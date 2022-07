Jeden Mittwoch hosten die beiden Gastgeber:innen Densi und Bernhard das brandneue Format "Auf an Kaffee": Lokale und überregionale Themen werden beim wöchentlichen Kaffeetratsch abgefrühstückt.

Diese Woche: steht die Folge ganz unter dem Motto "Wer schmust, is fix z'samm". Nicht nur der Welt-Kuss-Tag weckt in Densi und Bernhard Sommergefühle. Mit viel viel Liebe und nützlichen Tipps für Flugreisende verabschieden sich die beiden in die wohlverdiente Sommerpause. Anfang September heißt es dann wieder: "Seas Densi - Seas Bernhard!"

Hashtag der Woche: #schmusenbringts

