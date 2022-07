Sommerzeit ist nicht nur Badezeit, sondern auch Wanderzeit. Gerade um den heißen Temperaturen in den Städten zu entfliehen zieht es Steirerinnen und Steirer gerne in die Berge. MeinBezirk.at hält für dich einige Tipps parat, wie du für deinen nächsten Ausflug bestens gerüstet bist.

STEIERMARK. Dachstein, Grimming oder Gesäuse - in der Steiermark gibt es viele Möglichkeiten, eine tolle Bergtour zu unternehmen. Einfach drauf los wandern sollte man dennoch nicht, denn wie Medienberichte der letzten Jahre gezeigt haben, ist es wichtig, sich gut auf eine Wanderung vorzubereiten.

Das darf bei deinem Wandertrip nicht fehlen

Ob klassisch mit Wanderkarte oder modern mit Wander-App und Internet, Informationen über Wanderrouten sind leicht verfügbar - wichtig hierbei: Länge, Höhendifferenz und Schwierigkeitsgrad beachten und auch die aktuellen Witterungsverhältnisse im Auge behalten. Denn Wind, Regen und Kälte erhöhen das Unfallrisiko. Auch die richtige Ausrüstung gehört zu einem sicheren Ausflug dazu. Gute Wander- oder Sportschuhe Regen-, Kälte-, und Sonnenschutz sind dabei essentiell, aber auch ein Erste-Hilfe-Paket und ein Handy für Notfälle sollte mit in den Rucksack gepackt werden.

Tempo an die Gruppe anpassen

Der Alpenverein appelliert Wandern - vor allem in Gruppen - nicht als sportlichen Wettkampf, sondern als gesunden Ausdauersport zu sehen sowie Zeitdruck beim Wandern zu vermeiden. Zudem sollte das Tempo so gewählt werden, dass auch die langsamsten Mitglieder nicht außer Atem kommen. Wichtig sei es auch, in der Gruppe zusammen zu bleiben und aufeinander zu achten.

Alles mithaben was man braucht und gleichzeitig den Rucksack nicht zu schwer bepacken - das ist die Devise bei einer Wandertour.

Dass die Kondition für viele ungeübte Bergsteigerinnen und Bergsteiger ein Problem darstellt, betonte der Landesleiter der Bergrettung Steiermark, Stefan Schröck erst Ende Mai in einem Interview mit MeinBezirk.at: "Viele, die sonst am Strand in Lignano oder Kroatien liegen, haben die Berge für sich entdeckt und haben dabei unterschätzt, dass dies eine Vorbereitung und Kondition braucht. Die Rettungseinsätze wegen Erschöpfungen sind immer mehr geworden." Regelmäßige Pausen eignen sich gut, um die Landschaft zu genießen, frische Kraft und Konzentration zu tanken. Als Snacks beim Wandern besonders beliebt: Müsliriegel, Trockenobst und Kekse. Isotonische Getränke eignen sich neben Wasser gut als Durstlöscher.

In den meisten Fällen sind Kühe an Wandergruppen gewöhnt. Um sie nicht aus der Ruhe zu bringen sollen Wanderinnen und Wanderer einen Sicherheitsabstand zur Herde einhalten.

Vorsicht bei Almvieh

Viele Kühe verbringen auch ihren Sommer auf den Almen. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, ist es am besten einen großen Sicherheitsabstand zu den Tieren zu halten - Almvieh sollte keinesfalls gefüttert oder gestreichelt werden. Senden die Tiere Warnsignale aus, sollte man versuchen, nicht hektisch zu werden und sich in geschützten Bereiche, etwa in Wälder oder Bereiche mit Sträuchern, zurückziehen, so der Appell der Naturfreunde.

Besondere Vorsicht gilt im Beisein von Hunden - diese werden von Rindern nämlich als natürliche Feinde angesehen.

Generell sei bei einem Wanderausflug ein respektvoller Umgang mit Natur, Umwelt und Tier gefragt. Keinen Abfall zu hinterlassen gehöre hier laut Alpenverein und Naturfreunde genauso dazu wie Lärm zu vermeiden und auf den ausgewiesenen Wanderwegen zu bleiben.



