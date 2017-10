18.10.2017, 17:08 Uhr

Kombi-Angebote

Café Joker

Ganz nach dem Motto "Zeit sparen, statt weiter fahren" kann man so den kürzesten Weg nehmen, und trotzdem im Café einkehren oder im Nah&Frisch einkaufen. Oder auch beides – denn kauft man im Nah&Frisch-Markt für über 20 Euro ein, bekommt man im Café Joker einen Euro Preisnachlass. Außerdem kann die im Markt gekaufte Jause in das Kaffeehaus nebenan mitgenommen werden, oder gleich von dort aus bestellt werden.Das Kaffeehaus ist Lotto-Annahmestelle aller Spiele der österreichischen Lotterien und lockt mit einem südländisch anmutendem Gastgarten mit einem zwölf Jahre alten Olivenbaum. Prepayd-Cards für Telefonie und Internet sind ebenso erhältlich wie gratis W-LAN in A1-Glasfaserqualität im gesamten Kaffeehaus und im Gastgarten. Das Inhaber-Ehepaar Maria und Dieter Bleykolm bieten außerdem ein Fax- und Copy-Service an. Das Joker-Team mit den beiden Mitarbeiterinnen Erni und Moni heißt alle Gäste willkommen, auch in Arbeitskleidung, und serviert jeden zweiten Mittwoch Grillhendl, das auch gerne zum Mitnehmen eingepackt wird.

Nah&Frisch Stecher

Montag bis Freitag 6:00 bis 18:45 UhrSamstag 7:30 bis 12:30(Sonn- und Feiertage geschlossen)Der Nah&Frisch-Markt bietet ein breites Sortiment in gemütlicher Einkaufs-Atmosphäre: Die sehr gut bestückte Feinkosttheke und das Vollsortiment deckt jeden täglichen Bedarf. Frische Aufstriche belegte Brötchen, Partybrezen und vieles mehr können auf Wunsch sogar zugestellt werden, ebenso wie verschiedene Getränke. Besonderes Augenmerk legt Inhaber Helmut Stecher auf die regionale Produktpalette. werden winkt den Kunden, von Obst und Gemüse bis hin zu Feinkost und regionalen Produkten. Der Zustellservice und der Paket-Shop sind Besonderheiten des Markts.Montag bis Freitag 6:00 bis 18:30 UhrSamstag 7:00 bis 12:30 Uhr(Sonn- und Feiertage geschlossen)