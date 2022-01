Franz Hatzel verweist oft auf die einzelnen Kompetenzbereiche in der Gemeindestube.

STRADEN. Franz Hatzel, Leiter des Referates Finanzwesen und Personalverrechnung der Marktgemeinde Straden, wird auch oft in seiner Freizeit wegen Gemeindeangelegenheiten angesprochen. Meist muss er dann auf das Gemeindeamt verweisen, weil eben andere Kollegen für besondere Anfragen zuständig sind. „Dann kumm i holt auf die Gmua“, bekommt er dann zu hören. Der Dialektausdruck steht eben für Gemeinde, wobei das "u" durch die Nase gesprochen wird.

Tausendsassa in der Freizeit

Und was macht Franz Hatzel eigentlich in seiner Freizeit? Das Motorradfahren, der Fußball und auch die Mitarbeit in der Pfarre haben es ihm angetan.

Noch mehr Mundart:

