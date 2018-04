Leitersdorf dominierte in Fischa

26.04.2018, 06:30 Uhr

Das Team der RSU Leitersdorf gewann sowohl das A- als auch das B-Finale des Stocksport-Hallenturniers in Fischa bei Gnas.

Die RSU Leitersdorf war das Maß aller Dinge beim traditionellen Stocksport-Hallenturnier in Fischa bei Gnas. Die Einsermannschaft siegte im A-Finale vor dem ESV Oed bei Hartmannsdorf und dem ESV Kirchberg an der Raab. Das B-Finale entschied das Zweierteam der RSU Leitersdorf für sich – vor dem SV Neumarkt an der Raab und dem ESV Gnas.Insgesamt hatten am dem Turnier des ESV Fischa 28 Mannschaften teilgenommen.Übrigens: Aus den Reihen der Gastgebermannschaft gibt es einen großen Erfolg zu vermelden. Alexander Höfler vom ESV Fischa holte bei den Landesmeisterschaften der U23-Junioren im Weitenbewerb mit 77,22 Metern vor Philipp Schwarzl vom ESV Höflach und Fabian Tieber vom ESV Paldau den Sieg.