Der Bio-Anteil im Handel wird heuer einen neuen Höchstwert erreichen. Vor allem Milch und Eier sind gefragt, wenig gefragt sind Wurst und Schinken sowie Fleisch und Geflügel.

ÖSTERREICH. Trotz Corona oder gerade weil die Pandemie die Menschen sensibler für die Qualität und Herkunft von Lebensmitteln gemacht hat, betrug der Bio-Anteil über 10 Prozent im Lebensmittelhandel, wie aktuelle Zahlen aus dem AMA-Haushaltspanel zeigen.

Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt kaufte im ersten Halbjahr biologische Frischeprodukte im Wert von 97 Euro im Lebensmitteleinzelhandel ein. Das entspricht einem Plus von knapp 17 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Fast jeder Österreicher griff mindestens einmal in den vergangenen sechs Monaten zu einem Bio-Produkt. 2019 wurden Bio-Produkte im Wert von gut zwei Mrd. Euro abgesetzt. Das entsprach einem Plus von 6,7 Prozent.

Milch und Eier werden besonders oft in Bo-Qualität gekauft. Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt liegen ebenfalls weit über dem Durchschnitt. Jedes zehnte Produkt in den Warengruppen Butter, Käse und Obst stammt aus biologischer Landwirtschaft. Unterdurchschnittlich fällt der Bio-Anteil bei Wurst und Schinken sowie Fleisch und Geflügel aus.

Verschiebung der EU-Bio-Verordnung

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßte auch die Verschiebung der EU-Bio-Verordnung um ein Jahr auf 1. Jänner 2022. "Damit bleibt mehr Zeit für den Abschluss der notwendigen Delegierten- und Durchführungs-Rechtsakte", teilte die Ministerin am Samstag mit. Sie sprach sich auch gegen Änderungen der Basisverordnung aus. "Viele der weitreichenden Änderungen sind in Zeiten der Covid-19-Pandemie schwierig umsetzbar", so Köstinger. "Das zusätzliche Übergangsjahr gibt unseren Bauern mehr Zeit, um sich auf die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten."