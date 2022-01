Die RegionalMedien Austria haben im Rahmen eines Rebranding-Prozesses eine einheitliche Namens- und Markenstruktur für die gesamte Gruppe geschaffen. Das Team der RegionalMedien Gesundheit nimmt dies zum Anlass, um auch ihre Markenwelt weiterzuentwickeln. Ab 2022 wird Österreichs größte Gesundheitsveranstaltungsreihe unter dem neuen Namen MeinMed stattfinden und aus minimed.at wird MeinMed.at.

ÖSTERREICH. Dies Veranstaltungsreihe trägt seit über 20 Jahren erfolgreich zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung bei. Im Laufe der Zeit wurde das Angebot durch viele weitere Formate in den Bereichen Print und Online ergänzt. Nicht zuletzt in den turbulenten letzten eineinhalb Jahren konnten moderne Angebote wie Webinare und Webcasts entwickelt werden, um gerade in Krisenzeiten nach wie vor sehr viele Menschen zu erreichen. Sämtliche Produkte und Veranstaltungen werden weiterhin in der gewohnten hohen Qualität sein.

