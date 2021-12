FELDBACH. Im Rahmen der Youth Entrepreneurship Week an der HLW Feldbach präsentierten Schüler:innen ihre Produktinnovationen und Start-up-Ideen einer mehrköpfigen Jury. Der Pitch "Go with the Flow" machte das Rennen.

Zwei bis maximal drei Minuten hatten die Gruppen Zeit, die Werbetrommel für ihre Innovationen zu rühren. Die Jury – darunter auch die RegionalMedien – war online zugeschaltet. Coronabedingt war eine Veranstaltung wie ursprünglich geplant im Start-up-Center in Feldbach nicht möglich.

Sieg für "Go with the flow"

Den Sieg trugen die Schüler:innen der Gruppe "Go with the flow" davon. Sie präsentierten ihre Idee des Automatenverkaufs von Damenhygieneartikeln am erfolgreichsten. Dafür schaute ein Siegerscheck in der Höhe von 140 Euro heraus. Die zweiten Plätze mit einem Preisgeld von je 70 Euro gingen ex aequo an "Madame Berry", "Netziety" und "Futurebus".

Die HLW-Schülerinnen der Gruppe "Madame Berry" schafften mit Platz zwei den Sprung aufs Stockerl.

Foto: HLW Feldbach

Die HLW-Schülerinnen der Gruppe "Netziety" schafften mit Platz zwei den Sprung aufs Stockerl.

Foto: HLW Feldbach

Vertiefungen der Schule getroffen

Die meisten Ideen der HLW-Schüler:innen zielten auf den Vertrieb regionaler Lebensmittel oder Hygieneartikel bzw. die Vernetzung über Apps ab. Direktor Markus Sturm war von der Innovationskraft in seinem Haus überwältig und auch glücklich darüber, dass die Schwerpunkte und Vertiefungen wie "Lebensmittelentwicklung und Management" oder "Gesundheits- und Sozialmanagement" der Schule sich in den Ideen widerspiegeln.

Die HLW-Schülerinnen der Gruppe "Futurebus" schafften mit Platz zwei den Sprung aufs Stockerl.

Foto: HLW Feldbach

