In vier Wochen ist Schulbeginn. Doch bisher fehlt jegliches Konzept zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs. "Die 1,1 Millionen Schüler in Österreich verdienen Klarheit", so die "Aktion kritische Schüler" (AKS): "Nur Maskenpflicht ist ungenügend." Man fordert Konzept vom Bildungsminister zum Corona-Schulstart.

ÖSTERREICH. Im September beginnt der Schulbetrieb wieder und 1,1 Millionen Schüler österreichweit werden sich wieder auf engem Raum versammeln. Ein Ampelsystem soll laut Ministerium eingeführt werden und ein Kriterienkatalog bis zum Schulstart erarbeitet werden.Doch das alles ist der AKS zu wenig.

Nicht auf Kosten der Schüler austragen



AKS Bundesvorsitzende Nina Mathies zeigt sich kritisch: "Ein Kriterienkatalog, der erst vorliegt, wenn die Schule wieder losgeht und der Wunsch nach Normalität werden nicht reichen. Die Gesundheit der Schüler ist von den zu treffenden Maßnahmen abhängig. Clusterbildungen an Schulen müssen um jeden Preis verhindert werden. Die Gewährleistung unserer Gesundheit kann aber nicht auf dem Rücken sozial schlechter gestellten Schüler ausgetragen werden, wie es während des Lockdowns der Fall war." Er bezieht sich darauf, dass fehlendes technisches Equipment und unterschiedliche Wohn- und Eigentumsverhältnisse in der Corona-Krise bestehende Ungleichheiten verstärkt haben. Im kommenden Schuljahr dürfe niemand auf der Strecke bleiben.

Wir sind das neue Bundesteam der AKS. Mit unserer Bundesvorsitzenden @ninamths freuen wir uns auf ein spannendes Schuljahr, in dem wir weiter für eine demokratische, sozial gerechte und angstfreie Schule und Gesellschaft kämpfen werden! pic.twitter.com/2hSVgPUpYJ — Aktion kritischer Schüler_innen (@aks_at) July 20, 2020

Keine Masken im Unterricht



„Im Unterricht soll auf Masken verzichtet werden können", so Mathies fordert: "Eine Maskenpflicht im Gebäude macht aber Sinn. Für Schüler der Risikogruppe muss es aber ebenso möglich sein, ohne Konsequenzen dem Unterricht fern zu bleiben.“

Für kostenlose Tests an Schülern



Die AKS spricht sich auch für kostenlose Cprona-tests an den Schulen aus. „Wer einen Corona-Test machen will, soll diesen auch kostenlos bekommen. Für uns als Aktion kritischer Schüler ist es essenziell, dass technisches Equipment für zuhause für alle zur Verfügung gestellt wird, die es brauchen“, endet Nina Mathies.

Quellen:

AKS