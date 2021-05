Am Sonntag wurden in Österreich 379 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zum Vortag sind das um 119 weniger. Vier Todesfälle kamen dazu. Zudem wurde bekannt, dass es zu Einschnitten beim Grünen Pass kommen wird.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 644.586 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Mai 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 10.596 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 628.312 wieder genesen. Derzeit befinden sich 413 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 151 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 1

Kärnten: 36

Niederösterreich: 94

Oberösterreich: 57

Salzburg: 10

Steiermark: 65

Tirol: 28

Vorarlberg: 21

Wien: 67

Mehr als 40 Prozent bereits einmal gegen Corona geimpft

Wie bei den Test wurden auch weniger Impfungen im Vergleich zu einem durchschnittlichen Werktag eingemeldet. Exakt 59.000 verabreichte Dosen kamen am Samstag zur Erreichung der Gesamtzahl von nun mehr als fünf Millionen hinzu. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 3.591.408 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten. Somit wurde am Wochenende eine weitere markante Marke bei den Impfungen übersprungen: mehr als 40 Prozent (40,3) der Gesamtbevölkerung sind geimpft. Davon wurden 1.489.265 und somit 16,7 Prozent der Einwohner Österreichs bereits voll immunisiert.

Von der Bevölkerung ab 85 Jahren sind bisher 72,4 Prozent erst- und 63,5 Prozent auch zweitgeimpft. Die ältesten Bürger wurden bei den Erststichen schon kürzlich von den nächsten Altersgruppen überholt: bei den 75- bis 84-Jährigen sind es 79,3 und bei den 65- bis 74-Jährigen 76,1 Prozent. Die 55- bis 64-Jährigen in Österreich haben zu 63,7 Prozent ihre Erstimpfung erhalten, in der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre sind es 46,2 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen immerhin ein Drittel (33,9 Prozent).

Absonderungsbescheide kommen nicht in Grünen Pass



Ursprünglich war geplant den Absonderungsbescheid nach einer Corona-Infektion im Grünen Pass zu integrieren, um auch Genesenen auf einfachere Art Zutritt für Lokale&Co zu verschaffen. Doch wie am Sonntag bekannt wurde, werden diese Bescheide der Gesundheitsbehörden aber nicht in den "Grünen Pass" aufgenommen werden. Wie das Gesundheitsministerium bestätigte, werden Absonderungsbescheide bei Auslandsreisen in der EU nämlich nicht akzeptiert.

Für die knapp 630.000 Genesenen gilt aber hier nicht der Absonderungsbescheid der Gesundheitsbehörde, sondern ein "Genesungszertifikat". Diese können frühestens elf Tage nach einer Infektion erstellt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die zuständige Behörde die Genesung ins Epidemiologische Meldesystem (EMS) einträgt, wo alle bekannten Infektionen mit SARS-CoV-2 Virus erfasst werden. Daran hapert es aber noch. Unklar ist derzeit auch noch, was zu tun ist, wenn EMS-Eintragungen verspätet oder gar nicht erfolgt sind. "Fehlerhafte Zertifikate bzw. Einträge können von den zuständigen Behörden jederzeit richtiggestellt werden. Details zum Prozess folgen", teilte das Büro von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) der APA mit. Jedenfalls werde man dafür - wie im Gesetz vorgesehen - eine Supportstelle einrichten. Im Epidemiegesetz heißt es dazu, dass fehlerhafte Zertifikate korrigiert und binnen fünf Tagen neu ausgestellt werden müssen. Der Absonderungsbescheid diene aber zumindest innerhalb Österreichs weiterhin als "analoge Nachweisform" der überstandenen Infektion.

Außerdem werden nicht alle Funktionen des geplanten elektronischen Nachweises der "3-G"-Regeln am kommenden Freitag starten, wie das Gesundheitsministerium und die Bundesländer berichten. Vorige Woche hatte bereits die IT-Servicefirma der Sozialversicherung gewarnt, dass der Starttermin "aus technischer Sicht mutmaßlich nicht zu halten" sein werde.





