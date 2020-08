Einmal eine positive Corona-Meldung: Die Rückbesinnung der Menschen auf den Wert der eigenen Gesundheit und Sport als Ausgleich gegen psychische Belastung – all das verleiht dem Laufsport momentan regelrecht Flügel. Und das aus einem einfachen Grund: "Laufen kann man überall und jederzeit", bestätigt auch Oliver Hirschenberger, der bei Gigasport-Graz die Laufabteilung leitet. "Die Nachfrage zeigt tatsächlich einen Run auf den Laufsport. Viele, die sonst andere Sportarten machen, deren Ausübung zunächst während des Lockdowns nicht möglich war, haben mit dem Laufen begonnen und es für sich entdeckt." Doch auch wenn Laufen eine der am leichtesten umsetzbaren Möglichkeiten ist, sich sportlich zu betätigen, so warnt der Experte dennoch davor, einfach drauf loszustarten.

Damit es kein Fehlstart wird

Abgesehen von der körperlichen Verfassung steht und fällt beim Laufen naturgemäß vieles mit dem richtigen Schuh, deshalb lohnt sich hier eine erste Etappe zur richtigen Beratung auf alle Fälle. "Wir fragen zunächst immer einmal nach dem Ziel des Läufers", schildert Hirschenberger. "Wird eher Asphalt oder Trail gelaufen, dementsprechend lässt sich die Artikelvielfalt schon einschränken." Daneben seien natürlich auch Aspekte wie die Laufdistanz, der allgemeine Fitnesszustand und die Grundmuskulatur zu beachten. "Wer selbst unsicher ist oder noch nicht genau weiß, wohin das Laufabenteuer führen wird, für den empfehlen sich sogenannte Allround-Schuhe", so der Gigasport-Experte. Diese geben einerseits Stabilität – für Trailrunabschnitte – und sind andererseits mit genügend Dämpfung für Asphaltläufe versehen. Bei den wirklichen Lauffreaks geht der Trend ohnehin in Richtung Zweit- und Drittschuh. "Für jeden Auslauf passend", lacht Hirschenberger.

Flugmodus an: Wie beim Fliegen wirken auch beim Laufen enorme Kräfte – fast halt :-)

Überraschungen am Laufband

Wer es ganz genau wissen will, der sollte den Schritt aufs Laufband wagen. "Bei der Laufbandanalyse schauen wir uns die drei Phasen – Dämpfung, Stützen und Abdruck – an und können zumindest die Neigung, wohin die Bewegung geht, erkennen", erklärt Oliver Hirschenberger, dass jeder Läufer einen eigenen Laufstil hat. "Viele haben da ein Aha-Erlebnis, weil sie selbst ihren Laufstil ganz anders eingeschätzt haben", schmunzelt der Laufexperte. Empfehlenswert kann es jedenfalls auch sein, bereits gebrauchte, "abgelaufene" Schuhe zur Beratung mitzubringen, auch daraus lassen sich Rückschlüsse über den Laufstil ziehen.

Egal, ob die Begeisterung fürs Laufen gerade erst anläuft oder man bereits auf Hochtouren läuft, der Klassiker unter den Sportarten ist und bleibt ein Renner.

