Auch wenn er noch so schön in den letzten Tagen leuchtete und Freude bereitete, unser Weihnachtsbaum. Aber alles hat einmal ein Ende, auch die noch so herrliche Zeit. Jetzt gehts den Christbäumen an den Kragen. Aber wo soll er jetzt landen?

In vielen Orten wird der ausgediente Baum kompostiert oder verheizt. Es gibt aber auch jedes Jahr extra dafür geschaffene Sammelstationen, wo sie ihren Weihnachtsbaum richtig entsorgen. Die Stadt Weiz bietet etwa auch heuer wieder das häckseln der Christbäume an. Er sollten aber vorher alle Metallteile oder Fremdkörper wie zB. Lametta, Engelshaar, Metallhaken etc. entfernt werden.

Weiz holt die Christbäume an den Sammelstellen für den ersten und zweiten Bezirk am Dienstag 11. Jänner 2022 ab. Die Sammelplätze des dritten bzw. vierten Bezirks werden am Mittwoch 12. Jänner angefahren. Der Ortsteil Krottendorf hat die Möglichkeit, bis zum Donnerstag 13. Jänner 2022 seine Bäume an den Sammelstellen zu deponieren.

In Passail wird die Abholung am Montag 10. Jänner 2022 durch die Marktgemeinde organisiert.

In Gleisdorf werden auch etwa 75 Sammelstellen zur Verfügung gestellt, wo dann die Christbäume am 11. Jänner von den Stadtwerken eingesammelt werden. Sie werden dann zum Kompost gebracht. Die Strauchschnitt-Sammelstelle im Auergraben in Birkfeld ist am 9. Jänner von 8 bis 12 Uhr für Sie vor Ort, um ihren ausgedienten Christbaum richtig zu entsorgen.

Wenn keine Entsorgung in der Gemeinde angeboten wird, kann der Baum auch in der Biotonne zerkleinert entsorgt werden.

