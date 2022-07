Hoch hinaus will der Wahlsteirer Rene Kerschbaumer. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin hat er bereits mitunter den höchsten Gipfel der Welt erklommen. Seine Eindrücke und Erfahrungen, aber auch die genauen GPS-Daten teilt er auf seinem Blog "Houseberg.at"

STEIERMARK. Das Wandern wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: Aufgewachsen ist Kerschbaumer nämlich in Heiligenblut am Großglockner. Zum Studieren zog es ihn in die Steiermark. Von dort aus wurden dann die steirischen Wanderwege unsicher gemacht. "Irgendwann kam mir der Gedanke, dass ich meine Erfahrungen und meine Fotos auch teilen kann", schildert Kerschbaumer. Gesagt, getan begann er 2017 auf seiner Webseite "Houseberg" Erfahrungen und Eindrücke seiner Wanderrouten mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Infos zu Routen abrufbar

Mit seiner Webseite möchte Kerschbaumer auch anderen Wanderbegeisterten Orientierung geben. "Das Problem ist nämlich, diese Tourenbeschreibungen, die es zu diesen Wanderrouten gibt, die sind teilweise alt, teilweise war irgendwo noch ein Gletscher, oder die Hütte hat nicht mehr geöffnet, oder der Weg ist gesperrt." Daher hat Kerschbaumer seine Wanderrouten mit GPS-Daten hinterlegt.

Beruflich in der digitalen Welt und in der Freizeit in der Bergwelt unterwegs: Der Wahlsteirer Rene Hubert Kerschbaumer unterrichtet an der FH Campus 02 digitales Marketing. In der Freizeit macht er mit seiner Lebensgefährtin Silvia Geier die Berge auf der ganzen Welt unsicher.

Mit seiner Webseite richtet er sich an alle jene, die Spaß daran haben, sich in der Natur zu bewegen: "Ich möchte eigentlich das Wandern jedem nahebringen. Egal wie sportlich oder alt er oder sie ist." Auch ein großes Hobby - das Fotografieren. "Ich habe meine Spiegelreflexkamera und das Teleobjektiv irgendwie auf 5.000 Meter raufgetragen." In Zeiten von GoPro und iPhone sei das jetzt einfacher.

Privat und im Beruf digital unterwegs

Mit seiner Lebensgefährtin teilt er nicht nur in ihrer Freizeit eine Leidenschaft, sondern auch beruflich: Sie sind beide im Marketing tätig. Und so werden die neuesten digitalen Marketing-Tools auch immer gleich auf der eigenen Webseite ausprobiert. Obwohl sich diese für eine vielseitige Aufbereitung mit Text, Bild und Video eignet habe sich vor allem Instagram als die inzwischen wichtigste Plattform herauskristallisiert: "Es eignet sich vor allem schöne Bergfotos. Und der Leser sieht das Foto und hat dann die Option auf meinen Blog zu finden."

Die Schobergruppe befindet sich in den Bundesländern Kärnten und Tirol. Benannt ist die Gruppe nach dem "Hochschober", der höchste Gipfel ist das "Petzeck". Hier am Bild ist die die Nossberger Hütte im Nationalpark Hohe Tauern zu sehen.

Von der Hektik des Alltags entkoppeln

Für den 35-jährigen Wahlsteirer ist es vor allem die Ruhe und die Natur, die ihn in die Berge zieht: "Als Kinder haben wir immer im Gras gespielt. Als Erwachsene sitzen wir den ganzen Tag vorm Computer. Und das Wandern in der Natur gibt mir diesen Teil zurück, der mir im Alltag fehlt." Begleitet wird er dabei von seiner Lebensgefährtin. Gemeinsam haben sie mit dem Mount Everest den höchsten Berg der Welt und mit dem Großglockner den höchsten Berg von Österreich erklommen. Zum persönlichen Highlight von Kerschbaumer gehört der kleine Bruder der Glocknergruppe - die sogenannte Schobergruppe.

"Das ist eigentlich eine unscheinbare Gegend zwischen Osttirol und Kärnten. Dort ist nicht viel los und trotzdem sind die Gipfel sehr hoch, aber es sind wenig Gletscher, das heißt es ist nicht so gefährlich. Und die Leute die man dort trifft sind einfach Menschen, die eine Leidenschaft für die Natur haben. Genauso wie die Hüttenwirte dort."

Rene Hubert Kerschbaumer

Aber auch in der Steiermark wird Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern nicht langweilig. Rene Kerschbaumer verrät auf MeinBezirk.at seine zwei Lieblingsplätze in der Steiermark:

