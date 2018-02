Klaus Eckel brachte Fehring zum Lachen

04.02.2018, 18:12 Uhr

Am diesjährigen Kabarettabend des Vereins Kultur Gerberhaus sorgte Klaus Eckel für Stimmung.

Mit dem Programm „Zuerst die gute Nachricht" unterhielt Klaus Eckel im kleinen Kultursaal in Fehring die rund 200 Zuhörer. Dabei sparte der Kabarettist nicht an spitzen Pointen und launigen Bemerkungen rund um Alltagsthemen wie Politik, Schulzeit, Religion und moderne Technik. Zudem sorgte Eckel für musikalische Untermalung, während sich das Publikum in den beschriebenen Szenarien selbst wiedererkannte. „Die gute Nachricht“ sorgte dabei für Lachsalven unter den Zuschauern.Für den Abend zeigen sich Karl Hermann, Obmann des Vereins Kultur Gerberhaus, sowie Organisator Roman Ackerl verantwortlich. „Wir starten mit diesem Programm in unsere Frühjahrssaison und sind froh, Klaus Eckel erstmals nach Fehring geholt zu haben", erklärt Hermann. Der Verein freue sich zudem über die ausverkaufte Veranstaltung.