Personen auf nun 713 Menschen. Oberösterreich hat als 115 Fälle mehr als gestern. Hier steht die Zahl der akuten Infektionen bei 12.917. Das bedeutet auch: Ein großer Teil des Anstiegs in Oberösterreich fällt auf den Bezirk Schärding zurück. Derzeit hat Oberösterreich die höchste Infektionsrate aller Bundesländer. 63 Patienten wurden seit gestern ins Krankenhaus eingeliefert – insgesamt 803 Oberösterreicher werden in den hiesigen Spitälern behandelt. Dort gilt wegen der stark steigenden Infektionszahlen erneut ein Besuchsverbot – mit wenigen Ausnahmen. Die Zahl der Intensivpatienten hat erstmals im Verlauf der Pandemie die 100-Personen-Grenze überschritten und liegt bei 101 Patienten, die intensivmediznisch versorgt werden müssen – drei Patienten mehr seit gestern.

Bericht vom 9. November, 13 Uhr: Nach dem Wochenende steht der Bezirk Schärding bei einer Corona-Fallzahl von 672 Fällen. Damit ist die Zahl der Infizierten um 63 Personen höher als am Donnerstag (5. November). Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding derzeit bei 942,7. Die Ansteckungsrate im Schärding steigt damit also nach wie vor ungebremst. In ganz Oberösterreich sind 12.802 Menschen infiziert (+2.980 Fälle in drei Tagen). Knapp 30.000 Oberösterreicher stehen unter häuslicher Quarantäne. 740 Corona-Patienten werden auf den Normalstationen oberösterreichischer Spitäler versorgt (+147 seit 5. November). 98 liegen auf der Intensivstation (+27). Die Zahl der Todesfälle in Oberösterreich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist auf 213 Personen gestiegen. Darunter auch ein 80-Jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding, der zu Hause verstorben ist.

Bericht vom 5. November, 15:30 Uhr: Erneut gab es im Bezirk Schärding einen starken Anstieg an Corona-Fällen um 83 Personen von gestern auf heute. 609 Menschen im Bezirk sind damit aktuell nachweislich Corona-positiv. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding derzeit bei 789,0. Das bedeutet die Ansteckungsrate steigt weiterhin ungebremst. In Oberösterreich nähert sich die Fallzahl der 10.000er-Marke (genau: 9.822 Fälle, plus 802 Fälle seit gestern). 593 Oberösterreicher liegen im Spital (+46 seit gestern). 71 Patienten werden auf den Intensivstationen des Landes Oberösterreich medizinisch versorgt (+10 seit gestern). 25.144 Oberösterreicher stehen unter häuslicher Quarantäne. Unter den neun Todesfällen, die das Land Oberösterreich gestern vermeldete, ist ein 77-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, der im Bezirk Schärding wohnhaft war.

Bericht vom 4. November, 13:30 Uhr: 26 neue Corona-Fälle sind von gestern auf heute im Bezirk Schärding dazu gekommen. Das macht 526 aktive Fälle in Schärding – insgesamt haben bisher im Zuge der Pandemie über 1.005 Schärdinger die Virus-Infektion nachweisliche durchgemacht. In Oberösterreich sind nun 9.020 Menschen infiziert (+762 seit gestern). 547 Menschen in Oberösterreich liegen im Spital (+14). 61 erhalten intensivmedizinische Betreuung (+1). 21.738 Menschen stehen in OÖ unter Quarantäne.

Bericht vom 3. November, 13:15 Uhr: Genau 500 aktuelle Corona-Fälle zählte die Statistik des Landes Oberösterreich am Dienstagmittag für den Bezirk Schärding. Damit haben sich die positiven Fälle in weniger als einer Woche verdoppelt – noch am 27. Oktober stand der Bezirk bei 222 Infizierten. Ein 67-Jähriger Patient aus dem Bezirk Schärding ist im Klinikum Barmherzige Schwestern in Ried verstorben. 8.258 Oberösterreicher machen gerade eine Corona-Infektion durch (+406 seit gestern). 19.845 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 533 Menschen (+60 seit gestern) in Oberösterreich liegen wegen einer Corona-Infektion im Spital. 60 brauchen intensivmedizinische Betreuung (+3). Die Todesfälle in Oberösterreich sind auf 146 gestiegen.

Wie sieht's am Klinikum Schärding aus?

Die Corona Zahlen steigen demnach auch im Bezirk Schärding auf ein neues Hoch. Doch wie dramatisch ist die Situation wirklich? Und wie schaut's mit den Intensivbetten am Klinikum Schärding aus? Die BezirksRundschau hat nachgefragt und darüber mit dem Ärztlichen Direktor, Thomas Meindl, gesprochen.

Hier geht's zum Bericht

Bericht vom 2. November, 14:30 Uhr: Übers Wochenende hat sich die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Schärdinger auf 419 Personen erhöht (+111 Personen seit Freitagmittag). Zudem vermeldete das Land Oberösterreich am 30. Oktober den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion am Klinikum Schärding. Verstorben war eine 75-Jährige Patientin, die unter Vorerkrankungen litt. 7.852 Oberösterreich haben sich aktuell mit dem Corona-Virus angesteckt – plus 1.568 Fälle seit Freitagmittag. 473 Menschen liegen in Oberösterreich in Spitälern (+104 seit Freitagmittag). 57 Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (+26 innerhalb von drei Tage). Morgen begibt sich Österreich in einen zweiten Lockdown – welche Beschränkungen dann gelten, lest ihr hier.

Bericht vom 30. Oktober, 13.30 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 308 Corona-Infizierten. Das sind 14 Personen mehr als vor zwei Tagen. Damit stieg die Zahl der Schärdinger, die seit Ausbruch der Pandemie bereits eine Corona-Infektion durchlebt haben, auf 655. Berechnet man die durchschnittliche Zuwachsrate an Corona-Fällen liegt der Bezirk Schärding mit 427,5 immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt von 303. Mittlerweile haben aber vier Bezirke noch höhere Zuwachsraten. In Oberösterreich steht man bei 6.284 Fällen – in nur zwei Tagen haben also 1.511 Oberösterreicher einen positiven Corona Test erhalten. 369 Menschen liegen in den oberösterreichischen Spitälern (+41 in zwei Tagen). 31 Patienten brauchen intensivmedizinische Betreuung (-2). 120 Menschen in Oberösterreich sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bisher gestorben. Allein 18 Todesfälle davon gab es in den letzten drei Tagen.

Bericht vom 28, Oktober, 14 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 294 Corona-Infizierten – das sind 72 neue Fälle in 24 Stunden. In ganz Oberösterreich machen 4.773 Menschen nachweislich eine Corona-Infektion durch – das sind 652 neue Fälle. Aktuell befinden sich fast 15.000 Oberösterreicher in häuslicher Quarantäne – um genau zu sein 14.948. 328 Oberösterreicher liegen im Spital (+ 26), 33 auf der Intensivstation (+3). Derweil gibt es ein Update bezüglich der Corona-Testpflicht für Berufspendler nach Bayern. Mehr lesen Sie hier.

BEZIRK SCHÄRDING, 27. Oktober, 13 Uhr: 222 Corona-Infizierte meldet das Land Oberösterreich aktuell für den Bezirk Schärding. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding laut AGES-Zahlen derzeit bei 317,6. Damit liegt der Bezirk oberösterreichweit an 6. Stelle. Im ganzen Land gibt es aktuell 4.121 positive Corona-Fälle. In Quarantäne befinden sich 13.716 Oberösterreicher. Im Spital werden 302 Personen behandelt. Auf den Intensivstationen liegen zudem 30 Patienten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 102.

Information vom 23. Oktober, 13 Uhr: Nachdem die Infektionszahlen gestern leicht gefallen sind, gab es von gestern auf heute einen deutlichen Anstieg. 42 Schärdinger haben einen positiven Corona-Test erhalten. Insgesamt sind 211 Menschen im Bezirk akut infiziert. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist mit 261,1 noch immer einer der höchsten in Oberösterreich. Nur im Bezirk Grießkirchen sind die Zuwachsraten im Moment höher. Gestern wurde der Bezirk Schärding auf die Ampelphase rot gestellt. In OÖ steht die Fallzahl bei 2.877 Personen (+ 450 seit gestern). 190 Patienten liegen im Spital ( +13), 21 auf der Intensivstation (+2). Das Land Oö vermeldete zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Information vom 22. Oktober 12:30 Uhr: 169 Corona-Infizierte meldet das Land Oberösterreich für den Bezirk Schärding. Das sind sechs Menschen weniger als gestern. Diese haben ihre Corona-Infektion überstanden und sind nicht mehr positiv. Insgesamt hatten bis dato 374 Schärdinger eine nachgewiesene Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus. Oberösterreichweit kletterte die Zahl der Infizierten auf 2.427 – plus 303 Fälle seit gestern. 765 Menschen in OÖ wurden in den letzten 24 Stunden neu unter Quarantäne gestellt. Insgesamt befinden sich damit 8.656 Menschen in häuslicher Quarantäne. 177 Menschen werden im Spital (+14 Patienten seit gestern) behandelt. 19 (- 1 Patient) liegen auf der Intensivstation. Mit 279,0 hat Schärding weiterhin den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert und damit die höchste Zuwachsrate aller oberösterreichischen Bezirke. 88 Menschen sind bisher in Oberösterreich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Schärdings Bürgermeister besorgt

Schärdings Bürgermeister Franz Angerer zeigt sich aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung im Bezirk Schärding alarmiert. Er spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung und richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Hier geht's zum Bericht

Bericht vom 21. Oktober, 13 Uhr: Zwölf neue Corona-Infektionen meldet das Land Oberösterreich von gestern auf heute für den Bezirk Schärding. Insgesamt sind aktuell 175 Schärdinger mit dem Corona-Virus infiziert. 2.124 Corona-Infizierte gibt es nun in Oberösterreich – plus 176 seit gestern. 7.891 Menschen stehen unter Quarantäne (minus 237 Quarantäne-Fälle). 163 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 19 auf der Intensivstation.

Wegen der rasch steigenden Fallzahlen droht dem Bezirk die nächsthöhere Einstufung im Ampelsystem von orange auf rot. Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Schärding derzeit bei 253,0. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreisser an einzelnen Tagen ausgleicht. Schärding hat den höchsten Inzidenz-Wert aller oberösterreichischen Bezirke. Der Landesdurchschnitt liegt bei 107,8.

Bericht vom 20. Oktober, 15.30 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding stieg innerhalb von 24 Stunden 19 Fälle auf 163. Die Zahl aktueller Corona-Fälle in Oberösterreich erhöhte sich seit gestern um 99 auf 1948. In Quarantäne befinden sich aktuell 8128 Personen. Im Spital werden aktuell 154 Personen (+13 gegenüber gestern) behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich 19 Oberösterreicher, um drei mehr als am Montag.

Bericht vom 19. Oktober, 13 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding stieg seit Freitag, 16. Oktober, um 43 Fälle auf 144. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise insgesamt 322 Schärdinger mit dem Virus angesteckt. Die Zahl aktueller Corona-Fälle in Oberösterreich erhöhte sich seit Freitag um 230 auf 1849. In Quarantäne befinden sich aktuell 7976 Personen. Im Spital werden aktuell 141 Personen (+14 gegenüber 16. Oktober) behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich 16 Oberösterreicher, um drei mehr als am Freitag.

Neue Maßnahmen ab Freitag



Heute hat die Regierung verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Krise beschlossen, die ab Freitag, 23. Oktober um 0 Uhr in Kraft treten – und zwar:

- Private Veranstaltungen Indoor maximal 6 Personen

- Outdoor max. 12 erwachsene Personen

- Professionelle Veranstaltungen: Indoor max. 1.000 Personen, Outdoor max. 1.500 erwachsene Personen

Volksbegehren gegen Corona-Maßnahmen



Die "Initiative für eine evidenzbasierte Corona-Information" (ICI) hat gemeinsam mit Medizinern das "Volksbegehren „Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen“ ins Leben gerufen. Darin heißt es: "Die vielen willkürlichen Vorschriften der Regierung haben massive menschliche, soziale und wirtschaftliche Schäden verursacht. Durch verfassungsgesetzliche Maßnahmen sollen alle Covid-19-Gesetze zurückgenommen, entsprechende Strafen aufgehoben, bezahlte Strafen refundiert und Schadenersatz nach dem bisherigen Epidemie-Gesetz anerkannt werden. Daten müssen privat bleiben, der Verfassungsgerichtshof soll Eilentscheidungen treffen und Amtshaftung auch bei verfassungswidrigen Gesetzen möglich sein."

Mehr Infos zur Initiative und zum Volksbegehren gibt's hier

Hier geht's direkt zum Volksbegehren

Bericht vom 16. Oktober, 14:30 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding stieg seit gestern um 14 Fälle auf 101. Zudem hat die Coronavirus-Kommission in ihrer gestrigen Sitzung den Bezirk Schärding auf Orange gestellt. Die Ampelfarbe Orange bedeutet „Normalbetrieb mit verstärkten Hygiene-Maßnahmen". So muss bei dieser Ampelfarbe an Schulen Sport zum Beispiel hauptsächlich im Freien oder in Innenräumen nur in Kleingruppen durchgeführt werden. Apropos Schulen: Einen positiv getesteten Fall gibt es laut Landesstatistik in der Landwirtschaftlichen Fachschule Andorf. Ebenso wurde ein Schüler in der HTL Andorf und zwei in der Volksschule Taufkirchen an der Pram positiv auf das Corona-Virus getestet. Was die Tests betrifft, wurden in Oberösterreich von 12. bis 15. Oktober 8091 Tests (12.10.: 1590; 13.10.: 2256; 14.10.: 2060 und 15.10.: 2185) durchgeführt.

Die Zahl aktueller Corona-Fälle in Oberösterreich erhöhte sich um 103 auf 1619. In Quarantäne befinden sich 7270 Personen. Im Spital werden aktuell 96 Personen (+16 gegenüber gestern) behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich 13 Oberösterreicher, um zwei mehr als vor 24 Stunden.

Bericht vom 15. Oktober, 10:30 Uhr: 87 Menschen im Bezirk Schärding sind aktuell Corona-positiv – plus drei im Vergleich zu gestern. Neue Infektionen gab es unter anderem auch an der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf. In ganz Oberösterreich kamen seit gestern 96 Neuinfektionen – Stand 1.516 Fälle. 80 Menschen liegen im Oberösterreich wegen einer Corona-Infektion im Spital (plus 6 seit gestern). 11 brauchen intensivmedizinische Behandlung (+4). 202 Menschen in Oberösterreich wurden seit gestern neu in Quarantäne geschickt – nun stehen 6.505 Menschen unter behördlicher Quarantäne.

Bericht vom 14. Oktober, 13 Uhr: Seit Montag hat sich die Zahl der Corona-Fälle im Bezirk um 24 Fälle erhöht. Immer mehr Schulen sind von der Pandemie betroffen, wie aktuelle Zahlen des Landes zeigen. Demnach gibt's aktuell an folgenden Schulen positive Testungen: Acht Schüler an der Landwirtschaftlichen Fachschule Andorf sowie vier Schüler der Volksschule Dorf an der Pram. In Oberösterreich ist die Zahl der Corona-Infizierten ebenfalls weiter gestiegen – und zwar auf 1420 Personen. Das ist gegenüber Montag eine Zunahme um 101 Fälle. Im Spital befinden sich aktuell 74 Oberösterreicher. Auf der Intensivstation sieben. Unter Quarantäne stehen 6303 Personen.

Bericht vom 12. Oktober, 11 Uhr: Seit Freitag haben im Bezirk Schärding weitere 25 Menschen einen positiven Corona-Test erhalten. Insgesamt sind es nun 60 aktuelle Fälle. Wie der Newsletter des Landes Oberösterreich vermeldet, sind davon auch die Volksschulen Diersbach und Enzenkirchen sowie die Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf betroffen. 1.319 Menschen haben in Oberösterreich eine akute Corona-Infektion – plus 169 Menschen übers Wochenende. 63 Erkrankte sind hospitalisiert (+10 Personen). Sieben Patienten werden auf eine Intensivstation behandelt (+3 Personen). 5.637 Menschen stehen unter Quarantäne (plus 303 Personen).

Bericht vom 9. Oktober, 11:30 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 36 Personen, die mit Covid-19 infiziert sind. Das bedeutet innerhalb von 24 Stunden eine Zunahme um sechs Fälle. Darunter befindet sich laut Landesaussendung auch eine Lehrperson von der HTL Andorf. Insgesamt haben bisher 157 Menschen im Bezirk Schärding eine Corona-Infektion durchgemacht. Oberösterreichweit sind die Fallzahlen um 74 auf 1150 gestiegen. 53 Menschen in Oberösterreich müssen wegen einer Corona-Erkranung im Krankenhaus behandelt werden – vier mehr als noch gestern. Einen Rückgang gab es bei den Patienten auf der Intensivstation von fünf auf vier. 76 Menschen sind in Oberösterreich bisher an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. 5334 Oberösterreicher stehen wegen Kontakt mit Infizierten derzeit unter häuslicher Quarantäne.

Bericht vom 8. Oktober, 11:30 Uhr: Der Bezirk Schärding steht aktuell bei 30 Personen, die mit Corona infiziert sind. Damit sind die Fallzahlen in den letzten Tagen wieder leicht gestiegen. Insgesamt haben bisher 150 Menschen im Bezirk Schärding eine Corona-Infektion durchgemacht. Oberösterreichweit sind die Fallzahlen auf 1.076 gestiegen – um 129 mehr innerhalb von drei Tagen. 49 Menschen in Oberösterreich müssen wegen einer Corona-Erkranung im Krankenhaus behandelt werden – zehn mehr als noch am Montag. 5 Patienten liegen auf der Intensivstation. 75 Menschen sind in Oberösterreich bisher an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. 4938 Menschen stehen wegen Kontakt mit Infizierten derzeit unter behördlicher Quarantäne.

Bericht vom 5. Oktober, 12 Uhr: Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus Getesteten ist von Freitag, 2. Oktober, bis heute, Montag, von 44 auf 24 gesunken. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten im Bezirk seit Beginn der Pandemie bei 134. In Oberösterreich haben sich die Corona-Fallzahlen hingegen auf 947 erhöht – um 149 mehr als noch am Freitag. In häuslicher Quarantäne befinden sich landesweit 3839 Oberösterreicher. 39 Patienten werden in Oberösterreichs Spitälern behandelt. Das ist gegenüber dem 2. Oktober ein Rückgang um fünf Personen. Intensivmedizinische Behandlung brauchen aktuell fünf Personen – um eine Person mehr, als am Freitag.

Bericht vom 2. Oktober, 11 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding stieg seit Mittwoch um zwei Fälle auf 44. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 129. Die Coronavirus-Kommission hat zudem in ihrer gestrigen Sitzung den Bezirk Schärding als einen von sieben Bezirken in Österreich auf Gelb gestellt. Das heißt, dass der Bezirk statt einer geringen eine mittlere Risikoeinschätzung aufweist. In Oberösterreichweit stieg die Zahl aktueller Corona-Fälle auf 798. Das ist gegenüber dem 30. September ein Anstieg um 75 Fälle. In Quarantäne befinden sich 3219 Personen. Im Spital werden aktuell 42 Personen behandelt – um zwei weniger als am Mittwoch. Auf der Intensivstation befinden sich vier Oberösterreicher, ebenfalls um zwei weniger als vor zwei Tagen.

Bericht vom 30. September, 11 Uhr: Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus Getesteten ist von gestern auf heute erneut leicht angestiegen, von 39 auf 42 Personen. In Oberösterreich haben sich die Corona-Fallzahlen auf 723 erhöht . Sprich 31 Oberösterreicher bekamen in den letzten 24 Stunden einen positiven Corona-Test. Mehr als 100 Personen stehen neu unter Quarantäne, insgesamt sind das 2.894 Menschen. 44 Patienten werden in Oberösterreichs Spitälern behandelt (einer weniger als gestern), weitere fünf brauchen intensivmedizinische Behandlung (ebenfalls eine Person weniger als gestern). In den letzten Tagen gab es keine aktuellen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion.

Bericht vom 29. September, 11 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Bezirk Schärding stieg um zwei Fälle auf nunmehr 39. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 121. Damit weist der Bezirk in ganz Oberösterreich die wenigsten Fälle auf. In Oberösterreichweit ging die Zahl aktueller Corona-Fälle auf 692 zurück. Das ist innerhalb von 24 Stunden ein Rückgang um acht Fälle. In Quarantäne befinden sich 2769 Personen – um 93 Personen weniger als gestern. Im Spital befinden sich 45 Personen – um sechs mehr als vor 24 Stunden. Auf der Intensivstation sind es sechs Oberösterreicher, ebenfalls um einen mehr als am Montag.

Bericht vom 28. September, 11:30 Uhr: Die Zahl jener, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, stieg seit Freitag, 25. September, um 17 Fälle auf nun 37 an. In ganz Oberösterreich haben derzeit 700 Menschen eine akute Corona-Infektion – das sind seit Freitag um 38 weniger. In Quarantäne befinden sich aktuell 2889 Oberösterreicher. Im Spital werden 39 Personen behandelt. Fünf liegen auf der Intensivstation.

Bericht vom 25. September, 11 Uhr:

Im Newsletter der Landeskorrespondenz zur aktuellen Corona-Situation war neben der Volksschule Brunnenthal (siehe Bericht) auch das Gymnasium Schärding aufgeführt, als eine der Schulen, die von einem Corona-Fall betroffen ist. Direktorin Brigitte Reisinger gibt allerdings Entwarnung: "Es handelt sich dabei um einen externen Mitarbeiter, also keine Lehrkraft. Der Schulbetrieb ist davon nicht betroffen." Weder müssten Schüler getestet werden noch sind Quarantänen nötig. Von gestern auf heute ist die Zahl der akuten Corona-Fälle in Schärding von 13 auf 20 gestiegen. In ganz Oberösterreich haben derzeit 738 Menschen eine akute Corona-Infektion. Über 3.500 Menschen stehen unter Quarantäne.

Bericht vom 24. September: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind zwei neue Infektionen gemeldet worden. Damit liegt die Zahl "aktiver" Fälle aktuell bei 13. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk liegt damit bei 99 Personen.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung. Sollte es wirklich bahnbrechende Neuigkeiten geben, erfahren Sie es natürlich dennoch topaktuell an dieser Stelle.

Aktuelle Fälle im Bezirk Schärding



- Brunnenthal wird zum neuen Corona Hot-Spot im Bezirk. Lehrperson wurde positiv auf Corona getestet. Hier der Bericht



Mehr Infos zu Fällen in ganz OÖ



746 Corona-Infizierte, 67 Neuinfektionen, 5.288 Genesene