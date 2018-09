Die Landlust erkennt man jetzt am "Grünen Herz"

20.09.2018, 11:34 Uhr

Die Landlustbetriebe treten nun einheitlich mit dem "Grünen Herz" im Logo auf.

REGION. Mit revitalisierten jahrhundertalten Häusern hat die Landlust-Gruppe besondere Juwele als Unterkünfte im Thermen- und Vulkanland Steiermark bzw. in der Oststeiermark im Angebot. In der Südoststeiermark zählen das "Weinberg 12" von Volker und Irmgard Loidolt, das "Alte Gehöft am Lormanberg" in Kirchberg, das "Künstler.zimmer" in Straden, das Ferienhaus "Am Lampl Berg" in Gutendorf bei Kapfenstein, das Sonnenhaus Grandl in Auersbach, das Ferienhaus "Christandlhaus" in Gnas, der Kürbishof Gartner in Weinberg und das Ferienhaus Baumgarten 1" in Baumgarten bei Gnas dazu. Ab sofort treten alle Landlustbetriebe einheitlich mit "Grünem Herz" im Logo auf. Die Bekanntheit der starken Marke Steiermark und des Herz-Logos sowie das Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit Steiermark Tourismus waren die wichtigsten Gründe für die Adaptierung des Landlust-Erkennungszeichens.