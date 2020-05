Eine aktuelle Studie zeigt, dass Frauen ihr gewohntes Leben in Zeiten von Corona deutlich mehr vermissen, als Männer. Sie wünschen sich in allen Lebensbereichen ein Ende des Krisenmodus.

ÖSTERREICH. Egal ob jung oder alt: Die Österreicher sehnen sich laut einer aktuellen Paarship-Umfrage am meisten danach, endlich wieder ihre Freunde zu treffen. Gleich dahinter folgt auf Platz zwei der Wunsch, wieder "normal" – ohne Mundschutz und Abstandsregeln – einkaufen zu gehen sowie Nachrichten zu lesen und zu hören, die nichts mit Corona zu tun haben. Jeder zweite Österreicher vermisst es in der Krise, in ein Kaffeehaus oder Restaurant zu gehen.

Umfrage



Für die von Marketagent.com im Auftrag der Online-Partneragentur Parship durchgeführte Studie wurden im Mai 500 Österreichern zwischen 14 und 75 Jahren befragt. Während 59 Prozent der Frauen angaben, Freunde und Familie endlich wieder umarmen zu wollen, sehnten sich nur 32 Prozent der Männer danach.

Frauen wünschen sich gewohntes Leben zurück

Laut Umfrage vermissen Frauen ihr gewohntes Leben deutlich stärker als Männer. „Das soziale Umfeld und die Vielseitigkeit an Kontakt- und Beschäftigungsmöglichkeiten ist Frauen im Vergleich zu Männern besonders wichtig“, erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at. Der Wunsch nach einem Ende des Krisenmodus zog sich bei Frauen über fast alle Lebensbereiche: So etwa das Bedürfnis nach Normalität beim Einkaufen (66% Frauen vs. 48 Männer) oder nach Familienfesten wie Geburtstage oder Hochzeiten (48 Frauen vs. 34% Männer). Einzig auf ihre Hobbies, das Vereinsleben und Sportevents freuten sich Männer mehr.

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Singles und Paare haben ähnliche Anliegen

Die Wünsche für die Zeit nach Corona unterschieden sich bei Singles und Paaren kaum. „Die grundlegenden Bedürfnisse hängen nicht davon ab, ob man Single ist oder in einer Partnerschaft lebt, sondern welche Lebensumstände durch die Corona-Krise beeinflusst oder verändert wurden", erklärt Psychologin Erb. Einzige Ausnahme: Singles freuen sich besonders (48 Prozent) auf die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs wie etwa einen Kino- oder Konzertbesuch (bei Paaren 34 Prozent).

Nach Home-Office Freude auf Urlaub

Tatsächlich verlaufen die Trennlinien vielmehr nach Alter und individueller Lebenslage. Wer mit minderjährigen Kindern im selben Haushalt wohnt, sehnte sich laut Paarship-Umfrage nach der Öffnung von Kindergärten und Schulen (50 Prozent), 54 Prozent der Befragten in dieser Gruppe wünschte sich einen Besuch von Eltern und Großeltern (vs. Durchschnitt 44 Prozent). Junge Menschen unter 30 Jahren vermissen derzeit vor allem die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen (49 Prozent). Befragte ab 60 Jahren freuen sich auf ein unbeschwertes Bewegen im öffentlichen Raum sowie das Feiern von Geburtstagen und Jubiläen (50 Prozent). Wichtig war den älteren Befragten ebenfalls, sass Ärzte und Spitäler wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen (44 Prozent vs. Durchschnitt 35 Prozent). Die größte Vorfreude auf einen Urlaub empfanden Personen, die derzeit im Home-Office arbeiten (51 Prozent), wie die Studie zeigt.

