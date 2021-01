Mit Online-Petition wollen Bürger Antworten rund um die Freibadsaison 2021 erwirken.

In Mureck ist das Freibad gerade in aller Munde. Gerätselt wird z.B. über den technischen Zustand und die Personalsituation. Ausgangspunkt war u.a. die Gemeinderatssitzung im Dezember 2020. Der Gemeinderat Ernst Walisch hatte einen Dringlichkeitsantrag gestellt, in dem er Auskunft über die Bademeister-Situation und den Badebetrieb 2021 haben wollte. Der Antrag wurde abgelehnt – für Walisch und u.a. auch die anwesende Bürgerin Josefa Lang blieb manche Frage offen. Sie sorgt sich nun gemeinsam mit anderen, dass das Freibad nicht zu Saisonbeginn öffnen und auch, dass die Qualität des Betriebs leiden könnte.

In einer Online-Petiton lautet nun der Standpunkt: "Wir fordern, dass unser Schwimmbad in bewährter Weise als öffentliches Schwimmbad mit kompetenten BademeisterInnen weitergeführt wird.“ Auf Basis der gesammelten Petitionsunterstützungen will man nun einen Termin mit Bürgermeister Anton Vukan vereinbaren.

"Es wird weitergehen!"

Auch Vukans Standpunkt ist klar. An den vielen Gerüchten rund ums Freibad sei nichts dran. „Es wird natürlich mit dem Freibad weitergehen“, gibt er Auskunft. „Die Technik im Freibad bedarf nach 30 Jahren einer Revision - wir lassen das gerade überprüfen und schauen dann, was zu tun ist“.

In den letzten Jahren wären viele teure Reparaturen vonnöten gewesen – auch die Wasseraufbereitung bedürfe einer Modernisierung. „Wir wollen so schnell wie möglich in Betrieb gehen, mit allem was dazu gehört, mit Bademeister, Eintrittsgeld und Reinigungskräften“.

