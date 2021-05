In der Aula der Alten Universität Graz überreichte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verdienten Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben ihre Berufstitel. Auch der Feldbacher Musikschuldirektor Robert Trummer wurde nach Graz eingeladen.

Schützenhöfer verlieh die Titel Professor, Regierungsrat, Obermedizinalrat und Medizinalrat an insgesamt zehn steirische Persönlichkeiten. Robert Trummer von der Musikschule Feldbach darf nun den Titel Professor tragen. Der Musiker und Komponist ist seit 1994 Direktor der Musikschule Feldbach.

Professor Robert Trummer (2.v.l.) bekam von Hermann Schützenhöfer die Verleihungsurkunde überreicht.

Foto: Land Steiermark/Foto Fischer

hochgeladen von Heimo Potzinger

„Gerade in unbeständigen Zeiten der Veränderung haben Menschen mit besonderen Fähigkeiten eine hervorgehobene Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander", so LH Schützenhöfer. Sie alle hätten mit außergewöhnlicher Initiative sowie beständigem Einsatz und Courage zum Gelingen des Wandels und der Entwicklung der Gesellschaft beigetragen. An dem Festakt nahmen weiters der Dritte Landtagspräsident Gerald Deutschmann, ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener und Landtagsabgeordneter Klaus Zenz teil.