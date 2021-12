Haben sie schon einmal den Namen Erich Buchebner gehört? Nein? Aber sie kennen mit Sicherheit seine Töne, die er mit den verschiedensten Bassinstrumenten spielt. Der in Ratten im oberen Feistritztal geborene Musiker ist auf hunderten Produktionen verewigt.



Erich Buchebner kennt alle Backstage und Umkleideräume der größten Bühnen, die unser Land zu bieten hat, wie seine eigene Westentasche. Unzählige Tourneen mit bekannten und weniger bekannten Musiker:innen stehen in seinen Kalendern. Auch auf Solopfaden wandelte der gefragte Studiomusiker, der in seinem Studio im Wienerwald bzw. in Wien immer wieder Hits aufnimmt. produziert oder mischt.

Zuletzt war er mit der Gruppe Opus unterwegs, bei der er seit 2008 als fixes Mitglied auf allen Tourneen auf der Bühne stand. Opus ist mit Ende 2021 nach 48 Jahren erfolgreiches musizieren leider schon Geschichte. Die Geschichte von Buchebner geht aber noch weiter.

Ausflug in die Schlagerbranche

Als Ricky Gold versuchte sich Buchebner zwischenzeitlich auch auf den Spuren des Schlagers. Bei Auftritten mit Ostbahn Kurti hatte er dabei die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren. Buchebner hat auch bereits zwei Nummer Eins Hits geschrieben. "Sind sie Single?" für Joesie Prokopetz und "Rudi, Rudi gib acht" von Minisex stammen aus der Feder des Joglländers. Aktuell ist er mit Katharina Strasser auf den Bühnen als Musiker unterwegs.

"Buacherl", wie er von Freunden gerne gennant wird, lebt seit dem Abschluss seiner Lehre als Installateur ganz von der Musik. Nach Zwischenstationen als Musiker in Amerika und Kanada kam er dann wieder retour nach Österreich. Seit einigen Jahren lebt er im Wienerwald, wo er auch ein Tonstudio betreibt. Ein zweites Aufnahmestudio gibt es in Wien. Peter Wolf und dem verstorbenen Wilfried hat er viel zu verdanken. Sie öffneten ihm in den Anfangszeiten viele Türen. Seitdem ist er aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken.