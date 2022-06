Am Donnerstag treffen die Parlamentsparteien in einer eigens einberufenen Sondersitzung zusammen, um über das von der Regierung angekündigte Entlastungspaket zu beraten und die entsprechenden Maßnahmen zu beschließen. Bereits am Mittwoch präsentierten ÖVP und Grüne neue Details zum Fahrplan. Die Opposition zeigte sich im Vorfeld enttäuscht.



ÖSTERREICH. Zuerst werden einkommensschwache Menschen entlastet, dann kommt die breite Bevölkerung, so das Grundgerüst des neuen Entlastungspakets. Laut dem ÖVP-Klubobmann August Wöginger soll "noch im Sommer, konkret im August" das Geld aus der zusätzlichen Familienbeihilfe in Höhe von 180 Euro ausgezahlt werden. Der Teuerungsausgleich für einkommensschwache Haushalte in Höhe von 300 Euro soll ebenfalls über den Sommer überwiesen werden. Im Herbst gelangen dann 500 Euro für alle, bestehend aus 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungs-Bonus, zur Auszahlung – Kinder erhalten den halben Betrag: "Das Geld sollte ab Oktober bei allen auf dem Konto sein, die ein Konto hinterlegt haben", erklärte die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer.

Das neue Entlastungspaket enthält Sofortmaßnahmen in Höhe von fünf Milliarden Euro. Damit will die Regierung die Bevölkerung kurzfristig entlasten. Dazu kommen laut Wöginger langfristig weitere 22 Milliarden Euro durch die Abschaffung der kalten Progression.

SPÖ: "Almosen"

"Zu spät und zu wenig", beklagte der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried im Hinblick auf die morgige Sondersitzung zum Entlastungspaket. Auch die Abwesenheit des Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) stößt dem SPÖ-Politiker sauer auf. Dennoch sei diese verständlich, betrachte man den Inhalt des Pakets, so Wöginger.

Stv. SPÖ-Klobobmann Jörg Leichtfried kritisierte das Entlastungspaket im Vorfeld der Sondersitzung.

Foto: SPÖ

hochgeladen von Markus Hackl

Das Paket der Regierung würde die Teuerung nicht wirklich bekämpfen, so die SPÖ-Kritik. "Durch das Paket wird kein einziger Preis gesenkt", stattdessen gäbe es Einmalzahlungen, die sogleich wieder verpuffen, kritisiert Wöginger und spricht von einem "Paket nach dem Prinzip Almosen".

NEOS: "Ankündigungspolitik"

Der stellvertretende Klobobmann der NEOS, Nikolaus Scherak, sehe es zwar positiv, dass etwas passiert, zu dem von der Bundesregierung angewendeten "Gießkannenprinzip" äußerte er sich jedoch kritisch. Die Regierung greife zur Gießkanne und verteile irgendwelche Boni – das würde auch Menschen entlasten, die es gar nicht bräuchten, außerdem die Inflation befeuern, so Scherak.

Im Hinblick auf die Abschaffung der kalten Progression zweifelt der NEOS-Abgeordnete am guten Willen der ÖVP. Bereits unter dem einstigen VP-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sei diese angekündigt worden, passiert sei aber nichts. "Wir wissen, die Bundesregierung ist gut im Ankündigen, aber im Umsetzen nicht", so Scherak.

Daneben habe die Bundesregierung ohnehin nicht vor, die kalte Progression vollständig und rückwirkend abzuschaffen. Die Neos wollen daher einen Antrag einbringen, dass dies sehr wohl geschieht, so Scherak.

Laut dem stv. NEOS-Klobobmann Nikolaus Scherak betreibt die ÖVP seit Jahren Ankündigungspolitik.

Foto: Screenshot

hochgeladen von Dominique Rohr

Mehr zum Thema:



Erste Zahlungen sollen doch schon im Sommer kommen

Regierung präsentiert Maßnahmen gegen die Teuerung

Gewerkschaft fordert sofortige Preisentlastung