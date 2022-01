Ein Kunstprojekt für den guten Zweck haben die Pischelsdorfer Unternehmerinnen Andrea Matzhold, Manuela Feledziak und Sabina Saurer mit Unterstützung von Winzerinnen aus der gesamten Oststeiermark ins Leben gerufen.

Die Inspiration dazu kam der Fotografin Sabina Saurer in einem Buch über Malerin Angelika Kaufmann, die im 18. Jahrhundert lebte. "Ich habe mich mit Andrea und Manuela kurzgeschlossen und Winzerinnen aus der Region angeschrieben. Viele waren sofort dabei", sagt Sabina Saurer. Die Bekleidung wurde von Schneiderin Andrea Matzhold zur Verfügung gestellt und für das Styling sorgte Frisörin Manuela Feledziak. Der Kalender ist im Fotostudio von Sabina Saurer erhältlich (auch online bestellbar) und der Erlös kommt dem Verein "Von Mama zu Mama Oststeiermark" zugute.

Die Models des Kalenders:

Beatrix Lamprecht, Weinbau Lamprecht in Halbenrain/Klöch

Stefanie Konrad, Kuruzzenschenke in Burgfeld

Sigrid Tauchmann, Buschenschank Tauchmann in Söchau

Stefanie Leitner, Weinhof Leitner in Ilztal

Christine Palier, Landwirtin aus Pischelsdorf

Romana Sax, Weinhof Sax aus Prebensdorf

Katharina Palier, Landwirtin aus Pischelsdorf

Melanie Maier, Weinbau in Prebensdorfberg

Lisa Schneeflock, Obsthof Schneeflock in Puch bei Weiz

Anna Maria Hofer, Obstbau Kainer in Pöllau bei Hartberg

Maria Christandl, Obsthof Christandl in Bad Waltersdorf