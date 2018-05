Vernissage in der Stainzer Stube

06.05.2018, 20:31 Uhr

stellen ab sofort in der Stainzer Stube einige ihrer Werke aus. Während Luis Bresnik hauptsächlich Aquarellbilder zeigt, hat Gerhard Guttmann einige Acrylbilde aufgehängt. Beide Künstler kommen aus der Region Klöch. Gerhard Guttmann fing Anfang der 80er Jahre, ohne jede Anleitung, mit der Aquarellmalerei an. Heute malt er vielfach in Acryltechnik. Bresnik war Lehrer, Direktor und Bezirksschulinspektor. Neben der Malerei ist wohl die Jagd sein größtes Hobby. In seiner Ansprache bedankte er sich ganz besonders beimunter der Leitung von, der diese Vernissage gesanglich mitgestaltete. Ohne Leidenschaft, die für Kreativität notwendig ist, kann weder Kunst, noch ein sinnerfülltes Leben gelingen, so Bresnik weiter. Die Ausstellung wurde vom Wirt der Stainzer Stubeorganisiert. Ein ehemaliger Schüler von Luis Bresnik,stellte die Künstler vor und eröffnete anschließend die Ausstellung, die noch bis zum Sommer, während der Öffnungszeiten der Stainzer Stube, zu besichtigen ist.