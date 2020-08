Bei den Landesmeisterschaften im Faustfeuerwaffengroßkaliber (FFWGK) auf die große Duellscheibe in Eisenerz stach die Leistung eines Südoststeirers besonders heraus. Erwin Zeiringer vom WSV Jagerberg holte in der Klasse "Senioren 1" mit einem Ergebnis von 589 von 600 möglichen Ringen den Sieg in den Bezirk.

Zum neuen Landesmeister in der allgemeinen Klasse krönte sich Richard Pail vom SC Voitsberg, bei den Frauen siegte Klubkollegin Lisa Ehmann. Die Goldmedaille in der Mannschaftswertung ging ebenfalls an die Weststeirer.

Das Ergebnis gilt zusammengerechnet mit der Landesmeisterschaft auf die Präzisionsscheibe – sie findet von 14. bis 15. August auf der Anlage des WSV Jagerberg statt – als Basis für die Qualifikation für die österreichischen Meisterschaften. Jene wird heuer allerdings coronabedingt ausfallen.