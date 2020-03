Das Wasser steht im Fokus

Die Umsetzung eines Planes rund um das wichtige Gut Wasser wird nun gestartet.

FELDBACH. Mit dem Raab Memorandum am 5. November vergangenen Jahres wurde ein Maßnahmenprogramm für ein zukunftsfähiges Raabtal entwickelt das nun gestartet und innerhalb der nächsten 10 Jahre umgesetzt wird. In dem Programm dreht sich alles rund um unser wichtigstes Gut, das Wasser. Mit der Implementierung der Maßnahmen, die vom Land Steiermark, den Gemeinden und der EU finanziert werden, soll unsere Region auch für die Zukunft ein lebenswerter Teil von Österreich bleiben.

Die Maßnahmen

Das Programm ist in die fünf Teilbereiche unterteilt, deren einzelne Aufgaben jeweils an bestimmte Abteilungen, unter anderem den Gemeinden, der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes oder der Baubezirksleitung zugewiesen sind. Der erste Bereich Wasserhaushalt beinhaltet beispielsweise ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept das innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt werden soll oder Workshops für die Begrünung von Dachflächen oder der Ausstattung von Ortskernen mit grünen Oasen. Unter dem Punkt Wassernutzungen stehen etwa die klimafitte Trinkwasserversorgung und damit ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser im Fokus. Auch der Humusaufbau in der Landwirtschaft ist eine Maßnahme in diesem Bereich. Außerdem soll das Waser im Natur- und Erholungsraum wieder eine größere Rolle durch sanften Tourismus und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Flächen spielen.

Wasser ist aber nicht nur lebensnotwendig, es kann auch zerstörerische Ausmaße annehmen. Um diese Herausforderung zu managen wird bereits in diesem Jahr ein Hochwasserrisikomanagementkonzept erarbeitet um die Bewohner im Steirischen Vulkanland vor Hochwasser zu schützen. Der fünfte Teilbereich ist ganz dem Wasserbewusstsein gewidmet. Dazu zählen etwa die Errichtung eines Kompetenzzentrums Raab oder der Kooperation mit Schulen und Medien.

Auch jeder Bürger kann bei der Sicherung unseres Lebensraumes beitragen, beispielsweise durch ein achtsames Verhalten mit diesem lebensnotwendigen Gut oder durch die richtige Gartengestaltung.