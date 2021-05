Am 30. Mai wurde zu Yoga & Picknick in den Obstgarten der Familie Haas im südoststeirischen Vulkanland geladen.

Wir starteten den Tag mit einem kreativen Yogaflow zur Kräftigung und für mehr Flexibilität, mit ausgewählten Elementen aus verschiedenen Yogastilen. Eine Meditation und Atemschulung wurde angeleitet bei frischer Luft inmitten der Obstreihen.

Durch die Kombination aus fließenden Bewegungen und bewussten Ruhephasen konnte man entspannt loslassen.

So konnten eventuelle Blockaden gelöst und der Energiefluss wieder in Schwung gebracht werden. Bei der besonderen Aussicht geht das natürlich viel einfacher.

Anschließend konnte man sein Picknick abholen und es wurde nach Herzenslust geschlemmt und genossen.

Nächster Termin: 13.Juni 16:00 & 11.Juli 9:00

Infos&Anmeldung: www.monkeyandmind.com oder www.obstbauhaas.at