Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat heute den Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Das wurde am Freitag bei einer Pressekonferenz in Amsterdam bekanntgegeben. Die finale Entscheidung muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als reine Formsache. Auch in Österreich dürfte die Altersgruppe damit bald geimpft werden können.

ÖSTERREICH. Kinder ab 12 Jahren können damit laut EMA mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Impfstoff „Comirnaty“ ist seit Freitag das erste Vakzin in der EU, das auch für Menschen unter 16 Jahren zugelassen ist. Wie bereits berichtet, wird das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich der Empfehlung sehr wahrscheinlich auch folgen. In Österreich sind von dieser Entscheidung rund 340.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Die Dosis der Impfung ist übrigens dieselbe wie für die Über-15-Jährigen. Es wird das gleiche Impfintervall und die gleiche Anzahl an Dosen - nämlich zwei - wie bei Erwachsenen empfohlen. Eine Studie habe gezeigt, dass die Wirkung der Impfung in dieser Altersgruppe gleich oder besser als bei anderen Altersgruppen sei und gut vertragen werde. Laut Meldungen gib es auch Studien mit jüngeren Kindern (zwischen sechs Monaten und elf Jahren). Dabei wurde die Dosis reduziert, erste Ergebnisse werden im Herbst erwartet.

Impfung schon ab Juni?



Karl Zwiauer vom Nationalen Impfgremium vom Nationalen Impfgremium sagte am Donnerstag in der ZIB2, dass man mit der Impfung von zwölf- bis 15-Jährigen in Österreich bereits Mitte bis Ende Juni starten könne. Einige Bundesländer starten bereits mit 1. Juni die Vormerkung für über 12-Jährige. So sagt etwa Salzburgs Gesundheitsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl: "Um im Herbst sicher in das neue Schuljahr starten zu können, gibt es im Sommer eine Schwerpunktaktion für Zwölf- bis 20-Jährige und im Herbst sollen auch Studierende vor Semesterbeginn immunisiert werden."

Experten uneins



Wie berichtet gibt es unter den den Experten Kontroversen, was das Impfen von Kindern betrifft. Albrecht Prieler, Kinderarzt und NIG-Mitglied meint: „Es ist wichtig, dass wir so bald wie möglich auch die Kinder und damit weitere Teile der Gesellschaft durch eine Covid-19-Impfung schützen. Auch wenn es nach den bisherigen Daten so aussieht, als ob Covid-19 bei Kindern meist milder verläuft, bleibt ein Restrisiko für einen schweren Verlauf.“ Weiters würde eine Herdenimmunität nicht zu erreichen sein, wenn man die Kinder nicht impfe.

"Vom Impfen abraten"



Frank-Ulrich Montgomery ist Weltärztepräsident. Und er spricht sich gegen die Impfung Minderjähriger aus. "Gegenwärtig gibt es noch zu wenig Daten, die Aussagen über das Risiko der Corona-Impfung bei Kindern zulassen“, sagt der deutsche Radiologe und weigert sich, Minderjährigen eine Corona-Impfung zu empfehlen: Es sei bekannt, dass der Krankheitsverlauf bei Kindern deutlich geringer und weniger gefährlich sei als bei Erwachsenen oder Betagten. Laut Montgomery könne die Studienlage auch ergeben, dass "das Risiko der Impfung von Kindern größer ist als das der Erkrankung in dieser Altersgruppe“.“Dann wird man sogar von der Impfung abraten müssen“, so der Weltärztepräsident.

Moderna vor Zulassung



Neben Biontech/Pfizer will auch Moderna die Zulassung ab zwölf Jahren beantragen. Dies wird voraussichtlich noch im Juni geschehen. Aktuell ist ist Biontech/Pfizer der erst Hersteller mit einer Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche in der EU. In den USA und in Kanada wird die Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren bereits geimpft.In den USA sind bereits mehr als 600.000 Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe immunisiert worden.

