Heute ist Dienstag, der 21. Dezember – Heute ist Winterbeginn

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona

Ab dem 20. Dezember 2021, 00:00 Uhr benötigen alle Menschen die nach Österreich einreisen grundsätzlich einen 2G-Plus-Nachweis. (Geimpft oder genesen + einem negativen PCR-Test) (Eine Booster-Imfpung befreit vom PCR Test!) Mehr dazu ...

Wirtschaft

Die Tyrolean Jet Services GmbH (kurz TJS) wird als privater Business Jet Operator per 01.01.2022 von Diana Langes übernommen. Mehr dazu ...

Lokales

Am 19. Dezember konnte aufgrund eines Missachtens eines Gelblichts bei der Ampelamlage in der Hunoldstraße ein unter Drogen stehender Taxifahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Mehr dazu ...

Am 19.12. fanden Wanderer mehrere geöffnete Amazon-Pakete unterhalb des Wanderweges zum Parkplatz Locherboden in Mötz. Auch in Zirl wurden bereits Pakete gefunden. Mehr dazu ...

Sport

Mit einem Sieg von Paul Verbnjak in der U23 beim Individualrace ging der Weltcupauftakt im italienischen Ponte di Legno für die ÖSV-Skibergsteiger erfolgreich zu Ende. Mehr dazu ...

Bei Kaiserwetter und perfekten Rennbedingungen sicherte sich Evgeniy Belov (RUS) den Sieg vor Dario Cologna (SUI) im 15 Kilometer Rennen in der klassischen Technik beim FIS OPA Conticup in St. Ulrich. Mehr dazu ...

Im Verfolgungsrennen der Damen in Annecy-Le Grand Bornand (FRA) sorgte Lisa Hauser (Reith, K.S.C.) für einen weiteren Spitzenplatz für das ÖSV-Damenteam. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

In Oberhofen und Oberperfuss wurden wieder Wolfsrisse nachgewiesen. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. So wurde bei der diesjährigen café+co Wirtschaftswanderung einiges an Spenden für das "Netzwerk Tirol hilft" gesammelt. Mehr dazu ...

Digitales

Aktuell versenden Betrüger im Namen von Apple gefälschte Mails. Darin behaupten sie, dass die Apple-ID des Empfängers gesperrt wurde. Mehr dazu ...

Glaube und Religion

Sternsingen in Zeiten wie diesen ist wirklich eine Herausforderung. Trotzdem sind Kinder und junge Menschen auch heuer wieder in der 1. Jännerwoche unterwegs. Mehr dazu ...

Absage

Das Jenbacher Museum bleibt für heuer geschlossen. Nächstes Jahr öffnet es mit einer neuen Sonderausstellung. Mehr dazu ...

Historisches

Petrus Canisius war Gegenreformator und einer der ersten deutschen Jesuiten sowie Kirchenlehrer. Er ist der Verfasser des Katechismus. Er galt als einflussreicher geistlicher und politischer Vorkämpfer der Gegenreformation. Bereits mit 22 Jahren trat Petrus Canisius dem Jesuitenorden bei. Er war zunächst Rektor und Theologieprofessor der Universität Ingolstadt und zählte zu den ersten Jesuiten, die ab 1552 nach Wien beordert wurden, um die Gegenreformation voranzutreiben. Immer wieder kam Petrus Canisius auch nach Tirol: Hier wurden 1562 bzw. 1569 die Jesuitenkollegien in Innsbruck und Hall gegründet. Immer wieder kam er in Tirol in Konflikt mit der städtischen Geistlichkeit. Die 1964 gegründete Diözese Innsbruck wählte ihn zu seinem Diözesanpatron. Petrus Canisius starb am 21. Dezember 1597 in der Schweiz.

Wetter

Heute bleibt es unverändert. Die Sonne zeigt sich fast überall von in der Früh weg. Einzelne Nebelfelder lösen sich rasch auf. Der Tag beginnt teilweise frostig. Die Tageshöchstwerte steigen auf minus 4 bis plus 3 Grad. Mehr zum Wetter in den kommenden Tagen.

