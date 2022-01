Die Gemeinden Fehring, Kapfenstein und Unterlamm packen mit der Initiative „FAIRing“ das Thema Facharbeitermangel aktiv an.

FEHRING/KAPFENSTEIN/UNTERLAMM. Dass der Bezirk Südoststeiermark eine bärenstarke Handwerksregion ist, ist ja längst kein Geheimnis mehr – dass generell ein akuter Fachkräftemangel herrscht, aber auch nicht. In der Region sieht man natürlich nicht tatenlos zu und wirkt der Entwicklung proaktiv entgegen – so beispielsweise in den Gemeinden Fehring, Kapfenstein und Unterlamm.

Ein Gemeinde-Cluster

„FAIRing“ nennt sich die Initiative, in deren Rahmen ordentlich die Werbetrommel für die Kraft des Handwerks gerührt wird. Im Mittelpunkt des Geschehens steht – wie ohnehin im Steirischen Vulkanland so oft vorgelebt – die Kooperationskultur. Das enge Verhältnis zwischen den Schulen und den Betrieben ist das Um und Auf für den Erfolg von „FAIRing“.

Junge Schüler besuchen die Betriebe und probieren ihren Traumberuf aus – wie hier im Tischlereibetrieb Gross in Weinberg.

Jobdatings in den Schulen

Das Kennenlernen des Handwerks passiert auf vielerlei Art. Jobdatings an den Schulen, Schnuppertage bei den Betrieben und auch Betriebsbesuche im Rahmen der traditionellen Ferienpass-Aktion geben jungen Menschen die Möglichkeit, Einblicke in einen potenziellen späteren Traumberuf zu erlangen. Erarbeitet wurde im Zuge des Projekts übrigens auch schon ein Magazin. In der Broschüre bietet man einen profunden Überblick über die Stärken, Talente und reichen Rohstoffe des lokalen Wirtschaftsraums.

Regionsvorsitzender LAbg. Franz Fartek ist Sprecher der Initiative FAIRing.

Fehrings Vizebürgermeister Franz Fartek betont, dass noch viel Bewusstseinsbildung nötig sei – darum setze man auch schon bei den Kindergärten und Schulen an:

„Wir geben unserem Handwerk und den Betrieben viel Platz, sich zu präsentieren.“

„Wir wollen die vielfältigste und bedeutendste Handwerksregion mit den besten Fachkräften in Österreich werden“, nennt Fartek das ehrgeizige Ziel der drei Gemeinden.

Handwerksschau in Planung

Weitsicht und Planung sind alles. Derzeit plant man für den Zeitraum von April bis Oktober 2023 übrigens eine Handwerksschau namens „FAIRing ist Handwerk“. Schauplätze sollen unter anderem das Gerberhaus in Fehring und die Zentren der drei Projektgemeinden sein. Übrigens: Der Landtagsabgeordnete und Regionsvorsitzende Franz Fartek ist in seiner Heimatgemeinde Fehring Vizebürgermeister und Sprecher der Initiative „FAIRing“. Unter der E-Mail-Adresse franz.fartek@fehring.gv.at kann man sich u.a. mit Anliegen zum Thema „FAIRing“ an den Regionalpolitiker wenden.

Ein faires Verhältnis wird in der Region FAIRing zwischen allen Sparten gelebt. Auch in der Landwirtschaft versuchen die drei Gemeinden Vorreiter im Steirischen Vulkanland zu sein. Auch hier gilt als oberstes Gebot: Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung.

