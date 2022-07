Der Verein „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ hat mit echter Volksmusik und Gesang die Pfarrkirche von Wies bei einem Radiogottesdienst erklingen lassen, der österreichweit in den ORF-Regionalradios übertragen worden ist.

WIES. Seit über 32 Jahren erklingt in der Reihe „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ echte Volksmusik in den Wirtshäusern und Kultursälen der ganzen Steiermark. "Volksmusik gehört aber auch in die Kirche: Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch Radiogottesdienste mit echter Volksmusik zu organisieren. Dieses Vorhaben soll alle zwei Jahre umgesetzt werden", erklärt Obmann Karl Lenz.

Gesang, Blechbläser und mehr

In diesem Sinne haben SUMT-Gruppen den Radiogottesdienst in Wies gestaltet. Zu hören waren das Blechbläserquartett "Magic Brass Vienna", geleitet von Robert Ederer, Musikschuldirektor in Ilz, der "Sunnberger Viergesang" aus der Gaal im Murtal, die "Spielmusik Potzmann" aus der Oststeiermark und als heimischer Vertreter die "Sängerrunde Oberhart" unter der Leitung von Franz Stelzl.

Der gesamte Vorstand des Vereines SUMT war an jenem Wochenende inklusive Generalprobe am Tag zuvor vor Ort.

"Es ist eine besondere Freude, dass die steirische Volksmusik und Volkslieder via Radio in ganz Österreich zu hören waren."

Karl Lenz, Obmann des Vereines „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“

"Jetzt geht es aber erst einmal in die Sommerpause. Schließlich sind im zweiten Halbjahr weitere 15 Konzerte in dieser Sendereihe geplant", weiß Lenz.´ Mehr auf www.sumt.st.

Dieser Bericht könnte dich ebenso interessieren:

Harmonika-Staatsmeisterschaft 2023 in Stainz