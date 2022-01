TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 31. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Grenzen Tötet-Demo

Ungwöhnliches Bild auf Innsbrucks Straßen. Zwei Wasserwerfer der Polizei wurden nach Innsbruck beordert. Der letzte Wasserwerfereinsatz (italienische Polizei) war 2016 am Brenner (Mehr dazu...). Großdemo verlief friedlich, bei der zweiten Demo war niemand (mehr dazu).

Corona Tirol

Mit 5. Feber kommt es zu ersten Lockerungen bei den Coronamaßnahmen. Landeshauptmann Günther Platter befürwortet die Öffnungsschritte. Mehr dazu...

Das ISD-Wohnheim Saggen ist von einem Omikron-Cluster (32 Heimbewohnerinnen bzw. Heimbewohner - davon 2 Ungeimpfte - sowie 16 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter) betroffen. Mehr dazu...

Lokales

Ein alkoholisierter LKW Lenker verursachte durch einen Unfall einen gewaltigen Stau auf der Brennerautobahn. Mehr dazu...

Aus bislang unbekannter Ursache brach in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hauptgebäude des Campingplatzes der Gemeinde Vorderhornbach im Bezirk Reutte ein Brand aus. Mehr dazu...

Am 29.1.2022 um 18.25 Uhr fuhr ein 57-jähriger österreichischer Staatsbürger mit seinem Pkw in den Gartenzaun eines Einfamilienhauses in Oberperfuss. Mehr dazu...



Sport

Jarl Magnus Riiber startete stark in den ersten Wettkampftag des Nordic Combined Triple in Seefeld. Am zweiten Tag jubelte Lamparter über eine Steigerung. Mehr dazu...

Historisches

Zunächst verzeichnete der Tiroler Volksaufstand große Erfolge. Jedoch brach die Rebellion ab November 1809 gegen die bayerisch-französische Übermacht zusammen. Im Jänner 1810 wurde Andreas Hofer verraten und fiel in die Hände der Franzosen. Am 31. Jänner 1810 informiert der Graf d´Erlon, Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Tirol in französischer und deutscher Sprache über die Festnahme Andreas Hofers – die Symbolfigur des Tiroler Volksaufstands. Am 20. Feber wird Andreas Hofer in Mantua erschossen.

Wetter

Der Tag beginnt sonnig mit zahlreichen Wolken. Diese werden am Nachmittag dichter und es beginnt zu schneien. Trocken bleibt es nur in Osttirol. Die Tagesöhchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

Jetzt kostenlos und einfach Termine online stellen und veröffentlichen