Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol.

Corona News

Während die Zahlen durch die Omikron-Variante in die Höhe schnellen, kam es bei einem Testzentrum in Kitzbühel zu einem Fälschungsversuch. Eine Corona-positive 18-Jährige missachtete ihre Quarantäne, ging in die Teststraße mit falschem Ausweis und wollte sich für eine andere Bekannte positiv testen lassen. Die Bekannte hätte damit einen positiven Covid-Bescheid ausgestellt bekommt und ihr wäre im Nachhinein widerrechtlich ein Genesenen-Zertifikat ausgestellt worden.

Der Fälschungsversuch fiel auf, da die 18-Jährige einer Angestellten persönlich bekannt war. Die Angestellte erkannte, dass es sich nicht um die Frau auf dem Ausweis handelte.

Zu den Gurgeltests gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Das Angebot der Gurgeltests soll in Tirol ausgebaut werden. Ab sofort sind vier Testkits pro Woche möglich. Somit ist eine 24/7-Gültigkeit sichergestellt.

Schulstreik – Freiwilligkeit der mündlichen Matura gefordert

Anfang der Woche kam es, unter anderem nach Kritik der Schülerunion an den Maturaregeln, zum Schulstreik. Der Grund: Eine "normale" Matura, wie in Zeiten vor Corona, sei mit Blick auf die Lernbedingungen in den vergangenen zwei Jahren, nicht vertretbar.

Streik im Gymnasium in der Au.

Foto: AKS Tirol

hochgeladen von Lucia Königer

Unter anderem wurde in Innsbruck am Gymnasium in der Au der Ferrarischule sowie der Bundesbildungsanstalt für Elemtarpädagogik gestreikt. Zwar wurde die Matura auch für dieses Jahr etwas angepasst, jedoch fordern die SchülerInnen die Freiwilligkeit der mündlichen Matura, die im vergangenen Jahr noch gegeben war.

Pepi Strobl gewinnt „Der Weiße Ring – Das Rennen“ 2022

Am 15. Jänner ging das Kultskirennen „Der Weiße Ring“ in Lech im Bezirk Landeck über die Bühne. Zwar ohne Zuschauer, dafür mit 600 TeilnehmerInnen aus 14 Nationen. Es galt 22 Kilometer und 5.500 Höhenmeter zu bewältigen.

Pepi Strobl gewann bei den Herren, bei den Damen sicherte sich Paulina Wirth den Sieg.

Wir gratulieren den Siegern und freuen uns schon auf den20. August 2022. Dann findet nämlich zum vierten Mal Der Weiße Ring - Die Trailchallenge statt.

Gesamtsieger Pepi Strobl lag mit einer Zeit von 1:01:11,03 um 73 Hundertstel vor dem Zweitplatzierten.

Foto: (c) Lech Zürs Tourismus_Christoph Schöch

hochgeladen von Lucia Königer

Brand in going

Samstags hatten die Feuerwehren in Going allerhand zu tun. In einem vermieteten Haus kam es zu einem Großbrand. Die Mieter beheizten den im Wohnzimmer im Erdgeschoss befindlichen Kachelofen durchgehend, ehe sie das Haus verließen. Aufgrund derzeitiger Brandursachenermittlung kann davon ausgegangen werden, dass das Feuerim oberen Wohnzimmer ausgebrochen ist und sich von dort ausgebreitet hat.

Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt.

Foto: ZOOM.TIROL

hochgeladen von Lucia Königer

Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Going am Wilden Kaiser, St. Johann und Ellmau standen mit 14 Fahrzeugen und ca. 100 Einsatzkräften im Einsatz.

Veranstaltungen – Literatur, Kino, Kabbarett

Erfreulicher geht es bei unseren Veranstaltungstipps für die kommende Woche zu:

Das Literaturhaus am Inn hat einiges in seinem Jännerprogramm auf Lager. Unter anderem könnt ihr am 27. Jänner Lois Hechenblaikner und Selma Mahlknecht zum Thema „Urlaub machen, wo andere Leben“ zuhören.

Ebenfalls am 27. zeigt das Kino Monoplexx in St. Johann den österreichischen Film "Schachnovelle" nach dem gleichnamigen Buch von Stefan Zweig.

Am 28. gibt es Kabarett vom feinsten mit Markus Linder im Ganghofermuseum in Leutasch.

Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Covd-19-Bestimmungen.

Was war in den letzten Wochen in Tirol los? Hier geht es zur Themenseite des Wochenrückblicks

Mehr News aus Tirol: Nachrichten Tirol

Alle Ausgaben der Bezirksblätter Tirol findest du online im E-Paper

Alle Nachrichten mobil am Handy lesen mit der Espresso-App

Melde dich jetzt für deinen meinbezirk.at-Newsletter aus deinem Bezirk an