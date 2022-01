Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns konnte der Flughafen Graz das Ergebnis im Vergleich zum vorangegangenen Jahr in allen Segmenten steigern. Die Reiselust im Sommer des Vorjahres lässt die Geschäftsführung trotz Omikron mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft blicken.

„Mit dem Ende des Lockdowns im Frühjahr 2021 und dem Beginn der Urlaubszeit haben wir zusehends an Boden gewonnen“ freut sich Geschäftsführer Wolfgang Grimus. „Wir konnten Graz neben Wien an weitere vier große Umsteigeflughäfen anbinden, nämlich Amsterdam, Frankfurt, München und Zürich sowie an die Wirtschaftszentren Stuttgart und Düsseldorf, und ein breites Charterprogramm anbieten.“

Der neuerliche Lockdown im Spätherbst hat die gute Entwicklung zwar wieder etwas eingebremst, trotzdem konnte mit 226.562 Passagieren ein Plus von 13,6 Prozent erreicht werden.

„Auch, wenn die Zahlen aus dem Vorjahr ein besseres Ergebnis als 2020 zeigen, war 2021 insgesamt ein durchwachsenes Jahr“, so Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz. „Die Pandemie können wir nicht beeinflussen, aber wir können bereits heute in Abstimmung mit dem Flughafen-Management die Zukunft vorbereiten. Dazu gehört unser Plan, weiter im Süden mit Partnern und in Absprache mit den Gemeinden einen ,Business Park‘ zu realisieren. Immerhin gehören uns dort 310 Hektar Fläche, umgeben von namhaften Firmen wie Saubermacher.“

Darüber hinaus möchte Malik den Ansatz des „Green Airport“ weiter vorantreiben: „Wir wollen CO2-neutral sein. Das geht von reiner Elektromobilität am Areal bis zur Stationierung von elektrisch angetriebenen Kleinflugzeugen. Und außerdem wollen wir eine eigene Energieproduktion mithilfe von Solaranlagen aufbauen."