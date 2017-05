Weiz : Volkshaus |

Vortrag mit 20 ZeitzeugInnen

Wie war das Landleben früher?

Was geschah im 2. Weltkrieg rund um Etzersdorf, Rollsdorf, Unterfladnitz und St. Ruprecht/Raab?

Was hat die Bevölkerung erlitten? Wie weit war sie im Nationalsozialismus mit aktiv?

Und was geht uns das heute an?



20 ZeitzeugInnen kommen zu Wort. Eine spannende Doku mit Interviews und vielen historischen Fotos und Quellen dieser Zeit.



Der Film ist als DVD bei der Veranstaltung erhältlich bzw. unter 0660 4252760.