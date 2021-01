Im Westen Österreichs haben starke Schneefälle in der Nacht am Donnerstag zu Straßensperren geführt. In Vorarlberg und Tirol herrscht Lawinenwarnstufe vier. Auch in Niederösterreich sorgen Schneefälle für Chaos.

ÖSTERREICH. In Vorarlberg und Westtirol ist der Winter eingezogen. Die anhaltend starken Schneefälle gepaart mit Windverfrachtungen haben in der Arlberg-Region zu Straßensperren wegen Lawinengefahr geführt. Die Orte Lech, Zürs und Warth sind derzeit nicht erreichbar. Bei tiefwinterlichen Fahrverhältnissen blieben im ganzen Land immer wieder Fahrzeuge hängen. Mit einem Nachlassen der Schneefälle wird erst am Nachmittag gerechnet.

Arlbergpass Straße wegen Lawinengefahr gesperrt

In Tirol sorgen die Schneefälle auf eineigen Straßen, der Inntalautobahn (A12) im Unterland und die Brennerautobahn (A13) für Probleme.

Lawinenabgang in Klösterle

Donnerstagnacht ging gegen 03.50 Uhr die „Wilden-Tobel-Lawine“ in Klösterle am Arlberg ab. Dabei wurde die Klostertalerstraße (L 97) zwischen Kilometer 19,6 und 19,8 von der Lawine verlegt. Ein Wohnhaus wurde ebenfalls von der Lawine in Mitleidenschaft gezogen. Durch ein Fenster auf der Nordseite drangen rund 25 bis 30 Kubikmeter Schnee in den Hausgang ein. Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt sechs Personen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, hieß es von der Vorarlberger Polizei.

Lawinengefahr der Stufe vier in Vorarlberg

Die starken Schneefälle der letzten Stunden haben auch die Lawinengefahr in Vorarlberg verschärft. Dort fielen bis Donnerstagfrüh 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Oberhalb der Waldgrenze wurde in dem Bundesland Lawinenwarnstufe vier ausgerufen. Es seien spontane Lawinenabgänge zu erwarten, auch einzelne Wintersportler seien in der Lage, Schneebretter auszulösen, hieß es dazu vom Lawinenwarndienst.

NÖ: Lkw-Kettenpflicht auf zahlreichen Straßenabschnitten

Auch in Niederösterreich sorgen die Schneefälle für Probleme. Laut einer Aussendung der Landesregierung sind die Fahrbahnen der Straßen im Wald-, Most- und Industrieviertel größtenteils salznass bis matschig, in den höheren Lagen gibt es auch Schneefahrbahnen. Im Raum Hollabrunn, Mistelbach und Korneuburg muss gebietsweise mit Glättebildung gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

In Niederösterreich sorgen starke Schneefälle für Lkw-Kettenpflicht auf zahlreichen Straßenabschnitten.

hochgeladen von Elisabeth Peinsipp

Für Lkws besteht auf einigen Straßen Kettenpflicht, darunter auf der B18 über den Gerichtsberg, auf der B20 über den Josefsberg und den Annaberg und auf der B21 über das Gscheid, den Ochsattel und den Rohrersattel.

Wetter beruhigt sich am Freitag

Für Morgen Freitag erwartet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), dass der Schneefall Westen langsam abklingt und es sich tagsüber zeitweise die Sonne zeigt. Verbreitet sonnig und trocken ist es im Süden. Sonst schneit es bei aufgelockerter bis starker Bewölkung ab und zu etwas, am häufigsten in den Nordstaulagen Niederösterreichs. Am Nachmittag lockern die Wolken im Flachland des Nordens und Ostens etwas auf und es gibt auch sonnige Abschnitte. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 7 bis minus 1 Grad, im Süden nach einer oft klaren Nacht bis minus 14 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 4 bis plus 2 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.