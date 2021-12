Die vierte Klasse der Allgemeinen Sonderschule in Gleisdorf wünschte sich beim Weihnachtswunschbaum Eislaufschuhe und Handschuhe, da sie jede Woche in Gleisdorf fleißig den Eislaufplatz nutzen. Der Wunsch ging in Erfüllung und die Kinder freuten sich sehr!

