Heute ist Samstag, der 8. Jänner

Corona Tirol

Es gibt einen neuen Impfstoff gegen Corona. Neu daran ist, dass es ein Totimpfstoff ist. Die Liste Fritz möchte den Novavax-Impfstoff als Chance nutzen, um auch impfskeptische Menschen in Tirol ansprechen zu können. Mehr dazu...

Man will die Sorgen bezüglich der Impfung ernst nehmen in Tirol. Deswegen wird es am 15. und 22. Jänner eine kostenlose Expertenauskunft über DOC-Line geben. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Die AK informiert darüber, dass man den persönlichen Feiertag noch bis zum 15. Jänner beantragen kann. Mehr dazu ...

Sport

Die FIS erteilt Hahnenkamm-Rennen grünes Licht. Mehr dazu ...

Digitales

Unser App-Tipp der Woche "SOS EU Alp" ist eine App zum Melden von Notfällen im Gelände. Sie ist grenzüberschreitend für Bayern, Tirol, Südtirol. Mehr dazu ...

Verkehr

Mit dem Konjunkturpaket werden wichtige Bauvorhaben auf den Tiroler Landesstraßen realisiert. In Osttirol werden die Galerien im Defreggental fertiggestellt. (mehr dazu). Im Bezirk Landeck wird die Schlossgalerie auf der Landeckerstraße fertiggestellt. Ein weiteres Straßenbauprojekt ist die Unterführung in Prutz (mehr dazu).

Für den Brenner Basisttunnel-Nordzulauf startet die ÖBB die Vorarbeiten für den Stollenbau in Angath. Mehr dazu ...

Tipp

Der Lichterpark in Innsbrucks Hofgarten, Lumagica, geht auch dieses Jahr in die Verlängerung. Mehr dazu ...

Historisches

Am 8. Jänner 1957 starb der Innsbrucker Schriftsteller und Journalist Ferdinand Reiter. Reiter wurde 1889 in Amras geboren, studierte in Innsbruck und Wien. Ab 1933 war er Chefredakteur der Wiener Zeitung. Ab 1946 war er Direktor der Österreichischen Staatsdruckerei.

Wetter

Heute wird es wechselhaft und kalt in Tirol. Der Tag beginnt meist frostig. In der Früh ziehen einige Wolken durch und ein paar Schneeschauer sind möglich. Am Nachmittag zeigt sich immer wieder die Sonne und es bleibt meist trocken. Die meisten Sonnenstunden gehen sich in Osttirol aus. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 6 und plus 1 Grad.

