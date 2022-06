Für viele Menschen bedeutet Urlaub Sonne, Strand und Meer. Das lieben auch Keime, die eine Blasenentzündung hervorrufen können.



ÖSTERREICH. Häufig sind dies Escherichia-coli-Bakterien, die Teil der natürlichen Darmflora sind. Gelangen diese allerdings in die Harnröhre, kann dies zu einer Infektion führen. Um dies möglichst zu vermeiden, sollte man sich vor Unterkühlung schützen und nasse Badekleidung immer gleich ausziehen. Vor allem in warmen Urlaubsländern ist es wichtig, ausreichend zu trinken um die Harnwege gut durchzuspülen, damit sich Bakterien nicht so leicht in der Blase ansiedeln können. Nach dem Geschlechtsverkehr empfiehlt es sich, auf die Toilette zu gehen, um eventuell übertragene Keime rasch wieder auszuspülen. Auch übertriebene Intimhygiene kann Blasenentzündungen begünstigen, da Pflegeprodukte, wenn sie nicht auf den ph-Wert der Schleimhaut abgestimmt sind, diese irritieren können. Kommt es dennoch zu häufigem Harndrang und Brennen beim Wasserlassen, können pflanzliche Präparate helfen. Bewährt haben sich beispielsweise Rosmarinblätter, Liebstöckelwurzel, Tausendgüldenkraut, Goldrute oder Moosbeere. Antibiotika kommen nur in schweren Fällen zum Einsatz.

