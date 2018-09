Auf Steirisch: Es soll sich am Weg ja keiner "dasteßn"

24.09.2018, 16:47 Uhr

Robert Schmidt schaut drauf, dass keiner stolpert.

Robert Schmidt von der Abteilung Bau, Bautechnik, Liegenschaftsverwaltung in der Stadtgemeinde Feldbach hat eine verantwortungsvolle Aufgabe. In seiner Planung ist es für den 38-jährigen dreifachen Familienvater besonders wichtig, dass Gebäude ohne Barrieren zugänglich sind. Auf keinen Fall soll es passieren, dass sich jemand, wie man so schön im Dialekt sagt, wegen einer Unebenheit bzw. Stiege "dasteßt". Damit ist schlicht und einfach das "Stolpern" gemeint.