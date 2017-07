23.07.2017, 12:12 Uhr

Auf den entscheidenden beiden Sonderprüfungen in Naas gaben die Fahrer der Rallye Weiz noch einmal alles.

30.000 Fans

Raimund Baumschlager gab nach einem groben Fehler in Naas die Chancen auf den Sieg endgültig aus der Hand. Hermann Neubauer fuhr den Sieg souverän nach Hause.Wie auch schon in den Jahren davor waren die Sonderprüfungen 12 und 14 in Naas bei der sechsten Auflage der Weiz Rallye der Zuschauermagnet. Insgesamt verfolgten über 30.000 (!) Fans live das zweitägige Spektakel rund um Weiz.