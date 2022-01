Nach dem "privat-bedingten" Abgang des Pfarrers in Kindberg, kommt der Diözese Graz-Seckau nun ein weiterer Priester „abhanden“. Paul Markowitsch wird mit 1. März ins Staatssekretariat des Vatikans wechseln.

STEIERMARK. In der Vergangenheit haben immer wieder Priester aus österreichischen Diözesen wichtige Dienste in Rom übernommen. Beispiele dafür waren unter anderen der heutige Gerichtsvikar der Diözese Graz Seckau Gerhard Hörting, der von 2007/08 Leiter des Päpstlichen Instituts Santa Maria dell'Anima war. Michael Max (Erzdiözese Salzburg) wiederum ist dort aktuell Rektor und an einigen vatikanischen Behörden arbeiten darüber hinaus Frauen oder Männer aus österreichischen Diözesen. Nun soll der Steirer Paul Markowitsch Mitarbeiter der deutschen Sektion im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls in Rom werden.

"Abschied auf Zeit"

Für die Diözese ist dieser „Abschied auf Zeit“ ein Verlust. Seit September 2021 versah Paul Markowitschneben der Arbeit an seiner Dissertation an Samstagen und Sonntagen Dienst im Seelsorgeraum Oberwölz-Scheifling. Auch wenn diese Entscheidung schmerzt, ist es ein erfreuliches Zeichen für die Diözese Graz-Seckau, dass ein steirischer Priester einen Dienst im Vatikan und für die Weltkirche tun kann. „Wir Bischöfe tragen nicht nur Verantwortung für unsere Diözesen, sondern auch für die Weltkirche und unterstützen den Papst in seinem Leitungsamt“, erklärt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in einer Aussendung der Diözese und dankt Paul Markowitsch "für seinen treuen Dienst in der Seelsorge, sei es im Seelsorgeraum Graz-Südwest, im Seelsorgeraum Leibnitzerfeld oder zuletzt im Seelsorgeraum Oberwölz-Scheifling."

Im Vatikan sind Priester und Laien aus vielen Ländern beschäftigt

Neue Impulse für die ewige Stadt

Im Vatikan ist die Beschäftigung von Priestern und Laien aus den verschiedensten Ländern keine Seltenheit. Die Dienstverhältnisse sind vielfach befristet – um junge Menschen weiterzubilden und neue Impulse nach Rom zu bringen. „Die österreichische Bischofskonferenz hat im Herbst 2021 auf die Bitte des Staatssekretariats geeignete Priester für einen Dienst benannt. Gegen Weihnachten wurde uns mitgeteilt, dass die Wahl des Staatssekretariats im Vatikan auf Paul gefallen ist“, sagt Bischof Wilhelm mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Warum, zeigt sich in den Zahlen: Allein im letzten Jahr hat die Diözese 30 Priester verloren, 20 davon durch Todesfälle. Dieser Trend bestätige die Überlegungen im Zukunftsbild der Diözese, wonach eine Neuaufstellung in vielen Gegenden notwendig sei. „Wir bitten die Pfarrgemeinden, diese Entscheidungen weiterhin mitzutragen“, so Bischof Wilhelm. Für den Seelsorgeraum Oberwölz-Scheifling soll es mit Beginn des neuen Arbeitsjahres im Herbst 2022 einen Priester geben, der ständig in Oberwölz wohnen wird. Einstweilen bleibt der Judenburger Pfarrer Martin Trummler Provisor im Seelsorgeraum, weitere Priester zur Unterstützung werden derzeit gesucht.

Über Paul Markowitsch

Paul Markowitsch bleibt auch nach seiner Berufung nach Rom Priester der Diözese Graz-Seckau. Er wurde am 1988 in Klagenfurt geboren, am 29. Juni 2014 vom damaligen Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari zum Diakon und am 26. Juni 2016 im Grazer Dom von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zum Priester geweiht. Für einen Priester sei es besonders wichtig, „als Christ auskunftsfähig zu sein, anderen überzeugend vom christlichen Glauben zu erzählen und sich um ein authentisches Leben aus dem Evangelium zu bemühen“, sagte er bei der Priesterweihe. Seine Berufung zum Priesterberuf sei ihm schon früh bewusst gewesen, da er „von Kindesbeinen an Heimat in der Kirche und Freude am Glauben erfahren“ habe. Der Abschluss seiner Dissertation steht derzeit gerade an.



