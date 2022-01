Ende 2021 sperrte der kleine Spar Markt in Gasen endgültig seine Türen. Jetzt werden die beiden Unternehmer Roland Wurm (Versicherungsmakler in Anger) und Christian Unterberger (Gastronom in Birkfeld) im Frühjahr ein neues ADEG Kaufhaus eröffnen.



Es hat zwar ein wenig gedauert, jetzt ist es aber fix. Ein neues Team wurde auf die Beine gestellt und die Umbauarbeiten in dem Geschäftslokal sind bereits voll angelaufen. Der bis zuletzt darin befindliche Spar Markt konnte aufgrund der Pensionierung der Betreiber nicht mehr aufrecht erhalten werden. Deshalb wurde schon länger nach Interessierten gesucht, die den wichtigen Nahversorger in Gasen wieder neues Leben einhauchen sollen. Jetzt wurden sie gefunden.

Filialleiterin Sophia Elmleitner wird mit ihrem drei-köpfigen Team, für die Wünsche der Kunden zu Verfügung stehen.

Ohne Nahversorger gehts nicht

In einer mehrmonatigen Umbauphase werden jetzt die Lagerräume erweitert, der Eingang wird auf die Parkplatzseite verlegt. Das Geschäft wird auf den neuesten Stand modernisiert und schafft auch neue Parklätze. Lotterie und Trafik bleiben, neu hingegen wird eine Poststelle im Geschäft sein. Ein Lebensmittelautomat auf der Terrasse vor dem Stoanihaus ist ab sofort als kleine Zwischenlösung aufgestellt worden.

Später wird dann auch noch ein Zigarettenautomat, sowie ein Bankomat, integriert. Außerdem sollen Brötchen und gefüllten Brezen in Zukunft zum mitnehmen im Markt angeboten werden. Auch einen Kühlanhänger zum Mieten und das dazugehörige Getränkeservice soll es dann für Vereine oder Privatpersonen für ihre Feiern geben.

