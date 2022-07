Die Zahl der in Österreich zugelassenen Elektrobusse soll bis 2026 vervierfacht werden. Für die Umsetzung will das Umweltministerium einen großen Teil der Kosten übernehmen.

ÖSTERREICH. Derzeit sind 184 Elektrobusse im Land zugelassen. In den kommenden drei Jahren soll auf 682 aufgestockt werden. An dem Projekt will sich das Umweltministerium mit großen Stücken beteiligen.

122 Millionen Euro Förderung

Das Förderprogramm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) erhielt Förderzusagen für zehn Projekte in sieben Bundesländern – für die insgesamt 289 Busse wird es rund 122 Mio. Euro Förderung geben.

Eine unabhängige Fachjury bewertete alle bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingereichten Projekte. "Im zweiten Call sind nun neue Einreichungen möglich – die Fachjury freut sich auf Projekte aus ganz Österreich", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut Mitteilung. "Die Förderung von emissionsfreien Regionalbussen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen." Bis 2040 will Österreich de facto klimaneutral sein. Ein Ausbau der E-Mobilität soll zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele beitragen.

Das könnte dich auch interessieren:

Umweltministerin Gewessler für neue Tempolimits auf Autobahnen

Umdenken nötig, um Klimaziele zu erreichen

Preise von Gas-Importe aus Russland bereits verdreifacht