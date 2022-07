International renommierte Street Art Künstler und Musiker haben beim diesjährigen Urban Art Festival in unserer Region wieder Plätze des Staunens geschaffen.

BEZIRK WEIZ/GRAZ. Das Urban Art Festival Styria und Music Lab Styria unter der Leitung von Norbert Lipp ging heuer bereits in die 15. Runde und wurde 2015 von der EU als eines der drei besten Jugend-Kultur-Projekte Österreichs ausgezeichnet. Auch heuer waren wieder internationale Stars der Musik- und Street Art Szene zu Gast beim Festival.So haben unter anderem international renommierte Street Art Künstler wie Daan Botlek (NL), Luca Ledda (IT), Lunar (HR), HNRX (AT), Valentina Eberhardt (AT), Marvin Busta (AT) und viele mehr die Stadt Graz und verschiedene Regionen in der Oststeiermark in Farbe getaucht und auch die Open Art Gallery in der StudentCity Graz mit ihren Werken erweitert. Diese Gallerie ist jederzeit und gratis für alle zugänglich.

Der Schulhof der MS Sinabelkirchen wurde von Marvin Busta und den Schülerinnen und Schüler bunt gestaltet.

Foto: Urban Art Festival Styria

Musikalische Highlights waren Sepp Spanner mit seiner interaktiven Präsent der Klangwelt der Naturinstrumente (angefangen vom Alphorn, über das Digeridoo bis hin zur Windorgel und indischen sowie afrikanischen Naturinstrumenten), die Formation Sturm und Klang mit innovativer Volksmusik, der mehrfach preisgekrönte Noah Gessner Multipercussion – Videozuspielung, sowie die Musiker von ConFusion Ethno Fusion Ensemble mit ihrem Balkangroove und Montevideo Salsa Latino Band, die genussvoll und virtuos tanzbare Grooves auf die Bühne zauberten.

Graz wurde zur Kunst-Werkstatt

Die gesamte StudentCity Graz, mit ihrer kunstaffinen Resident Managerin Christa Lorenz fungierte als Kunst-Werkstatt und experimentelles Kunstlabor; d. h. im Vordergrund standen Eigenproduktionen und Uraufführungen.So arbeiteten der Sounddesigner, Instrumentenbauer und Comiczeichner Yuri Landmann (NL), mit den Studenten der FH JOANNEUM im Bereich Sounddesign und bauten neue Instrumente, Studenten der Ortweinschule unter Johannes Seidl experimentierten im Bereich Photographie und kreierten eine Ausstellung in der Tiefgarage der "STUWO", die internationale Shoe-Designerin Meta Cunder aus London stellte neueste Exponate aus und viele junge Künstler und Musiker aus Lettland, Bulgarien, Slowenien, Ungarn und Österreich arbeiteten eine Woche lang im Bereich Street Art, Graffiti, Musik, Medienkunst, Upcycling und Crossover im Programm Erasmus+.

