Gerberhaus startete in den Kulturherbst

14.10.2017, 18:11 Uhr

Weiter geht es im Programm mit dem Kabarett "Am Ende des Tages" mit Christof Spörk. Diese Vorstellung ist aber schon ausverkauft. Am Donnerstag, dem 9. November 2017, gastiert um 19.30 Uhr im Kleinen Kultursaal die Jazzpianistin und Sängerin Dena DeRose. Der bekannte Schauspieler Miguel Herz-Kestranek eröffnet mit seiner humorvollen Lesung "Advent, Advent der Obstler brennt" am Freitag, dem 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Gewölbekeller den Fehringer Advent.