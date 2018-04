Arbeitgeber in der Region: XTEC: Innovation und Design

24.04.2018, 16:07 Uhr

XTEC schafft als Arbeitgeber eine Symbiose modernster Technik und Handwerk.

In mehr als 10 Jahren hat sich das oststeirische Unternehmen XTEC in St. Margarethen an der Raab zu einer hochmodernen und innovativen Werkstätte aus 50 jungen, engagierten und kompetenten Tischlern und Technikern entwickelt.Gemeinsam mit renommierten Architekten, Designern und international tätigen Unternehmen werden Komplettlösungen für den Innen- und Außenbereich, Einrichtungskonzepte, Prototypen und Messestände in höchster Qualität für namhafte Kunden wie Xal, Magna oder das Haubenlokal Haberl-Fink um nur einige zu nennen, realisiert. Die Produktion der exklusiven Outdoormöbel der Marke Viteo ergänzt das Portfolio optimal.

Individuelle Lösungen

An die Grenze des Machbaren



Team wird erweitert

Durch diese individuelle Mischung werden Produkte und Lösungen geschaffen, die das Leben der Menschen weit über die Grenzen hinaus bereichern. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die inspirierende Zusammenarbeit mit Architekten und Designern auf einer partnerschaftlichen Ebene.Die Impulse der Architekten sind die Basis für die Verbindung zwischen Handwerk und innovativem Möbeldesign.Mit dem Sinn für Ästhetik und der Leidenschaft für Details entstehen Möbel, die durch Schönheit, Funktionalität und Wohlgefühl überzeugen und nachhaltig Bestand haben.Die faszinierenden Möglichkeiten unterschiedlichster Materialien kombinieren die Mitarbeiter mit präziser Tischlerhandarbeit und mit zukunftsweisender Hightech-Kompetenz.Der entscheidende Erfolgsfaktor für eine zuverlässige Projektabwicklung ist bei XTEC jedoch der Mensch, der das Material bearbeitet und die Fertigungstechniken beherrscht. Daher wird auf allen Ebenen des Unternehmens größter Wert auf eine offene Kultur der Zusammenarbeit und auf eine respektvolle Kommunikation gelegt.Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort Lehrlinge in den Lehrberufen Betriebslogistikkaufmann (m/w) und Tischlereitechniker (m/w) mit Schwerpunkt Produktion. Mehr Informationen findet man unter xtec.at/lehrstellen - vielseitiges Aufgabengebiet- Karrierechancen- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten- kooperative ArbeitsatmosphäreBewerbung an: jobs@xtec.at